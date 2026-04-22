फिरोजाबाद: आलू की फसल में नुकसान और पत्नी की बीमारी से परेशान किसान ने आत्महत्या की

आलू की खेती में घाटा और पत्नी की बीमारी से आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी।

फिरोजाबाद जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। आलू की खेती में हुए भारी नुकसान और पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक किसान ने अपने घर से लगभग सौ मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना अरांव क्षेत्र के गांव कुढिना में हुई है। मृतक का नाम रवि चरण, जिन्हें पिंटू के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी उम्र 45 वर्ष थी। रवि चरण एक गरीब किसान थे जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें आलू की फसल पर टिका दी थीं। इस वर्ष, आलू की फसल में भारी नुकसान हुआ, जिससे वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट गए। ऊपर से, उनकी पत्नी डाली पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं, जिसके कारण चिकित्सा खर्चों का बोझ भी उन पर बढ़ गया था। इन दोहरी मार के कारण वे गहरे कर्ज में डूब गए और जीवन यापन करने में असमर्थ हो गए। मंगलवार की शाम को रवि चरण घर से कुछ सामान लेने की बात कहकर निकले थे, लेकिन रात होने तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार में चिंता का माहौल फैल गया। उनका बेटा अमन उन्हें खोजने के लिए निकला। कुछ ही दूरी पर, गांव के बाहर सड़क के किनारे एक पेड़ पर उसने अपने पिता का शव फांसी पर लटका हुआ देखा। अमन के चीखने-चिल्लाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। रवि चरण के परिवार में उनकी पत्नी डाली के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। इस घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के भाई दुर्गेश ने बताया कि रवि चरण इस बार आलू की खेती में काफी निवेश किए थे, लेकिन फसल खराब होने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि रवि चरण अपनी पत्नी की बीमारी और आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थे। दुर्गेश का मानना है कि इन्हीं कारणों से उनके भाई ने आत्महत्या करने का कठोर कदम उठाया। इंस्पेक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि रवि चरण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इस घटना ने एक बार फिर किसानों की दुर्दशा और उनकी समस्याओं को उजागर कर दिया है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को किसानों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर फसल उत्पादन के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उचित बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो और उन्हें कर्ज के जाल में फंसने से बचाया जा सके। रवि चरण की आत्महत्या एक दुखद घटना है जो हमें किसानों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने और उनके लिए ठोस कदम उठाने की प्रेरणा देती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसानों की अनदेखी करना हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में सक्षम हों। रवि चरण की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और साहस मिले.

फिरोजाबाद जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। आलू की खेती में हुए भारी नुकसान और पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक किसान ने अपने घर से लगभग सौ मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना अरांव क्षेत्र के गांव कुढिना में हुई है। मृतक का नाम रवि चरण, जिन्हें पिंटू के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी उम्र 45 वर्ष थी। रवि चरण एक गरीब किसान थे जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें आलू की फसल पर टिका दी थीं। इस वर्ष, आलू की फसल में भारी नुकसान हुआ, जिससे वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट गए। ऊपर से, उनकी पत्नी डाली पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं, जिसके कारण चिकित्सा खर्चों का बोझ भी उन पर बढ़ गया था। इन दोहरी मार के कारण वे गहरे कर्ज में डूब गए और जीवन यापन करने में असमर्थ हो गए। मंगलवार की शाम को रवि चरण घर से कुछ सामान लेने की बात कहकर निकले थे, लेकिन रात होने तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार में चिंता का माहौल फैल गया। उनका बेटा अमन उन्हें खोजने के लिए निकला। कुछ ही दूरी पर, गांव के बाहर सड़क के किनारे एक पेड़ पर उसने अपने पिता का शव फांसी पर लटका हुआ देखा। अमन के चीखने-चिल्लाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। रवि चरण के परिवार में उनकी पत्नी डाली के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। इस घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के भाई दुर्गेश ने बताया कि रवि चरण इस बार आलू की खेती में काफी निवेश किए थे, लेकिन फसल खराब होने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि रवि चरण अपनी पत्नी की बीमारी और आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थे। दुर्गेश का मानना है कि इन्हीं कारणों से उनके भाई ने आत्महत्या करने का कठोर कदम उठाया। इंस्पेक्टर ऋषि कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि रवि चरण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इस घटना ने एक बार फिर किसानों की दुर्दशा और उनकी समस्याओं को उजागर कर दिया है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को किसानों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर फसल उत्पादन के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उचित बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो और उन्हें कर्ज के जाल में फंसने से बचाया जा सके। रवि चरण की आत्महत्या एक दुखद घटना है जो हमें किसानों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने और उनके लिए ठोस कदम उठाने की प्रेरणा देती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसानों की अनदेखी करना हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में सक्षम हों। रवि चरण की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और साहस मिले





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