फ़ारस की खाड़ी: दुनिया के ऊर्जा संकट का केंद्र

फ़ारस की खाड़ी दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों का घर है, लेकिन इसकी भू-राजनीतिक अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए खतरा पैदा करती है। इस लेख में खाड़ी क्षेत्र के भूविज्ञान और हाइड्रोकार्बन के निर्माण पर प्रकाश डाला गया है, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा संपदा के विशिष्ट कारणों का पता चलता है।
फ़ारस की खाड़ी में होने वाले युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा कर देते हैं। इस क्षेत्र के देशों को अपने विशाल तेल और गैस भंडारों से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इसके कारण उन्हें नुक़सान भी झेलने पड़े हैं। यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है, जिसके कारण यहां युद्ध होने पर वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो जाता है। एक पेट्रोलियम भूविज्ञान ी के रूप में, मैं अभी भी इसके हाइड्रोकार्बन भंडारों की विशालता से हैरान हूं। फ़ारस की खाड़ी के आसपास 30 से अधिक विशालकाय तेल भंडार हैं, जिनमें से हर एक में पांच अरब बैरल या उससे अधिक कच्चा तेल मौजूद है। खाड़ी क्षेत्र के कुएं उत्तरी सागर और रूस के सबसे अच्छे कुओं की तुलना में भी प्रतिदिन दो से पांच गुना अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। आधुनिक भूविज्ञान ने चट्टानों में कई प्रमुख कारकों की पहचान की है जो किसी क्षेत्र को तेल से विशेष रूप से समृद्ध बनाते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता भी शामिल है। इसी कारण फ़ारस की खाड़ी का इलाका तेल और गैस के मामले में दुनिया में सबसे खास और अनोखा है।
हिमयुग (आइस एज) के अंत में, लगभग 14,000 से 6,000 साल पहले, जब बाढ़ से फ़ारस की खाड़ी का निर्माण हुआ था, उससे बहुत पहले ही मनुष्य इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति के बारे में जानते थे। इस क्षेत्र के कई हिस्सों में नदियों और घाटियों के किनारे कच्चे तेल और गैस का प्राकृतिक रिसाव आम बात है। हजारों साल पहले (ईसा के बाद का समय या ईस्वी सन्), लोग बिटुमेन नामक एक प्रकार के भारी पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग मोर्टार बनाने और जहाजों को जलरोधक बनाने के लिए करते थे। 1950 और 1960 के दशक में, जब तेल और गैस की खोज में तेजी से विस्तार हो रहा था, तब यह साफ हो गया कि पृथ्वी पर किसी अन्य क्षेत्र में तेल और गैस इतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। रूस में पश्चिमी साइबेरिया और हाल ही में अमेरिका में पर्मियन बेसिन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी तेल और गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं, लेकिन फ़ारस की खाड़ी में मौजूद विशाल भंडारों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती।
फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव वाले स्थान पर स्थित है, जिसमें दक्षिण-पूर्व में अरब प्लेट और पूर्व और उत्तर में यूरेशियन प्लेट शामिल हैं। यह टकराव लगभग साढ़े तीन करोड़ सालों से हो रहा है और इसकी वजह से एक गतिशील परिदृश्य पैदा हुआ है जहां चट्टानों की परतें मुड़ गई हैं और टूट गईं, और गहरे स्तरों पर, बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव से रूपांतरित हो गईं। खाड़ी के दोनों किनारों की भूवैज्ञानिक विशेषताएं काफी अलग हैं। ईरान की ओर, ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला ओमान की खाड़ी से लेकर तुर्की की सीमा तक करीब 1,800 किलोमीटर तक फैली हुई है। विशाल अल्पाइन-हिमालयी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा, ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला अत्यधिक मुड़ी हुई और टूटी हुई चट्टानों से बनी है। ये पिछले 6 करोड़ सालों में अफ्रीका, अरब और भारत के यूरेशिया के साथ टकराव के कारण बनी हैं। टक्कर की ताकत ने गहरी और सख्त चट्टान के ठोस हिस्से को दबाकर बदल दिया, जिसे 'बेसमेंट रॉक' के रूप में जाना जाता है। इससे विशाल आकार की गुंबदनुमा संरचनाएं बन गईं, जो दसियों, यहां तक कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई हैं। फ़ारस की खाड़ी के नीचे ज़ाग्रोस पर्वत उठने से एक बड़ा गड्ढा बना, जो मिट्टी और पत्थरों से भर गया। इस गड्ढे के सबसे गहरे हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव रहा, जिससे तेल और गैस बनने की प्रक्रिया हुई। इसलिए यह जगह तेल और गैस बनने और जमा होने के लिए बहुत अच्छी है।
कच्चा तेल और गैस छोटे समुद्री जीवों (ज़ूप्लंकटन और फाइटोप्लंकटन) से बनते हैं, जो मिट्टी वाली चट्टानों और चूना पत्थर में दबे रहते हैं। जब इन चट्टानों पर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है, तो तेल और गैस बनने लगते हैं। खाड़ी क्षेत्र में ऐसी चट्टानों की परतें बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ मोटी और जैविक पदार्थ से भरपूर हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें मुड़ी-तुड़ी और टूटी हुई हैं, जिनमें गुंबद जैसी संरचनाएं भी हैं, जो तेल और गैस को फंसाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। ज़ाग्रोस पर्वतमाला, जो उपग्रह तस्वीरों में बेहद खूबसूरत दिखती है, में सैकड़ों अरब बैरल तेल और बहुत बड़ी मात्रा में गैस मौजूद है।
फ़ारस की खाड़ी तेल गैस भूविज्ञान ऊर्जा भू-राजनीति हाइड्रोकार्बन ज़ाग्रोस पर्वत