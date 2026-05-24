फरीदाबाद के सेक्टर-12 में 6 साल पहले 24 करोड़ की लागत से बन गया स्टेडियम अब बदहाल, खेल विभाग विकल्प तलाश रहा है

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में छह साल पहले 24 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अब बदहाल हो गया है और इसका रखरखाव समय पर नहीं किया गया। खेल विभाग को आता है विकल्प तलाशने की योजना तैयार की जा रही है। एजेंसी की जरिये स्टेडियम को अपग्रेड करने को लेकर डिप्र की कमी की जानी होगी। खेल परिसर को अपग्रेड करने के लिए डीपीआर की कमी होने के बाद ही स्टेडियम को और से शुरू किया जाएगा।

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में 6 साल पहले 24 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम बदहाल हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इसे अमर सुधारने की योजना बनाई है। स्टेडियम और खेल परिसर को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। एजेंसी नियुक्त करने की कवायद शुरू की गई है। एजेंसी न केवल खेल परिसर को अपग्रेड करेगी बल्कि इसके सही से रखरखाव भी उसकी जिम्मेदारी होगी। आने वाले समय में खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। खेल विभाग को मेड उतना नहीं हो पाया कि वह सही तरीके से स्टेडियम का रखरखाव न कर पाया। खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्लोर और ग्रिल कई जगहों से उखड़ चुकी है। खराब हालत खेल विभाग ने नहीं की। खेल विभाग के इस गaffe से स्थानीय खिलाड़ियों को असुविधा हुई। स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों ने पहले ही अभ्यास प्रक्रिया बंद कर दी। खराब हालत की वजह से खेल विभाग को अलग से चंडीगढ मुख्यालय को भी पत्र लिखा। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। खेल और युवा मामले कलेक्टर व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अलावा खेल विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद अब खेल परिसर कोImprove करने की योजना बनाई गई है। अब खेल परिसर अब केवल एथलेटिक्स ट्रैक पर फोकस करने वाला है। खेल विभाग अब स्टेडियम को सुधारने की गतिविधियों को सुधारने में जुट चुका है। एजेंसी की रिपोर्ट न केवल खेल परिसर corretto करने बल्कि खेल परिसर के उचित रख-रखाव पक्ष भी उसी की जिम्मेदारी होगी.

फरीदाबाद के सेक्टर-12 में 6 साल पहले 24 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम बदहाल हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इसे अमर सुधारने की योजना बनाई है। स्टेडियम और खेल परिसर को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। एजेंसी नियुक्त करने की कवायद शुरू की गई है। एजेंसी न केवल खेल परिसर को अपग्रेड करेगी बल्कि इसके सही से रखरखाव भी उसकी जिम्मेदारी होगी। आने वाले समय में खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। खेल विभाग को मेड उतना नहीं हो पाया कि वह सही तरीके से स्टेडियम का रखरखाव न कर पाया। खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्लोर और ग्रिल कई जगहों से उखड़ चुकी है। खराब हालत खेल विभाग ने नहीं की। खेल विभाग के इस गaffe से स्थानीय खिलाड़ियों को असुविधा हुई। स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों ने पहले ही अभ्यास प्रक्रिया बंद कर दी। खराब हालत की वजह से खेल विभाग को अलग से चंडीगढ मुख्यालय को भी पत्र लिखा। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। खेल और युवा मामले कलेक्टर व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अलावा खेल विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद अब खेल परिसर कोImprove करने की योजना बनाई गई है। अब खेल परिसर अब केवल एथलेटिक्स ट्रैक पर फोकस करने वाला है। खेल विभाग अब स्टेडियम को सुधारने की गतिविधियों को सुधारने में जुट चुका है। एजेंसी की रिपोर्ट न केवल खेल परिसर corretto करने बल्कि खेल परिसर के उचित रख-रखाव पक्ष भी उसी की जिम्मेदारी होगी





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