हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को हटाने और धार्मिक विवाद को रोकने के लिए एक जरूरी फैसला लिया। 30 मई के दिन क特定 क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट और बुलेट मैसेज सेवाओं पर कार्यकालीन प्रतिबंध लगाया गया। यह चरण सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और यूनिटी को खत्मा करने की आशंका से बचने के लिए किया गया। प्रशासन ने बुलडोजरों का उपयोग करके अवैध संरचनाओं को धंसाया, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर में बने मस्जिद और शिव मंदिर सहित कई निर्माण शामिल हैं।

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माण ों को हटाने और मंदिर, मस्जिद से जुड़े विवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 30 मई से आज रात 10 बजे तक फरीदाबाद के एनआईटी जोन के एक विशेष किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट, बुलेट मैसेज सर्विस और डोंगल सर्विशन जैसी सभी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मात्र एक घंटे के लिए स्थानीय समय के अनुसार शाम 10 बजे तक जारी रहेगा। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भीड़ इकट्ठा करने की आशंका को निरोध करना है, क्योंकि सरकार के पास खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माण ों को हटाने के दौरान कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक संवेदनशीलता का शोर मचाकर महौल बिगड़ाने की योजना बनाई गई थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अफवाहें फैलाकर शांति भंग की जा सकती थी। फरीदाबाद में प्रशासनिक टीम ने आज रात बुलडोजरों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माण ों को धंसा दिया। ऐसे कई स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर के रास्ते में बने एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और अन्य अवैध संरचनाएँ शामिल थीं। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने कहा कि कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि केवल अवैध संरचनाओं पर हाथ लगाया जा रहा है। इंटरनेट बंद इस कार्रवाई के दौरान हुए किसी भी प्रकार के गुटक, अफवाह या भड़काऊ खबरों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुझाव दिया जा रहा था कि कुछ गुटक द्वारा ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारी फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि मोबाइल डेटा बंद है, लेकिन आम जनता को कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नॉर्मल वॉइस कॉल, मैसेजिंग, बैंकिंग से जुड़े SMS और मोबाइल रिचारज संबंधी सूचनाएं चलती रहेंगी। साथ ही घरों और कार्यालयों में लगने वाले ब्रॉडबैंड और वाई-फाई इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य केवल स्थानीय गड़बड़ी और रुकावटों से बचना था, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन की उम्र सीमित है और यह केवल 30 मई की शाम 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने दोहराया कि यह चरण अवैध निर्माण ों के हटाने के कार्यक्रम में केवल सुरक्षा निवारण के नाम पर है और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। विवादग्रस्त क्षेत्र में स्थित मस्जिद और शिव मंदिर बनाए रखे गए हैं, जबकि केवल बिना अनुमति के बनाए गए अत्यधिक नवीन निर्माण ही हटाए जा रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को हटाने और मंदिर, मस्जिद से जुड़े विवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 30 मई से आज रात 10 बजे तक फरीदाबाद के एनआईटी जोन के एक विशेष किलोमीटर दायरे में मोबाइल इंटरनेट, बुलेट मैसेज सर्विस और डोंगल सर्विशन जैसी सभी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मात्र एक घंटे के लिए स्थानीय समय के अनुसार शाम 10 बजे तक जारी रहेगा। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भीड़ इकट्ठा करने की आशंका को निरोध करना है, क्योंकि सरकार के पास खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार, अवैध निर्माणों को हटाने के दौरान कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी पैदा करके प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक संवेदनशीलता का शोर मचाकर महौल बिगड़ाने की योजना बनाई गई थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अफवाहें फैलाकर शांति भंग की जा सकती थी। फरीदाबाद में प्रशासनिक टीम ने आज रात बुलडोजरों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माणों को धंसा दिया। ऐसे कई स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें आरआरटीएस कॉरिडोर के रास्ते में बने एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और अन्य अवैध संरचनाएँ शामिल थीं। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने कहा कि कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि केवल अवैध संरचनाओं पर हाथ लगाया जा रहा है। इंटरनेट बंद इस कार्रवाई के दौरान हुए किसी भी प्रकार के गुटक, अफवाह या भड़काऊ खबरों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुझाव दिया जा रहा था कि कुछ गुटक द्वारा ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिए झूठी जानकारी फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती थी। हालांकि मोबाइल डेटा बंद है, लेकिन आम जनता को कुछ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नॉर्मल वॉइस कॉल, मैसेजिंग, बैंकिंग से जुड़े SMS और मोबाइल रिचारज संबंधी सूचनाएं चलती रहेंगी। साथ ही घरों और कार्यालयों में लगने वाले ब्रॉडबैंड और वाई-फाई इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य केवल स्थानीय गड़बड़ी और रुकावटों से बचना था, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन की उम्र सीमित है और यह केवल 30 मई की शाम 12:30 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने दोहराया कि यह चरण अवैध निर्माणों के हटाने के कार्यक्रम में केवल सुरक्षा निवारण के नाम पर है और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। विवादग्रस्त क्षेत्र में स्थित मस्जिद और शिव मंदिर बनाए रखे गए हैं, जबकि केवल बिना अनुमति के बनाए गए अत्यधिक नवीन निर्माण ही हटाए जा रहे हैं





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