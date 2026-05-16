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फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, दो किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

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फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, दो किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान
Construction & Real EstatePunjabi News
📆16-05-2026 11:59:00
📰Dainik Jagran
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लुधियाना के जगराओं क्षेत्र में एक फर्नीचर फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बाद भीषण आग लगी, जिससे दूर-दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। फैक्ट्री में रखे लकड़ी का सामान सहित लाखों रुपये का फर्नीचर और सामान जलकर राख हो गया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारण पूरा इलाका काला धुआह के साथ भर गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। जांच की जाएगी कि आग के वास्तविक कारणों की क्या वजह हो सकती है। जांच के लिए तैयार किया गया है।

लुधियाना के जगराओं क्षेत्र में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उससे उठने वाला धुएं का गुबार करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। जप इंटरप्राइजेज नामक इस फर्नीचर फैक्ट्री में नियमित कामकाज चल रहा था। अचानक फैक्ट्री के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण आग तेजी से विकराल रूप ले गई। आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बुझने के लिए चार से पांच दमकल गाड़ियों को लगाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी से आग लगी। जानकार लोगों के मुताबिक, इससे पहले हल्का धुआं दिखाई दिया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने से तैयार फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया था। घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इस दौरान काला धुआह के कारण दहशत का माहौल दर्शाया। लगाने की कोशिश की गई। अब जांच की जाएगी। और फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की भी पड़ताल की जाएगी.

लुधियाना के जगराओं क्षेत्र में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उससे उठने वाला धुएं का गुबार करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। जप इंटरप्राइजेज नामक इस फर्नीचर फैक्ट्री में नियमित कामकाज चल रहा था। अचानक फैक्ट्री के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण आग तेजी से विकराल रूप ले गई। आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कई घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बुझने के लिए चार से पांच दमकल गाड़ियों को लगाया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी से आग लगी। जानकार लोगों के मुताबिक, इससे पहले हल्का धुआं दिखाई दिया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने से तैयार फर्नीचर, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया था। घटना में कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इस दौरान काला धुआह के कारण दहशत का माहौल दर्शाया। लगाने की कोशिश की गई। अब जांच की जाएगी। और फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की भी पड़ताल की जाएगी

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