फिलिस्तीन को मान्यता: पश्चिमी देशों का बड़ा फैसला, भारत का रुख और भविष्य की संभावनाएं

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले से दो-राष्ट्र समाधान की उम्मीदें जगी हैं। भारत ने हमेशा इस समाधान का समर्थन किया है। इस घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल पर दबाव बढ़ सकता है।

नई दिल्ली: भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। अब वैश्विक कूटनीति भी उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। हाल ही में, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। यह निर्णय पश्चिमी देशों की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इससे न केवल दो-राष्ट्र समाधान की बहस को नई मजबूती मिली है बल्कि अमेरिका और इजरायल के लिए चिंताएं भी बढ़ गई हैं।\ फिलिस्तीन की विदेश मंत्री, वर्सेन अघाबेकियन शाहिन ने

इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि “यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि वास्तविक और अपरिवर्तनीय है। इससे फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की ओर एक कदम और आगे बढ़ा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही यह युद्ध को तत्काल समाप्त न कर पाए, लेकिन यह भविष्य की दिशा तय करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कीयर स्टारमर ने मान्यता देते हुए कहा कि हमास का फिलिस्तीन के भविष्य में कोई स्थान नहीं होगा और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की। कनाडा के प्रधानमंत्री, मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी रुख का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र मंच पर फिलिस्तीन के लिए एक बड़े मानवीय सहायता पैकेज की घोषणा करने का संकेत दिया।\इस निर्णय पर इजरायल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में वेस्ट बैंक में नए यहूदी बस्तियों के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा था कि “फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा।” इजरायल का मानना है कि कोई भी समाधान केवल सीधी बातचीत से ही संभव है। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों में बातचीत की कोई संभावना नहीं दिखती। अमेरिका ने भी ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का विरोध किया है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने इसे एक “राजनीतिक स्टंट” बताया। इसके विपरीत, फ्रांस और सऊदी अरब लगातार दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में इस सप्ताह कई अन्य देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने की उम्मीद है। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री शाहिन ने आरोप लगाया कि “आज गाजा जल रहा है, गाजा तबाह हो चुका है और वहां लोगों को व्यवस्थित तरीके से मारा जा रहा है।” उन्होंने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया। इजरायल इन आरोपों को खारिज करता है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की एक जांच आयोग ने हाल ही में निष्कर्ष निकाला है कि गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान “नरसंहार” था। यही निष्कर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल और इजरायल के दो प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने भी निकाला है, जिससे इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और नुकसान पहुंचा है। भारत ने हमेशा इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण दो-राष्ट्र समाधान पर आधारित है। अब जब पश्चिमी देश भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका और इजरायल पर बातचीत की मेज पर आने का दबाव बढ़ेगा





