फरीदाबाद के व्यापारी दीपक गोयल गिरफ्तार: रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा

फरीदाबाद में कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामले में एक गैंगस्टर गिरोह की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य सूत्रधार व्यापारी दीपक गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक गोयल ने आइबी अधिकारी को कारोबारियों की जानकारी दी जिससे गैंगस्टर रणदीप मलिक ने रंगदारी का दम दिया। पुलिस ने दीपक को बर्बाद करने की धमकी देने पर गिरफ्तार किया।

फरीदाबाद में कारोबारियों से रंगदारी मांगने के एक गैंगस्टर केस में पुलिस ने शिकंजा कसा है और मुख्य सूत्रधार दीपक गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब शहर में कई कारोबारियों के पास विदेशी नंबर से रंगदारी की demanded किया जाने लगा। काल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रणदीप मलिक (लारेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य) बताया था। लगातार कॉलों से घटना की जांच के दौरान पुलिस ने यह पता चला कि यह रंगदारी मांगना विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक से ही हो रहा है। फिर सवाल यह उठा कि कौन-सी व्यक्ति यह कारोबारियों की जानकारी गैंगस्टरों तक पहुँचा रहा था। पुलिस ने तकनीकी तरीके से मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया और एक क्लू मिला। दीपक गोयल जो एक व्यापारी है और अपने कारोबारी मित्रों के साथ मिलकर किसी पार्टी में था, वहीं उन्होंने कह दिया कि रंगदारी नहीं दी तो दूसरा बम फूटेगा। यह बात किसी कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दीपक गोयल पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों से संदेह हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ में दीपक गोयल ने स्वीकार किया कि उन्होंने आइबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को फरीदाबाद के कारोबारियों की डिटेल दी थी। सिकंदर ने यह जानकारी गैंगस्टर तक पहुँचाई, जिसके बाद रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। अब दोनों आरोपितों गिरफ्तार हैं और जेल भेज दिए गए हैं। दीपक गोयल फतेहपुर बिल्लोच गांव के हैं और उनका पुराना काम ईंट-भट्टों का व्यवसाय था। प्रारंभ में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उन्होंने रियल एस्टेट ग्रुप एसआरएस और पीयूष में निवेश किया था। लेकिन २०१५ के आसपास दोनों ग्रुप डूब गए, जिससे दीपक गोयल का आर्थिक हालát खराब हो गया और उन पर कर्जा जमा हो गया। कर्जे से बाहर आने के चिंतित हुए उन्होंने गलत ढंग से संबंध बनाया और गैंगस्टरों से कॉल करने का काम शुरू कर दिया। पहले भी उनका जुआ खिलवाने में naam आया था और प्लाट की खरीद बिक्री में उनकी पहचान आइबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर से हुई थी। इसी मौके दोनों के बीच गहरी दोस्ती बन गई.

फरीदाबाद में कारोबारियों से रंगदारी मांगने के एक गैंगस्टर केस में पुलिस ने शिकंजा कसा है और मुख्य सूत्रधार दीपक गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब शहर में कई कारोबारियों के पास विदेशी नंबर से रंगदारी की demanded किया जाने लगा। काल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रणदीप मलिक (लारेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य) बताया था। लगातार कॉलों से घटना की जांच के दौरान पुलिस ने यह पता चला कि यह रंगदारी मांगना विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक से ही हो रहा है। फिर सवाल यह उठा कि कौन-सी व्यक्ति यह कारोबारियों की जानकारी गैंगस्टरों तक पहुँचा रहा था। पुलिस ने तकनीकी तरीके से मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया और एक क्लू मिला। दीपक गोयल जो एक व्यापारी है और अपने कारोबारी मित्रों के साथ मिलकर किसी पार्टी में था, वहीं उन्होंने कह दिया कि रंगदारी नहीं दी तो दूसरा बम फूटेगा। यह बात किसी कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दीपक गोयल पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों से संदेह हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ में दीपक गोयल ने स्वीकार किया कि उन्होंने आइबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को फरीदाबाद के कारोबारियों की डिटेल दी थी। सिकंदर ने यह जानकारी गैंगस्टर तक पहुँचाई, जिसके बाद रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। अब दोनों आरोपितों गिरफ्तार हैं और जेल भेज दिए गए हैं। दीपक गोयल फतेहपुर बिल्लोच गांव के हैं और उनका पुराना काम ईंट-भट्टों का व्यवसाय था। प्रारंभ में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उन्होंने रियल एस्टेट ग्रुप एसआरएस और पीयूष में निवेश किया था। लेकिन २०१५ के आसपास दोनों ग्रुप डूब गए, जिससे दीपक गोयल का आर्थिक हालát खराब हो गया और उन पर कर्जा जमा हो गया। कर्जे से बाहर आने के चिंतित हुए उन्होंने गलत ढंग से संबंध बनाया और गैंगस्टरों से कॉल करने का काम शुरू कर दिया। पहले भी उनका जुआ खिलवाने में naam आया था और प्लाट की खरीद बिक्री में उनकी पहचान आइबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर से हुई थी। इसी मौके दोनों के बीच गहरी दोस्ती बन गई





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