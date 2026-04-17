फिरोजाबाद: तहसीलदार ने DM पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आईफोन भेंट करने का भी किया खुलासा

फिरोजाबाद में तैनात एक तहसीलदार ने जिलाधिकारी और उनके ओएसडी पर भ्रष्टाचार, प्रताड़ना और अनुचित मांगों के गंभीर आरोप लगाए हैं। तहसीलदार ने डीएम को 1.75 लाख रुपये का आईफोन भेंट करने का भी खुलासा किया है।

फिरोजाबाद : सुहागनगरी के प्रशासनिक अमले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टूंडला की तहसीलदार ने जिलाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया के सामने जिलाधिकारी रमेश रंजन और उनके विशेष कार्याधिकारी ( ओएसडी ) शीलेंद्र शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।

तहसीलदार राखी शर्मा का दावा है कि जिलाधिकारी उन पर अनैतिक और नैतिक दोनों तरह की मांगें पूरी करने का दबाव बनाते हैं। उन्होंने बताया कि डीएम को खुश करने के लिए उन्होंने 1.75 लाख रुपये का एक आईफोन भी भेंट किया था, इसके बावजूद उनका आठ महीने तक वेतन रोका गया, जिसके चलते उन्हें फरवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी।

आगरा के बल्केश्वर की मूल निवासी तहसीलदार राखी शर्मा पिछले डेढ़ साल से टूंडला तहसील में तैनात हैं। जिलाधिकारी के साथ उनका कई महीनों से टकराव चल रहा था। यह मामला पहली बार तब सार्वजनिक हुआ जब फरवरी में आठ महीने से वेतन न मिलने से परेशान होकर राखी शर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिलाधिकारी ने उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उनका वेतन रोक रखा है। हालांकि, होली से ठीक पहले उनका वेतन जारी कर दिया गया था।

लेकिन, मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से राजस्व विभाग में तहसीलदार के तबादले की चर्चाएं तेज थीं। गुरुवार की शाम तीन तहसीलदारों के तबादले किए गए, जिनमें राखी शर्मा का नाम भी शामिल था। उन्हें इसी पद पर शिकोहाबाद भेजा गया था। तबादले के कुछ ही घंटों बाद, राखी शर्मा ने मीडिया के सामने आकर जिलाधिकारी रमेश रंजन और ओएसडी शीलेंद्र शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों अधिकारियों द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओएसडी के साथ-साथ कलक्ट्रेट के कई बाबू भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिलाधिकारी की इसमें सीधी हिस्सेदारी है। तहसीलदार ने बताया कि जब वेतन रोकने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो कार्रवाई से बचने के लिए जिलाधिकारी ने आनन-फानन में रात में ही कोषागार खुलवाकर उनका वेतन जारी करवाया। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका को वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया।

तहसीलदार का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा दबाव बनाने के लिए नैतिक और अनैतिक दोनों तरह की मांगें की जाती हैं। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें वह सार्वजनिक मंच पर कहने में असमर्थ हैं। दबाव बनाने के इरादे से उनके न्यायालय के आदेशों की भी जांच करवाई जाती है। इन जांचों को अपने पक्ष में कराने के लिए, उन्होंने पिछले साल चार नवंबर को ओएसडी के माध्यम से जिलाधिकारी को 1.75 लाख रुपये का आईफोन भेंट किया था। इस बात के उनके पास ठोस सबूत भी मौजूद हैं। अब, ओएसडी द्वारा उनसे एक महंगी आई-वॉच की मांग की जा रही है।

दूसरी ओर, कलक्ट्रेट के कर्मचारी तहसीलदार के विरुद्ध लामबंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने मंडलायुक्त, आगरा और आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को पत्र लिखकर तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मची हुई है।





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