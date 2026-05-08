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फिल्म ‘जुदाई’ के रिकॉर्डिंग के दौरान बोनी कपूर-श्रीदेवी के रिश्ते का पता चला, सिंगर ने बताया किस्सा

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फिल्म ‘जुदाई’ के रिकॉर्डिंग के दौरान बोनी कपूर-श्रीदेवी के रिश्ते का पता चला, सिंगर ने बताया किस्सा
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📆08-05-2026 14:23:00
📰Dainik Bhaskar
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फिल्म ‘जुदाई’ के गाने ‘मुझे एक पल चैन ना आए’ की रिकॉर्डिंग के दौरान सिंगर जसपिंदर नरूला ने बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में पता चला था। उन्होंने बताया कि उस समय मोना कपूर स्टूडियो के बाहर रो रही थीं। इस घटना ने बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय खोला।

फिल्म ‘ जुदाई ’ के गाने ‘मुझे एक पल चैन ना आए’ की रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना का पता चला, जो बॉलीवुड के इतिहास में एक अनोखी कहानी बन गई। सिंगर जसपिंदर नरूला ने हाल ही में खुलासा किया कि जब वह इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तब उन्हें पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना कपूर के बीच कुछ गलत चल रहा था। जसपिंदर ने बताया कि मोना कपूर उस समय स्टूडियो के बाहर रो रही थीं और उन्हें उस समय की घटनाओं के बारे में पता चला। जसपिंदर ने कहा कि बाद में जब वह मोना कपूर से दोस्ती कर चुकी थीं, तब उन्होंने उन्हें बताया कि उस समय उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा था। उन्होंने कहा, ‘मोना कपूर ने मुझे बताया था कि तुम अंदर गाना गा रही थीं और मैं सुपर साउंड स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उसी समय मुझे सब कुछ पता चला था।’ सिंगर ने यह भी बताया कि गाने के शब्दों का मतलब उस घटना से जुड़ गया था। इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान जसपिंदर के कान में दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने गायक हरिहरन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में पहले आ जाना चाहिए था। जसपिंदर नरूला ने कई अन्य गाने भी गाए हैं जैसे ‘प्यार तो होना ही था’, ‘तारे हैं बाराती’ और ‘अंखियों से गोली मारे’। फिल्म ‘ जुदाई ’ में श्रीदेवी , अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर नजर आए थे। फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। बोनी कपूर और मोना कपूर के दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। मोना कपूर का 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। वहीं बोनी और श्रीदेवी की दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं। श्रीदेवी का 2018 में दुबाई में निधन हो गया था। बोनी कपूर और मोना की शादी साल 1983 में हुई थी। मोना से तलाक के बाद बोनी ने 1996 में श्रीदेवी से शादी की थी। इस घटना ने बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और दिखाया कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं। यह घटना एक सिंगर और एक फिल्मी परिवार के बीच की कहानी है, जो बॉलीवुड के पीछे की कहानियों का एक उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं और कैसे एक गाना भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है। यह घटना बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और दिखाया कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं। यह घटना एक सिंगर और एक फिल्मी परिवार के बीच की कहानी है, जो बॉलीवुड के पीछे की कहानियों का एक उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं और कैसे एक गाना भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है.

फिल्म ‘जुदाई’ के गाने ‘मुझे एक पल चैन ना आए’ की रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना का पता चला, जो बॉलीवुड के इतिहास में एक अनोखी कहानी बन गई। सिंगर जसपिंदर नरूला ने हाल ही में खुलासा किया कि जब वह इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तब उन्हें पता चला कि फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना कपूर के बीच कुछ गलत चल रहा था। जसपिंदर ने बताया कि मोना कपूर उस समय स्टूडियो के बाहर रो रही थीं और उन्हें उस समय की घटनाओं के बारे में पता चला। जसपिंदर ने कहा कि बाद में जब वह मोना कपूर से दोस्ती कर चुकी थीं, तब उन्होंने उन्हें बताया कि उस समय उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा था। उन्होंने कहा, ‘मोना कपूर ने मुझे बताया था कि तुम अंदर गाना गा रही थीं और मैं सुपर साउंड स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उसी समय मुझे सब कुछ पता चला था।’ सिंगर ने यह भी बताया कि गाने के शब्दों का मतलब उस घटना से जुड़ गया था। इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान जसपिंदर के कान में दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने गायक हरिहरन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में पहले आ जाना चाहिए था। जसपिंदर नरूला ने कई अन्य गाने भी गाए हैं जैसे ‘प्यार तो होना ही था’, ‘तारे हैं बाराती’ और ‘अंखियों से गोली मारे’। फिल्म ‘जुदाई’ में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर नजर आए थे। फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। बोनी कपूर और मोना कपूर के दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। मोना कपूर का 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। वहीं बोनी और श्रीदेवी की दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं। श्रीदेवी का 2018 में दुबाई में निधन हो गया था। बोनी कपूर और मोना की शादी साल 1983 में हुई थी। मोना से तलाक के बाद बोनी ने 1996 में श्रीदेवी से शादी की थी। इस घटना ने बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और दिखाया कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं। यह घटना एक सिंगर और एक फिल्मी परिवार के बीच की कहानी है, जो बॉलीवुड के पीछे की कहानियों का एक उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं और कैसे एक गाना भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है। यह घटना बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय खोला और दिखाया कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं। यह घटना एक सिंगर और एक फिल्मी परिवार के बीच की कहानी है, जो बॉलीवुड के पीछे की कहानियों का एक उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे फिल्मी दुनिया में भी व्यक्तिगत जिंदगी के उलेमजलेम होते हैं और कैसे एक गाना भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है

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