फरीदाबाद में मतदाता सूची पुनरीक्षण: अलग-अलग आयु वर्गों के लिए अलग-अलग दस्तावेज जरूरी

फरीदाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं और 2004 के बाद जन्मे नए आवेदकों को अलग-अलग दस्तावेज जमा कराने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी।

फरीदाबाद जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस बार आयु के अनुसार दस्तावेज ों की शर्तों में बदलाव किया गया है। 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपनी आयु या पहचान से संबंधित कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा, जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नए आवेदकों को अपना एक दस्तावेज देने के साथ-साथ माता और पिता दोनों के एक-एक दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे आवेदकों की पहचान और पात्रता का सत्यापन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा और मतदाता सूची में दोहराव या फर्जी नामों की संभावना कम होगी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी तथा जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बीएलओ से क्षेत्र में चल रहे सर्वे और फार्म वितरण कार्य की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि कई बीएलओ को घरों का पता लगाने में दिक्कत हो रही है, जिसके लिए स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाएगा। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम डॉ.

हनी बंसल तथा पृथला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी नवीन कुमार ने औचक निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान को गति देने की आवश्यकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों के पुनर्गठन (रेशनलाइजेशन) की प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं को सुविधाजनक स्थान पर मतदान करने में सक्षम बनाना है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 21 जुलाई को प्रकाशित होगा, जिसकी जानकारी स्थानीय अखबारों और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त आवेदनों का निपटारा 18 सितंबर तक किया जाएगा और 22 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, इसलिए बीएलओ को हर घर तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण अभियान निरंतर चलेगा और पात्र नागरिक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर अपने दस्तावेज जमा कराएं और मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाएं। शिखा ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फार्म वितरण और संग्रह का कार्य किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में बीएलओ की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस बार विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि नए मतदाता जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि फरीदाबाद में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए यह कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलत दस्तावेज देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुनरीक्षण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है और 22 सितंबर तक अंतिम सूची जारी होने की उम्मीद है





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