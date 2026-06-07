फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में पथराव मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में हुए पथराव मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और आरोपी मौके से फरार हो गए।
फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में हुए पथराव मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं और आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत के अनुसार, 4 जून की शाम करीब साढ़े सात बजे सूचना मिली कि नेहरू कॉलोनी के लोग पावर हाउस के पास सड़क जाम कर बैठे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 100 से 150 महिलाएं और इतनी ही संख्या में पुरुष सड़क पर मौजूद थे। पुलिस कर्मी लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अंधेरा होने पर भीड़ के पीछे खड़े कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव में एक पुलिस कर्मी की छाती में चोट लगी, जबकि दूसरे कर्मी के हाथ की अंगुली चोटिल हो गई। अन्य पुलिस कर्मियों को भी पत्थर लगने की बात शिकायत में कही गई है। आरोप है कि पथराव करने वाले लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और जाते समय धमकी दी कि यदि उनके घर तोड़े गए या सड़क जाम से रोका गया तो जान से मार देंगे। घायल पुलिस कर्मी ने अस्पताल में उपचार कराया, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डबुआ थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी है.
फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में हुए पथराव मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत के अनुसार, 4 जून की शाम करीब साढ़े सात बजे सूचना मिली कि नेहरू कॉलोनी के लोग पावर हाउस के पास सड़क जाम कर बैठे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 100 से 150 महिलाएं और इतनी ही संख्या में पुरुष सड़क पर मौजूद थे। पुलिसकर्मी लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अंधेरा होने पर भीड़ के पीछे खड़े कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव में एक पुलिसकर्मी की छाती में चोट लगी, जबकि दूसरे कर्मी के हाथ की अंगुली चोटिल हो गई। अन्य पुलिसकर्मियों को भी पत्थर लगने की बात शिकायत में कही गई है। आरोप है कि पथराव करने वाले लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और जाते समय धमकी दी कि यदि उनके घर तोड़े गए या सड़क जाम से रोका गया तो जान से मार देंगे। घायल पुलिसकर्मी ने अस्पताल में उपचार कराया, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डबुआ थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी है
फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी पथराव पुलिस एफआईआर तोड़फोड़ कार्रवाई