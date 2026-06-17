फाल्ता हिंसा: शुभेंदु अधिकारी ने दंगाइयों पर देश-विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तारी का कड़ा आदेश दिया

पश्चिम बंगाल के फाल्ता पुलिस स्टेशन पर हिंसा फुटेज में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने कड़े कार्रवाई आदेश दिए हैं। दंगाइयों को देश- विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति पर सील लगाकर नीलाम करने और नुकसान भरने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि पुष्पा के रूप में उभरा मुख्य आरोपी रेजिना बीबी फुर्चत चले गए हैं।

पश्चिम बंगाल के फाल्ता में हिंसा के दौरान पुलिस स्टेशन पर दहशत पसारने की कस्टम शुभेंदु अधिकारी ने कड़े आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटेज में पहचाने गए सभी दंगाइयों को देश-विरोधी कानून ों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी संपत्तियों पर सील लगाकर नीलाम कर दिया जाएगा। हिंसा की कोष भरपाई के लिए संपत्तियों के जब्त और नीलाम के आदesh दिए गए। पुलिस ने तब तक आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पुष्पा के रूप में उभरी रेजिना बीबी , जो जहांगीर खान की पत्नी हैं, अब फुर्चत हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह आदेश डायमंड हार्बर पुलिस को दिया जिसमें कहा गया कि फाल्ता पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह घटना तब हुई जब रेजिना बीबी के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं का समूह पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश किया। खान हाल ही के विधानसभा चुनावों में फाल्ता से पार्टी के उम्मीदवार थे। राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने इस प्रयास को नक में कर दिया.

पश्चिम बंगाल के फाल्ता में हिंसा के दौरान पुलिस स्टेशन पर दहशत पसारने की कस्टम शुभेंदु अधिकारी ने कड़े आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटेज में पहचाने गए सभी दंगाइयों को देश-विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी संपत्तियों पर सील लगाकर नीलाम कर दिया जाएगा। हिंसा की कोष भरपाई के लिए संपत्तियों के जब्त और नीलाम के आदesh दिए गए। पुलिस ने तब तक आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पुष्पा के रूप में उभरी रेजिना बीबी, जो जहांगीर खान की पत्नी हैं, अब फुर्चत हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह आदेश डायमंड हार्बर पुलिस को दिया जिसमें कहा गया कि फाल्ता पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह घटना तब हुई जब रेजिना बीबी के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं का समूह पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश किया। खान हाल ही के विधानसभा चुनावों में फाल्ता से पार्टी के उम्मीदवार थे। राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने इस प्रयास को नक में कर दिया





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