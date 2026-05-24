फलता विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत: देबांग्शु पांडा ने दर्ज की शानदार जीत

पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा हुए मतदान में भाजपा प्रत्याशी देबांग्शु पांडा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जब फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के परिणामों ने सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि एक विशाल अंतर से इस सीट पर कब्जा जमाया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देबांग्शु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्र की जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना निर्णय लिया है। जीत का यह अंतर एक लाख नौ हजार वोटों से अधिक का रहा, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बढ़त मानी जाती है। जैसे ही अंतिम दौर की गिनती पूरी हुई और परिणामों की घोषणा हुई, दक्षिण 24 परगना के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। चारों ओर ढोल-नगाड़ों की गूँज सुनाई देने लगी और कार्यकर्ताओं ने नारों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की। इस जीत को संगठन की एक बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। विजयी प्रत्याशी देबांग्शु पांडा ने अपनी इस सफलता को व्यक्तिगत जीत न मानकर फलता की आम जनता की जीत बताया। उन्होंने एक विस्तृत संबोधन में कहा कि चुनाव अभियान के दौरान उन्हें और उनके समर्थकों को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की गई और माहौल को तनावपूर्ण बनाया गया ताकि लोग स्वतंत्र रूप से मतदान न कर सकें। हालांकि, पांडा ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र की ताकत अंततः जीतती है और जनता ने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए एक पारदर्शी तरीके से अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने आने वाले समय में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का वादा किया और कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस जीत पर राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और यह तृणमूल की हार-बार मॉडल में बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फलता की जनता ने भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाकर यह सं देश दिया है कि वे अब भ्रष्टाचार और माफिया राज से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जनता के टैक्स के पैसों की लूट मची और लोगों को डराकर अपना वर्चस्व कायम किया। उन्होंने पार्टी को एक माफिया कंपनी की संज्ञा दी और कहा कि सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने राज्य को अपनी निजी जागीर समझ लिया था। उन्होंने एक विशेष व्यक्ति का उल्लेख करते हुए उसे धोखेबाज बताया जिसने अपराध सिंडिकेट को चलाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। शुभेंदु ने यह भी याद दिलाया कि पिछले चुनावों में तृणमूल के पास डेढ़ लाख वोटों की बढ़त थी, लेकिन जैसे ही जनता को निष्पक्ष चुनाव का मौका मिला, सच्चाई सबके सामने आ गई। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और विवादास्पद बात यह रही कि फलता सीट पर दोबारा मतदान करवाना पड़ा। 29 अप्रैल को जब पहली बार मतदान हुआ था, तब कई मतदान केंद्रों पर भारी तनाव देखा गया था। चुनाव अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसा कुछ छिड़का गया था और कुछ मशीनों पर चिपचिपे टेप लगाए गए थे, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका थी। जब चुनाव आयोग ने मामले की गहन जांच की और वेब कैमरों के फुटेज खंगाले, तो यह पाया गया कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। इस गंभीर अनियमितता के बाद पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे और चुनाव आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर दोबारा मतदान का आ देश दिया। अंततः परिणामों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। भाजपा के देबांग्शु पांडा ने 1,49,666 वोटों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके बाद सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी 40,645 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मोल्ला को 10,084 वोट मिले और सबसे चौंकाने वाला परिणाम तृणमूल कांग्रेस का रहा, जिसके प्रत्याशी जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट मिले। एक समय की सबसे शक्तिशाली पार्टी का चौथे स्थान पर खिसकना यह दर्शाता है कि फलता के मतदाताओं के मन में सत्ताधारी दल के प्रति गहरा असंतोष था। यह जीत न केवल भाजपा के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत भी देती है.

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जब फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान के परिणामों ने सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि एक विशाल अंतर से इस सीट पर कब्जा जमाया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देबांग्शु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्र की जनता ने बदलाव के पक्ष में अपना निर्णय लिया है। जीत का यह अंतर एक लाख नौ हजार वोटों से अधिक का रहा, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बढ़त मानी जाती है। जैसे ही अंतिम दौर की गिनती पूरी हुई और परिणामों की घोषणा हुई, दक्षिण 24 परगना के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। चारों ओर ढोल-नगाड़ों की गूँज सुनाई देने लगी और कार्यकर्ताओं ने नारों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की। इस जीत को संगठन की एक बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। विजयी प्रत्याशी देबांग्शु पांडा ने अपनी इस सफलता को व्यक्तिगत जीत न मानकर फलता की आम जनता की जीत बताया। उन्होंने एक विस्तृत संबोधन में कहा कि चुनाव अभियान के दौरान उन्हें और उनके समर्थकों को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की गई और माहौल को तनावपूर्ण बनाया गया ताकि लोग स्वतंत्र रूप से मतदान न कर सकें। हालांकि, पांडा ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र की ताकत अंततः जीतती है और जनता ने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए एक पारदर्शी तरीके से अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने आने वाले समय में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का वादा किया और कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस जीत पर राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और यह तृणमूल की हार-बार मॉडल में बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फलता की जनता ने भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाकर यह संदेश दिया है कि वे अब भ्रष्टाचार और माफिया राज से तंग आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जनता के टैक्स के पैसों की लूट मची और लोगों को डराकर अपना वर्चस्व कायम किया। उन्होंने पार्टी को एक माफिया कंपनी की संज्ञा दी और कहा कि सत्ता के नशे में चूर नेताओं ने राज्य को अपनी निजी जागीर समझ लिया था। उन्होंने एक विशेष व्यक्ति का उल्लेख करते हुए उसे धोखेबाज बताया जिसने अपराध सिंडिकेट को चलाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। शुभेंदु ने यह भी याद दिलाया कि पिछले चुनावों में तृणमूल के पास डेढ़ लाख वोटों की बढ़त थी, लेकिन जैसे ही जनता को निष्पक्ष चुनाव का मौका मिला, सच्चाई सबके सामने आ गई। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और विवादास्पद बात यह रही कि फलता सीट पर दोबारा मतदान करवाना पड़ा। 29 अप्रैल को जब पहली बार मतदान हुआ था, तब कई मतदान केंद्रों पर भारी तनाव देखा गया था। चुनाव अधिकारियों को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसा कुछ छिड़का गया था और कुछ मशीनों पर चिपचिपे टेप लगाए गए थे, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका थी। जब चुनाव आयोग ने मामले की गहन जांच की और वेब कैमरों के फुटेज खंगाले, तो यह पाया गया कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। इस गंभीर अनियमितता के बाद पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे और चुनाव आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। अंततः परिणामों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। भाजपा के देबांग्शु पांडा ने 1,49,666 वोटों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके बाद सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी 40,645 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मोल्ला को 10,084 वोट मिले और सबसे चौंकाने वाला परिणाम तृणमूल कांग्रेस का रहा, जिसके प्रत्याशी जहांगीर खान को केवल 7,783 वोट मिले। एक समय की सबसे शक्तिशाली पार्टी का चौथे स्थान पर खिसकना यह दर्शाता है कि फलता के मतदाताओं के मन में सत्ताधारी दल के प्रति गहरा असंतोष था। यह जीत न केवल भाजपा के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत भी देती है





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