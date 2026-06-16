फर्जी पीएचडी थीसिस का व्यापार: शिक्षा में प्यार की कमी ही कारण

आचार्य प्रशांत ने दिल्ली में 30,000 रुपये में बेची जा रही तैयार‑मेड पीएचडी थीसिस को उजागर किया और बताया कि शिक्षा के प्रति वास्तविक प्रेम की कमी इस भ्रष्ट व्यापार को पनपने देती है।

पीएचडी थीसिस का निर्माण किसी शोधकर्ता के करियर का सबसे गहरा और कठिन चरण है, जिसमें कई वर्षों की मेहनत, धैर्य और बौद्धिक शक्ति का समावेश होता है। हाल ही में एक विचित्र घटना ने इस प्रक्रिया को उजागर किया है, जहाँ दिल्ली के बाजारों में केवल तीस हजार रुपये में तैयार‑मेड पीएचडी थीसिस मिल रही हैं। यह न केवल शैक्षणिक नैतिकता को छेड़ता है, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्निहित समस्याओं की भी ओर संकेत करता है। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रशांत , जो अद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ने इस 'थीसिस रैकेट' को उजागर करते हुए कहा कि इस अंधाधुंध व्यापार की जड़ में 'प्यार की कमी' है। उनका मानना है कि शिक्षा को केवल एक लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लोग जल्दी‑जल्दी डिग्री हासिल करने के लिए नकल, प्लेजरिज्म या यहाँ तक कि पूरी थीसिस खरीदने की ओर रुख कर रहे हैं। इस प्रकार, सीखने के प्रति वास्तविक प्रेम की अनुपस्थिति ने शैक्षणिक ज्ञान को एक वस्तु में बदल दिया है, जिससे पूरी प्रणाली भ्रष्ट हो रही है। आचार्य प्रशांत ने अपने फाउंडेशन के ट्वीट में बताया कि यह नया व्यापारिक मॉडल सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से देश के विभिन्न कोनों में फैल गया है। उन्होंने कहा कि भारत में ' पब्लिश ऑर पेरिश ' (प्रकाशित करो या करियर खत्म समझो) की संस्कृति ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है, जहाँ कई युवा प्रमोशन या अकादमिक पद पाने के लिये अपनी शोध सामग्री चोरी या नकली रूप में प्रस्तुत करने को मजबूर महसूस करते हैं। इस मापदंड के तहत, न केवल शोध की मौलिकता बल्कि शोधकर्ता की आत्म-विश्वास और नैतिक मूल्यों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। वास्तव में, एक सच्ची थीसिस बनाने में तीन से पाँच साल का समर्पित समय लगता है। पहले दो‑तीन साल डेटा संकलन, प्रयोग और फील्ड वर्क में बीते हैं, जिसके बाद लेखन प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें लगभग एक साल तक कई ड्राफ्ट, संशोधन और सुपरवाइज़र की स्वीकृति का इंतज़ार शामिल होता है। इस दौरान कई छात्र वित्तीय दबाव का सामना करते हैं; सरकारी विश्वविद्यालयों में खर्च अपेक्षाकृत कम हो सकता है, पर निजी संस्थानों में यह एक भारी बोझ बन जाता है। जबकि कुछ शोधकर्ता, जैसे डॉ.

अमित कुमार निरंजन, का कहना है कि फर्जी थीसिस का व्यापार पहले की तुलना में घट चुका है, क्योंकि यूजीसी की कड़ी निगरानी और सख्त नियमों ने इस तरह के कृत्यों को काफी हद तक रोक दिया है। फिर भी, पूरी व्यवस्था में यदि प्रेम और ईमानदारी की भावना नहीं बनी, तो यह भ्रामक व्यापार कभी समाप्त नहीं होगा





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