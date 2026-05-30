Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

फरीदाबाद में इंटरनेट शटडाउन: अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और बुलेट मैसेज पर प्रतिबंध लगाया

राज्य News

फरीदाबाद में इंटरनेट शटडाउन: अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और बुलेट मैसेज पर प्रतिबंध लगाया
फरीदाबाद इंटरनेट शटडाउनहरियाणा सरकारअवैध निर्माण
📆30-05-2026 10:24:00
📰rpbreakingnews
112 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 53%

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को हटाने और धार्मिक विवाद को रोकने के लिए एक जरूरी फैसला लिया। 30 मई के दिन क特定 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट और बुलेट मैसेज सेवाओं पर कार्यकालीन प्रतिबंध लगाया गया। यह चरण सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और यूनिटी को खत्मा करने की आशंका से बचने के लिए किया गया। प्रशासन ने बुलडोजरों का उपयोग करके अवैध संरचनाओं को धंसाया, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर में बने मस्जिद और शिव मंदिर सहित कई निर्माण शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माण ों को हटाने और मंदिर, मस्जिद से जुड़े विवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 30 मई से आज रात 10 बजे तक फरीदाबाद के एनआईटी जोन के एक विशेष किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट, बुलेट मैसेज सर्विस और डोंगल सर्विशन जैसी सभी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मात्र एक घंटे के लिए स्थानीय समय के अनुसार शाम 10 बजे तक जारी रहेगा। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भीड़ इकट्ठा करने की आशंका को निरोध करना है, क्योंकि सरकार के पास खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माण ों को हटाने के दौरान कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक संवेदनशीलता का शोर मचाकर महौल बिगड़ाने की योजना बनाई गई थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अफवाहें फैलाकर शांति भंग की जा सकती थी। फरीदाबाद में प्रशासनिक टीम ने आज रात बुलडोजरों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माण ों को धंसा दिया। ऐसे कई स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर के रास्ते में बने एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और अन्य अवैध संरचनाएँ शामिल थीं। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने कहा कि कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि केवल अवैध संरचनाओं पर हाथ लगाया जा रहा है। इंटरनेट बंद इस कार्रवाई के दौरान हुए किसी भी प्रकार के गुटक, अफवाह या भड़काऊ खबरों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुझाव दिया जा रहा था कि कुछ गुटक द्वारा ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारी फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि मोबाइल डेटा बंद है, लेकिन आम जनता को कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नॉर्मल वॉइस कॉल, मैसेजिंग, बैंकिंग से जुड़े SMS और मोबाइल रिचारज संबंधी सूचनाएं चलती रहेंगी। साथ ही घरों और कार्यालयों में लगने वाले ब्रॉडबैंड और वाई-फाई इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य केवल स्थानीय गड़बड़ी और रुकावटों से बचना था, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन की उम्र सीमित है और यह केवल 30 मई की शाम 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने दोहराया कि यह चरण अवैध निर्माण ों के हटाने के कार्यक्रम में केवल सुरक्षा निवारण के नाम पर है और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। विवादग्रस्त क्षेत्र में स्थित मस्जिद और शिव मंदिर बनाए रखे गए हैं, जबकि केवल बिना अनुमति के बनाए गए अत्यधिक नवीन निर्माण ही हटाए जा रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को हटाने और मंदिर, मस्जिद से जुड़े विवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 30 मई से आज रात 10 बजे तक फरीदाबाद के एनआईटी जोन के एक विशेष किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट, बुलेट मैसेज सर्विस और डोंगल सर्विशन जैसी सभी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मात्र एक घंटे के लिए स्थानीय समय के अनुसार शाम 10 बजे तक जारी रहेगा। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भीड़ इकट्ठा करने की आशंका को निरोध करना है, क्योंकि सरकार के पास खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माणों को हटाने के दौरान कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक संवेदनशीलता का शोर मचाकर महौल बिगड़ाने की योजना बनाई गई थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अफवाहें फैलाकर शांति भंग की जा सकती थी। फरीदाबाद में प्रशासनिक टीम ने आज रात बुलडोजरों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माणों को धंसा दिया। ऐसे कई स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर के रास्ते में बने एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और अन्य अवैध संरचनाएँ शामिल थीं। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने कहा कि कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि केवल अवैध संरचनाओं पर हाथ लगाया जा रहा है। इंटरनेट बंद इस कार्रवाई के दौरान हुए किसी भी प्रकार के गुटक, अफवाह या भड़काऊ खबरों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुझाव दिया जा रहा था कि कुछ गुटक द्वारा ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारी फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि मोबाइल डेटा बंद है, लेकिन आम जनता को कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नॉर्मल वॉइस कॉल, मैसेजिंग, बैंकिंग से जुड़े SMS और मोबाइल रिचारज संबंधी सूचनाएं चलती रहेंगी। साथ ही घरों और कार्यालयों में लगने वाले ब्रॉडबैंड और वाई-फाई इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य केवल स्थानीय गड़बड़ी और रुकावटों से बचना था, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन की उम्र सीमित है और यह केवल 30 मई की शाम 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने दोहराया कि यह चरण अवैध निर्माणों के हटाने के कार्यक्रम में केवल सुरक्षा निवारण के नाम पर है और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। विवादग्रस्त क्षेत्र में स्थित मस्जिद और शिव मंदिर बनाए रखे गए हैं, जबकि केवल बिना अनुमति के बनाए गए अत्यधिक नवीन निर्माण ही हटाए जा रहे हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

