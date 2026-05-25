फाल्टा विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत, टीएमसी की जमानत जब्त

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। टीएमसी की जमानत जब्त हो गई है।

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। यह सीट कभी टीएमसी की गढ़ हुआ करती थी। लेकिन इस बार वह चौथे स्थान पर खिसक गई और जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एक्स हैंडल पर एक लंबा मैसेज लिखा कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुन मतदान की आज हुई मतगणना ने गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है। आज दोपहर 3:00 बजे तक सभी 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई।जबकि 4 मई को इसी समय तक केवल दो से चार राउंड की ही मतगणना हुई थी। देश इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे रहा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पार्टी कार्यालयों में दिनदहाड़े तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कारवाई नहीं की.

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा ने 1.09 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। यह सीट कभी टीएमसी की गढ़ हुआ करती थी। लेकिन इस बार वह चौथे स्थान पर खिसक गई और जमानत तक जब्त हो गई। इस हार से अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए एक्स हैंडल पर एक लंबा मैसेज लिखा कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पुन मतदान की आज हुई मतगणना ने गंभीर विसंगतियों को उजागर किया है। आज दोपहर 3:00 बजे तक सभी 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई।जबकि 4 मई को इसी समय तक केवल दो से चार राउंड की ही मतगणना हुई थी। देश इस संबंध में चुनाव आयोग से जवाब मांगता है। पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन चुनाव आयोग लगातार आंखें मूंदे रहा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद पार्टी कार्यालयों में दिनदहाड़े तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कारवाई नहीं की





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