फारस की खाड़ी में तनाव के बीच भारत की नई सुरक्षा एडवाइजरी, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारतीय नौसेना अलर्ट

ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना के बाद भारत ने एक नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। भारतीय जहाजों को लारक द्वीप के पास जाने से मना किया गया है और नौसेना की अनुमति के बाद ही आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं।
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच, भारत ने फारस की खाड़ी में तैनात अपने सभी व्यापारिक जहाजों के लिए एक कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और नई एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार और नौसेना द्वारा जारी इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित लारक द्वीप के निकट न जाएं। यह कदम शनिवार को उस घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो भारतीय जहाजों पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी
थी। इस अप्रत्याशित हमले के कारण भारतीय जहाजों को अपनी यात्रा बीच में ही रोककर वापस मुड़ना पड़ा था। भारतीय नौसेना ने अब यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि कोई भी जहाज उसकी अनुमति और स्पष्ट निर्देश के बिना इस संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरेगा। लारक द्वीप का सामरिक महत्व ईरान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बंदर अब्बास तट के समीप और होर्मुज जलडमरूमध्य के सबसे संकरे हिस्से में स्थित है। यह स्थान ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए जीवनरेखा समान है। लारक द्वीप पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कड़ा पहरा रहता है, जहां अत्याधुनिक रडार सिस्टम और बंकर बनाए गए हैं, जिनसे होकर गुजरने वाले किसी भी जहाज पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, यहाँ से ईरान के कई गुप्त सैन्य अड्डों का संचालन होता है और यहां से तेज रफ्तार वाली छोटी नौकाओं को तैनात किया जा सकता है, जो किसी भी बड़े जहाज को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। इसी भौगोलिक चुनौती और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए, भारतीय नौसेना ने फिलहाल अपने जहाजों को वहां से गुजरने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में फारस की खाड़ी में 14 भारतीय जहाज लंगर डाले हुए हैं और उन्हें समुद्र में सुरक्षित रुकने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक भारतीय नौसेना की ओर से उन्हें आगे बढ़ने का 'क्लियरेंस' नहीं मिल जाता, तब तक वे उस क्षेत्र में ही रहेंगे। नौसेना इन जहाजों के चालक दल के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और उनकी सुरक्षा के लिए सात भारतीय युद्धपोतों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। 18 अप्रैल को 'देश गरिमा' टैंकर के निकलने के बाद, अन्य जहाजों को रोकने का निर्णय लिया गया है। नौसेना की रणनीति अब यह है कि वह होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी और उन्हें तब तक सुरक्षा प्रदान करेगी जब तक वे सुरक्षित भारतीय समुद्री सीमा तक नहीं पहुँच जाते। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जहाजों और उनके क्रू की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संचालित की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के हमले से बचा जा सके
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