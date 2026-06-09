उरुग्वे फुटबॉल टीम दो बार फीफा विश्व कप जीतने के बावजूद अपनी जर्सी पर चार स्टार कैसे बनाए रखती है? इस लेख में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और फीफा की मान्यता के बारे में जानकारी दी गई है।

फीफा विश्व कप २०२६ के लिए तैयारियां जल्द हो रही हैं। उरुग्वे फुटबॉल टीम दो बार फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम है, लेकिन उनकी जर्सी पर चार स्टार बने रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक रोचक बात है जो कई लोगों में उत्सुकता पैदा करती है। फीफा विश्व कप की शुरुआत १९३० में हुई थी जब उरुग्वे ने मेजबानी की ताकी पहला विश्व कप जीता। फिर १९५० में उन्होंने दूसरा विश्व कप अपनाया ताकि कुल मिलाकर दो बार विश्व कप जीता। १९३४ और १९३८ में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। १९५४, १९७० और २०१० में उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर किया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो टीम फीफा विश्व कप जीतती है उसकी जर्सी पर उतने स्टार होते हैं जितने कप जीते गए। लेकिन उरुग्वे की कहानी अलग है। १९२४ और १९२८ के ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फीफा और दुनिया भर के फुटबॉल संघों ने उन ओलंपिक टूर्नामेंट को ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पर मान्यता दी। इसलिए उरुग्वे को कुल मिलाकर चार स्टार मिले जो उनकी जर्सी पर दिखाई देते हैं। २०२२ विश्व कप से पहले फीफा ने उन्हें सिर्फ दो स्टार रखने के लिए कहा क्योंकि दो ही फीफा विश्व कप जीते थे। लेकिन उरुग्वे ने ऐतिहासिक प्रमाण पेश किए फिर फीफा ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब २०२६ विश्व कप में उनकी जर्सी पर चार स्टार दिखेंगे। २०२६ विश्व कप में उरुग्वे ग्रुप एच में है। उनके साथ स्पेन , केप वर्डे और सउदी अरब आए हैं। उनका पहला मैच १५ जून को सउदी अरब के खिलाफ मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में होगा। फिर २१ जून को केप वर्डे का मुकाबला और २६ जून को स्पेन का मुकाबला होगा। यह जानकारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के ऋषिकेश कुमार द्वारा दी गई है। वह सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हैं। उन्होंने क्रिकेट के साथ-साथ फुटबॉल , हॉकी, एथलेटिक्स, टेनिस, बॉक्सिंग और एफ-१ में गहरी रुचि दर्शाई है। उन्होंने २०२३ विश्व कप, पेरिस ओलंपिक , एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और टी२० विश्व कप जैसे बड़े इवेंट्स को कवर किया है। उनकी विशेषता खबरों का नया एंगल देना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का एनालिसिस करना है। उन्होंने कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ बातचीत की है जैसे कबड्डी के प्रदीप नरवाल, बैडमिंटन के लक्ष्य सेन, क्रिकेटर साई किशोर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, कार रेसर अखिल रविंद्र और पैरालिंपिक मेडलिस्ट निशाद कुमार। उन्होंने सर्फिंग जैसे वॉटर स्पोर्ट्स को भी ग्राउंड से कवर किया। शिक्षा की दृष्टि से वह भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से बीए मास कम्यूनिकेशन और एमए मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता स्पोर्ट्सविकी से शुरू हुई, फिर दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज रूम में स्पोर्ट्स पेज पर काम किया। बाद में वह डिजिटल मीडिया में वापस आए और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़ गए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देश की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज पोर्टल्स में से एक है। यहाँ ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियाँ, सिर्फ खबरों का विश्लेषण भी सटीक हिंदी में मिलता है.

फीफा विश्व कप २०२६ के लिए तैयारियां जल्द हो रही हैं। उरुग्वे फुटबॉल टीम दो बार फीफा विश्व कप जीतने वाली टीम है, लेकिन उनकी जर्सी पर चार स्टार बने रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक रोचक बात है जो कई लोगों में उत्सुकता पैदा करती है। फीफा विश्व कप की शुरुआत १९३० में हुई थी जब उरुग्वे ने मेजबानी की ताकी पहला विश्व कप जीता। फिर १९५० में उन्होंने दूसरा विश्व कप अपनाया ताकि कुल मिलाकर दो बार विश्व कप जीता। १९३४ और १९३८ में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। १९५४, १९७० और २०१० में उन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर किया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो टीम फीफा विश्व कप जीतती है उसकी जर्सी पर उतने स्टार होते हैं जितने कप जीते गए। लेकिन उरुग्वे की कहानी अलग है। १९२४ और १९२८ के ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फीफा और दुनिया भर के फुटबॉल संघों ने उन ओलंपिक टूर्नामेंट को ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पर मान्यता दी। इसलिए उरुग्वे को कुल मिलाकर चार स्टार मिले जो उनकी जर्सी पर दिखाई देते हैं। २०२२ विश्व कप से पहले फीफा ने उन्हें सिर्फ दो स्टार रखने के लिए कहा क्योंकि दो ही फीफा विश्व कप जीते थे। लेकिन उरुग्वे ने ऐतिहासिक प्रमाण पेश किए फिर फीफा ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब २०२६ विश्व कप में उनकी जर्सी पर चार स्टार दिखेंगे। २०२६ विश्व कप में उरुग्वे ग्रुप एच में है। उनके साथ स्पेन, केप वर्डे और सउदी अरब आए हैं। उनका पहला मैच १५ जून को सउदी अरब के खिलाफ मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में होगा। फिर २१ जून को केप वर्डे का मुकाबला और २६ जून को स्पेन का मुकाबला होगा। यह जानकारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के ऋषिकेश कुमार द्वारा दी गई है। वह सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हैं। उन्होंने क्रिकेट के साथ-साथ फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, टेनिस, बॉक्सिंग और एफ-१ में गहरी रुचि दर्शाई है। उन्होंने २०२३ विश्व कप, पेरिस ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और टी२० विश्व कप जैसे बड़े इवेंट्स को कवर किया है। उनकी विशेषता खबरों का नया एंगल देना और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का एनालिसिस करना है। उन्होंने कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ बातचीत की है जैसे कबड्डी के प्रदीप नरवाल, बैडमिंटन के लक्ष्य सेन, क्रिकेटर साई किशोर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, कार रेसर अखिल रविंद्र और पैरालिंपिक मेडलिस्ट निशाद कुमार। उन्होंने सर्फिंग जैसे वॉटर स्पोर्ट्स को भी ग्राउंड से कवर किया। शिक्षा की दृष्टि से वह भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से बीए मास कम्यूनिकेशन और एमए मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता स्पोर्ट्सविकी से शुरू हुई, फिर दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज रूम में स्पोर्ट्स पेज पर काम किया। बाद में वह डिजिटल मीडिया में वापस आए और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़ गए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन देश की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज पोर्टल्स में से एक है। यहाँ ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियाँ, सिर्फ खबरों का विश्लेषण भी सटीक हिंदी में मिलता है





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