फरीदाबाद इंटरनेट शटडाउन हरियाणा सरकार अवैध निर्माण आरआरटीएस कॉरिडोर सोशल मीडिया प्रतिबंध

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पुष्पा 2 ने बनाया इंडियन सिनेमा का अनोखा रिकॉर्ड, जानें क्या है 30,30,30,30,30,30,30 का गणितपुष्पा 2 ने बनाया इंडियन सिनेमा का अनोखा रिकॉर्ड, जानें क्या है 30,30,30,30,30,30,30 का गणितपुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का एक नया रिकॉर्ड बनाया है. जिसका वास्ता तीस यानी कि 30 के आंकड़े से है. आपको समझता हैं क्या पुष्पा 2 द राईस के कलेक्शन का 30, 30, 30 का गणित. जो अपने आप में एक नई मिसाल बन गया है.
Read more »

30-30-30 डाइट: वायरल डाइट ट्रेंड, क्या यह वास्तव में काम करता है?30-30-30 डाइट: वायरल डाइट ट्रेंड, क्या यह वास्तव में काम करता है?सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी 30-30-30 डाइट, एक आसान और तेजी से वजन कम करने का तरीका प्रस्तुत करती है. क्या यह डाइट वास्तव में कारगर है?
Read more »

वित्त वर्ष 30 तक कुल वाहन बिक्री में 30-35 प्रतिशत होगी ईवी की हिस्सेदारी: रिपोर्टवित्त वर्ष 30 तक कुल वाहन बिक्री में 30-35 प्रतिशत होगी ईवी की हिस्सेदारी: रिपोर्टवित्त वर्ष 30 तक कुल वाहन बिक्री में 30-35 प्रतिशत होगी ईवी की हिस्सेदारी: रिपोर्ट
Read more »

Weight Loss को आसान बना देगा 30-30-30 फॉर्मूला! तेजी से पिघलने लगेगी शरीर पर जमा चर्बीWeight Loss को आसान बना देगा 30-30-30 फॉर्मूला! तेजी से पिघलने लगेगी शरीर पर जमा चर्बीवजन कम करने के सभी जतन करके हार चुके हैं लेकिन वजन टस से मस नहीं हो रहा? अगर हां तो यह आर्टिकल आपके लिए ही हैं। वजन कम करने के लिए सही डाइट प्लान और स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी हैं। वेट लॉस के लिए 30-30-30 फॉर्मूला 30-30-30 Weight Loss Formula इसी सिद्धांत पर बना है। आइए जानें क्या है 30-30-30 फॉर्मूला और वेट लॉस में यह कैसे मददगार...
Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்August 30 Today Rasipalan: ஆவணி மாதம் 14ஆம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 30), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »

தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 13 - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்...?தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 13 - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்...?October 30 Today Rasipalan: ஐப்பசி மாதம் 13ஆம் நாளான இன்று (அக்டோபர் 30), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »



Render Time: 2026-05-30 13:24:11