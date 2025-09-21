फिलिस्तीन को मान्यता: भारत की नीति और वैश्विक बदलाव

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद, दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में वैश्विक बदलाव हो रहा है। भारत की नीति और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर इसका प्रभाव।

नई दिल्ली: भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा से ही दो-राष्ट्र समाधान की नीति का समर्थन किया है, जो इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित राज्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। विश्व की राजनीति भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। हाल ही में, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। यह फैसला पश्चिमी देशों की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इस कदम ने न केवल दो-राष्ट्र समाधान की बहस को नई ऊर्जा

दी है, बल्कि अमेरिका और इजरायल के लिए तनाव भी बढ़ा दिया है।\फिलिस्तीन की विदेश मंत्री, वर्सेन अघाबेकियन शाहिन ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक और अपरिवर्तनीय है। उन्होंने कहा कि इससे फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की राह और करीब आ गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्काल युद्ध को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन यह भविष्य की दिशा जरूर तय करेगा। फिलिस्तीन की सरकार ने उन देशों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस मान्यता की घोषणा करते हुए कहा कि हमास का फिलिस्तीन के भविष्य में कोई स्थान नहीं होगा और उन्होंने बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला आतंकवाद को पुरस्कृत करने के लिए नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर फिलिस्तीन के लिए एक बड़े मानवीय पैकेज का ऐलान करने का संकेत दिया।\हालांकि, इजरायल ने इन कदमों की कड़ी आलोचना की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों के निर्माण की घोषणा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा। इजरायल का मानना है कि कोई भी समाधान केवल सीधी बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बातचीत की कोई संभावना नहीं दिखती। अमेरिका ने भी ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का विरोध किया है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। इसके बावजूद, फ्रांस और सऊदी अरब लगातार दो-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में कई अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की संभावना है। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री शाहिन ने आरोप लगाया है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है, जहां लोग व्यवस्थित तरीके से मारे जा रहे हैं। उन्होंने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया है, हालांकि इजरायल इन आरोपों का खंडन करता है।\हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की एक जांच आयोग ने हाल ही में निष्कर्ष निकाला है कि गाजा में इजरायल का सैन्य अभियान नरसंहार था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इजरायल के दो प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। इससे इजरायल की अंतरराष्ट्रीय छवि को और नुकसान पहुंचा है। भारत हमेशा से इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है। भारत का आधिकारिक रुख यह रहा है कि दो-राष्ट्र समाधान ही स्थायी शांति का रास्ता है। अब जब पश्चिमी देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका और इजरायल पर बातचीत की मेज पर आने का दबाव और बढ़ेगा





News18 Hindi / 🏆 13. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

फिलिस्तीन इजरायल दो-राष्ट्र समाधान मान्यता भारत

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें