फसल बोनस पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण: राज्यों को सलाह, आदेश नहीं

केंद्र सरकार ने फसल बोनस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए विवाद पर स्थिति स्पष्ट की है, यह बताते हुए कि राज्यों को दी गई सलाह कोई आदेश नहीं थी, बल्कि कृषि में आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास था।

नई दिल्ली। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्यों से किसानों को दिए जाने वाले ' फसल बोनस ' पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। अब, केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने साफ कहा है कि 9 जनवरी 2026 को राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी गई यह चिट्ठी कोई आदेश नहीं थी, बल्कि केवल एक 'सलाह' (Advisory) थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल

करना है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी चिट्ठी में आखिर क्या सलाह दी थी? केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह सलाह दी थी कि वे अपनी 'बोनस नीति' को इस तरह से तैयार करें जिससे दालों, तिलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। सरकार का मानना है कि यह कदम देश में पोषण सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए बेहद आवश्यक है। केवल गेहूं और धान की खेती से सरकार को क्यों चिंता है? केंद्र सरकार किसानों के समर्थन में विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है। लेकिन, विशेष रूप से उत्तर भारत सहित कई राज्यों में फसल उत्पादन मुख्य रूप से गेहूं और धान पर केंद्रित है। जब राज्य सरकारें इन फसलों, जैसे गेहूं और धान, पर MSP से ऊपर 'बोनस' देने की घोषणा करती हैं, तो किसान केवल इन्हीं फसलों को उगाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, दालों और तिलहन की खेती का रकबा घट जाता है। इसके अतिरिक्त, धान और गेहूं की खेती में पानी और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, और हमें आवश्यक दालों और खाद्य तेलों के लिए अन्य देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। दाल और तिलहन उगाने से देश और किसानों को कैसे लाभ होगा? सरकार देश में 'फसल विविधीकरण' को बढ़ावा देना चाहती है ताकि गेहूं और धान की मोनोकल्चर (एक ही फसल उगाने की प्रथा) को कम किया जा सके। देश में दालों और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ने से हम अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं से बच सकेंगे। 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य तेल के आयात पर हमारी निर्भरता 2015-16 के 63.2% से घटकर 2023-24 में 56.25% रह गई है। पिछले एक दशक (2014-15 से 2024-25) में तिलहन का रकबा 18% और उत्पादन लगभग 55% बढ़ा है। सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन जैसे कदम भी उठाए हैं। किसानों की आय और सुरक्षा के लिए अब तक कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? पीएम-किसान (PM-KISAN): इसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जोखिम से सुरक्षा: 'पीएम फसल बीमा योजना' से 4 करोड़ किसानों को मौसम की मार से बचाया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य: बेहतर खेती के लिए 1.75 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड (Soil Health Cards) जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: यह योजना 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि-जिलों की स्थिति बदल रही है। इसके माध्यम से सिंचाई, ऋण सुविधा और फसल विविधीकरण से 1.7 करोड़ सबसे जरूरतमंद किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। बुनियादी ढांचा: कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए देश में मेगा फूड पार्कों की संख्या 2014 के 2 से बढ़कर 2025 में 41 हो गई है। क्या यह राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप या उन पर थोपा गया फैसला है? केंद्र सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात को पूरी तरह से खारिज किया है कि यह राज्यों पर किसी भी प्रकार का दबाव है। सरकार का कहना है कि इस चिट्ठी को 'दबाव' या 'थोपे गए फैसले' के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने जैसा है। यह राज्यों के लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि नीतियों को एक ही दिशा में काम करने के लिए एक साझा जिम्मेदारी है, जिसका अंतिम उद्देश्य किसानों, उपभोक्ताओं और पूरे देश के हित को साधना है





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