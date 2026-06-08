फीफा वर्ल्ड कप 2026: 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें पहली बार 48 टीमें और तीन देश (अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको) मेजबानी करेंगे। यह वर्ल्ड कप फैंस के लिए भी खास होगा। विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होने वाली है और इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें पहली बार 48 टीमें और तीन देश (अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको) मेजबानी करेंगे। यह वर्ल्ड कप फैंस के लिए भी खास होगा। विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होने वाली है और इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेल ा जाएगा। ये वर्ल्ड कप तीन देश ों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। ऐसा पहली बार होगा, जब फीफी विश्व कप तीन देश ों की मेजबानी में खेल ा जाएगा। आइए बताते हैं ऐसे पांच फैक्ट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। यह विश्व कप 48 देशों की टीमों के साथ खेल ा जाएगा। इससे पहले कतर 2022 में सिर्फ 32 टीमें थीं। अब 12 ग्रुप बनाए गए हैं, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी। कुल मैच 64 से बढ़कर 104 हो गए हैं। ये टूर्नामेंट भी लंबा चलेगा और 39 दिनों तक खेल ा जाएगा। इस बदलाव से अफ्रीका, एशिया और कनाडा-मैक्सिको-अमेरिका क्षेत्र की ज्यादा टीमों को मौका मिला है। फीफा का लक्ष्य है कि विश्व कप और भी वैश्विक बने और इसी को ध्यान में रखते हुए फीफा ने 48 टीमों को शामिल कर लिया है। फीफा विश्व कप 2026 को तीन देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेंगे। पुरुष विश्व कप में यह पहली बार हो रहा है, जब तीन देश मेजबानी साझा कर रहे हैं। कुल 16 शहर मैचों की मेजबानी करेंगे, जिनमें वैंकूवर से लेकर मैक्सिको सिटी और मियामी तक शामिल हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मैच कराएगा, खासकर क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी नॉकआउट मैच उसी के स्टेडियमों में होंगे। मैक्सिको सिटी का प्रसिद्ध एज्टेका स्टेडियम तीन अलग-अलग विश्व कप में मैच होस्ट करने वाला पहला स्टेडियम बनेगा। यहां 1970 और 1986 में भी मैच हुए थे। 2026 में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी यहीं खेल ा जाएगा। इस स्टेडियम में पेले की ब्राजील (1970) और माराडोना की अर्जेंटीना (1986) ने विश्व कप फाइनल जीते थे। पेले की याद में स्टेडियम के बाहर हाल ही में उनकी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। जून-जुलाई में उत्तर अमेरिका के कई शहरों में गर्मी और नमी बहुत ज्यादा होती है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक चौथाई मैच ऐसे मौसम में खेल े जा सकते हैं जो खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मियामी, कैनसस सिटी और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में यह समस्या ज्यादा हो सकती है। फीफा कूलिंग ब्रेक और अन्य सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये ब्रेक काफी छोटे हैं। इस बार विश्व कप को और ज्यादा रोचक और मनोरंजक बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइनल मैच न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। फीफा फाइनल के हाफ टाइम में एक बड़ा म्यूजिकल परफॉर्मेंस आयोजित करने की योजना बना रहा है, जैसा अमेरिका के सुपर बाउल में होता है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें पहली बार 48 टीमें और तीन देश (अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको) मेजबानी करेंगे। यह वर्ल्ड कप फैंस के लिए भी खास होगा। विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होने वाली है और इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप तीन देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। ऐसा पहली बार होगा, जब फीफी विश्व कप तीन देशों की मेजबानी में खेला जाएगा। आइए बताते हैं ऐसे पांच फैक्ट्स जो आपके लिए जानना जरूरी है। यह विश्व कप 48 देशों की टीमों के साथ खेला जाएगा। इससे पहले कतर 2022 में सिर्फ 32 टीमें थीं। अब 12 ग्रुप बनाए गए हैं, हर ग्रुप में 4 टीमें होंगी। कुल मैच 64 से बढ़कर 104 हो गए हैं। ये टूर्नामेंट भी लंबा चलेगा और 39 दिनों तक खेला जाएगा। इस बदलाव से अफ्रीका, एशिया और कनाडा-मैक्सिको-अमेरिका क्षेत्र की ज्यादा टीमों को मौका मिला है। फीफा का लक्ष्य है कि विश्व कप और भी वैश्विक बने और इसी को ध्यान में रखते हुए फीफा ने 48 टीमों को शामिल कर लिया है। फीफा विश्व कप 2026 को तीन देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर होस्ट करेंगे। पुरुष विश्व कप में यह पहली बार हो रहा है, जब तीन देश मेजबानी साझा कर रहे हैं। कुल 16 शहर मैचों की मेजबानी करेंगे, जिनमें वैंकूवर से लेकर मैक्सिको सिटी और मियामी तक शामिल हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मैच कराएगा, खासकर क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी नॉकआउट मैच उसी के स्टेडियमों में होंगे। मैक्सिको सिटी का प्रसिद्ध एज्टेका स्टेडियम तीन अलग-अलग विश्व कप में मैच होस्ट करने वाला पहला स्टेडियम बनेगा। यहां 1970 और 1986 में भी मैच हुए थे। 2026 में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी यहीं खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पेले की ब्राजील (1970) और माराडोना की अर्जेंटीना (1986) ने विश्व कप फाइनल जीते थे। पेले की याद में स्टेडियम के बाहर हाल ही में उनकी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। जून-जुलाई में उत्तर अमेरिका के कई शहरों में गर्मी और नमी बहुत ज्यादा होती है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक चौथाई मैच ऐसे मौसम में खेले जा सकते हैं जो खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मियामी, कैनसस सिटी और फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में यह समस्या ज्यादा हो सकती है। फीफा कूलिंग ब्रेक और अन्य सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये ब्रेक काफी छोटे हैं। इस बार विश्व कप को और ज्यादा रोचक और मनोरंजक बनाने की कोशिश की जा रही है। फाइनल मैच न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। फीफा फाइनल के हाफ टाइम में एक बड़ा म्यूजिकल परफॉर्मेंस आयोजित करने की योजना बना रहा है, जैसा अमेरिका के सुपर बाउल में होता है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फीफा वर्ल्ड कप 2026 48 टीमें तीन देश मेजबानी विश्व कप

