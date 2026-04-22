फिरोजाबाद: डीएम रमेश रंजन ने गो संरक्षण केंद्र और गेहूं क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने वृहद गो संरक्षण केंद्र और सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पशुओं के रखरखाव और किसानों को मिल रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति की समीक्षा की।
फिरोजाबाद जिले के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मंगलवार की सुबह प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ विकासखंड अरांव स्थित ग्राम कारीखेड़ा में स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस केंद्र की क्षमता 600 गोवंशियों की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पशुओं के बेहतर रखरखाव, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में हरे चारे, शुद्ध भूसे और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की बारीकी से जांच की। उन्होंने
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पशुओं की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से गोशाला में साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया ताकि पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। जिलाधिकारी ने गोबर गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया और अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को समझा। उन्होंने निर्देश दिए कि गोशाला को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और गोवंशियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित अंतराल पर बाहर खुले में घूमने का मौका दिया जाए। गो संरक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी का काफिला शिकोहाबाद स्थित नवीन मंडी स्थल पहुंचा, जहाँ उन्होंने सरकारी गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर मौजूद किसानों से सीधा संवाद किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने किसान ब्रजेश सिंह से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान सही समय पर मिल रहा है या नहीं। किसान द्वारा संतुष्टि जताए जाने पर उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में भी किसानों को भुगतान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र पर तैनात कर्मियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में बिचौलियों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र केवल वास्तविक किसानों के लिए समर्पित है ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं डिजिटल मशीन के माध्यम से गेहूं की तौल और मापन प्रक्रिया की जांच की। उन्होंने केंद्र पर गेहूं बेचने आए एक किसान सुरेश का माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया और उनका स्वागत किया। इस पूरे दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों के बैठने, पेयजल और छाया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस औचक निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी विशु राजा, शिकोहाबाद के उपजिलाधिकारी डॉ. गजेंद्र पाल सिंह सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का यह कदम न केवल पशु कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, बल्कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी परेशानी के दिलाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है
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