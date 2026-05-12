फिल्म के बाद शादी हुई सबको, 15 साल की उम्र में ममता मुखर्जी ने मायका का किया विवाह

वर्ष 1967 में बॉलीवुड अभिनेत्री मौसमी चटर्जी (Moumy Chatterjee) ने खातिरदार की भूमिका में बालिका बधू फिल्म में प्रवेश किया, जिसके बाद उनके करियर में तेजी आई। उनके आकर्षण को जताते हुए जब उनकी फिल्म 'बालिका बधू' रिलीज हुई, तो शादी के प्रपोजल उनके साथ आए। ऐसी वेदनाओं और मुसीबतों से गुजरने के बाद भी 1972 में उन्होंने प्रेमी निर्माता जयंता मुखर्जी से शादी किया, जो उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थीं और उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। मौसमी ने बताया कि यह शादी उनके बुआ की final wish को पूरा करने और फ्लैट में मदद करने के लिए हुई। मौसमी ने अपनी शादी के बारे में भी कुछ बातचीत की, जिसमें कहा गया कि वह फिल्म के बाद उनकी बड़ी बुआ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे कम उम्र में शादी की थी। मौसमी चटर्जी ने अपनी शादी के बारे में, 'मैं 15 साल की थी और शादी भी कर ली। हर एक फिल्म के प्रपोजल मुझे मिल रहे थे, क्योंकि लोग मुझे अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी बनाना चाहते थे। यह अजीबैर लग रहा था। प्रत्येक तरह से मैं भड़की गई थी। मैं तो हो गई, लेकिन मैं फिल्म के बाद अपनी बड़ी बुआ के साथ बहुत जुड़ी हुई थी। उत्साहित थे। वह भवानीपुर में रहती थीं और कैंसर की आखिरी अवस्था में थीं। उन्होंने मुझे अपने ससुर का हाथ थामकर कहा, 'हेमंता बाबू, क्या मैं आपकी शादी देखने का मौका दे सकती हूं?' उनके करियर की शुरुआत हुई बॉम्बे, मौसमी चटर्जी ने अपनी films को बनाना शुरू किया इंडियन फिल्म सिनेमा में, उनके अभिनय में कॉमेडी और रोमांस के लिए जाना जाता है। वे अपने अभिनय के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती थीं। उनकी कई यादगार भूमिकाएं थीं, लेकिन 'अनुराग' (1972), 'रोटी कपड़ा और मकान' (1974) और 'अंगूर' (1982) में तारीफ हुई है। उन्होंने 'मंजिल' (1979) और 'पीकू' (2025) जैसे फ़िल्मी के लिए भी काम किया है।

दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने तरुण मजूमदार की 1967 में आई फिल्म ' बालिका बधू ' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। जैसे-जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। हालांकि, मौसमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो एक्ट्रेसेस अपने करियर की शुरुआत में शायद ही लेती हैं। उन्होंने 1972 में निर्माता जयंता मुखर्जी से शादी कर ली, जब वह 10वीं क्लास में पढ़ रही थीं और उस समय उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। हाल ही में एक बातचीत में, उन्होंने बताया कि उन्होंने इतनी कम उम्र में शादी कैसे की।एनडीटीवी से बात करते हुए मौसमी चटर्जी ने कहा, 'नहीं, इसके पीछे एक कहानी थी। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। मैं दसवीं में थी, लेकिन बालिका बधू के बाद मेरी सगाई सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि मेरे ससुर हेमंत मुखर्जी उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। इस तरह उनका परिवार और हमारा परिवार एक हो गया। और उस समय, हर कोई मुझे अपनी बहू बनाना चाहता था। हर कोई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था।', 'मौसमी की शादी बुआ की खातिर हुई मौसमी ने बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद, उनके पास शादी के कई प्रपोजल आए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी एक बुआ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा, 'यह बहुत अजीब था। सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगी रहती थी। इसीलिए मैं बहुत बिगड़ गई हूं। और फिर मेरी बड़ी बुआ मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। वह भवानीपुर में रहती थीं। जब हमें पता चला तब वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थीं। उन्होंने मेरे ससुर का हाथ पकड़कर कहा, 'हेमंता बाबू, क्या मैं उसकी शादी देख सकती हूं?

' शादी के बाद गुड़िया से खेलती थींशादी के बाद मुंबई आने पर खेलने में बिताए अपने समय को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं यहां बॉम्बे आई थी। मैंने अपना गुड़ियाघर और एक छोटा सा कुत्ता खरीदा। फिर मेरी एक सहेली भी वापस गई और उसने अपनी 10वीं की परीक्षा दी क्योंकि उसका भी एक साल छूट गया था। वह मेरे साथ थी। मेरे ससुर ने यह सोचा कि मुझे सब कुछ मिले।', 'मौसमी चटर्जी की फिल्में मौसमी बंगाली और हिंदी सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा थीं। उन्होंने कई यादगार रोल्स किए, जिनमें 'अनुराग' (1972) में अंधी औरत, 'रोटी कपड़ा और मकान' (1974) में एक बेबस पत्नी और 'अंगूर' (1982) में उनकी कॉमेडी की खूब तारीफ हुई। उन्हें 'मंजिल' (1979) में भी देखा गया था। हाल ही में, वह 2025 में आई बंगाली फिल्म 'आरी' में नजर आईं। उन्होंने शूजीत सरकार की फिल्म 'पीकू' में भी एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण की मौसी का किरदार किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इरफान खान भी थे





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फिल्म के बाद शादी हुई सबको मोलसी चटर्जी जयंता मुखर्जी बालिका बधू उत्साह भाषा 15 साल की उम्र में शादी बेबस पत्नी कोए कैंसर आरी पीकू

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aaj Ka Mausam: UP-बिहार सहित देश के 15 राज्यों में मौसम खराब होने का अलर्ट, जानें आपके प्रदेश का कैसा रहेगा हाल?Aaj Ka Mausam: UP-बिहार सहित देश के 15 राज्यों में मौसम खराब होने का अलर्ट, जानें आपके प्रदेश का कैसा रहेगा हाल?

Read more »

Malmas Mela 2026: मधुश्रवा धाम में 3 साल बाद लगेगा मलमास मेला, भगवान श्रीराम ने भी यहां किया था स्नानअरवल के मधुश्रवा धाम में तीन साल बाद 17 मई से 15 जून तक प्रसिद्ध मलमास मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं।

Read more »

'ईरान युद्ध, रूस और रेयर अर्थ', चीन के दौरे पर जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग से मुलाकात बढ़ाएगी भारत की टेंशनDonald Trump China Visit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते बीजिंग जाएंगे। वह 13 से 15 तक चीन के दौरे पर रहेंगे चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकात करेंगे।

Read more »

RRB ALP Bharti 2026: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट, 10th-ITI पास भर सकेंगे फॉर्मआरआरबी एएलपी भर्ती 2026 के लिए 15 मई से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जा सकेगा।

Read more »

Redmi Note 15 SE रिव्यू: सिर्फ 19,999 में कैसा है रेड़मी का ये 5G फोन? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भीRedmi Note 15 SE ₹20,000 के बजट में प्रीमियम डिज़ाइन, AMOLED डिस्प्ले और 5800mAh बैटरी वाला एक अच्छा विकल्प है।

Read more »

विवेक विहार अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार, तैयार होगा 'फायर फाइटिंग मास्टर प्लान'विवेक विहार अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार 3, 15 और 25 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक फायर फाइटिंग मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

Read more »