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET-UG 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षाNEET-UG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अब उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन

Read more »

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट, Curvv.ev और Nexon.ev समेत इन गाड़ियों पर बचेंगे ₹3.35 लाख तकTata Electric Car June 2026 Discount: टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर इस महीने यानी कि जून 2026 में 3.

Read more »

'2026 में आधा हो जाएगा एयरलाइंस उद्योग का मुनाफा': IATA बोला- ईरान-US संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं वजह'2026 में आधा हो जाएगा एयरलाइंस उद्योग का मुनाफा': IATA बोला- ईरान-US संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं वजह Airline industry profits will halve by 2026

Read more »

यूपी में 32,679 कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा आज से: 1183 सेंटर बनाए गए, 3 दिन में 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बैठेंगे; बसों में आधा किराया लगेगाUttar Pradesh (UP) Constable Recruitment Exam 2026 update. Follow UP police constable bharti 2026 for 32,679 posts starting today.

Read more »

UP Police Constable: 28 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू, सीएम योगी ने दी बधाई, अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यानUP Police Constable Exam 2026: आज से शुरू हो गई है। 32,679 पदों के लिए परीक्षा 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को

Read more »

एपल का सबसे बड़ा इवेंट आज: iOS 27 के साथ iPhone लवर्स को मिल सकते हैं कई बड़े सरप्राइज; जानें क्या होगा खासApple WWDC 2026: एपल का सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 सोमवार, 8 जून को आयोजित होने जा रहा है। इस इवेंट में कंपनी अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स

Read more »