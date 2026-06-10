फीफा विश्व कप 2026 खेलने का समय, भारत में LIVE देखने के तरीके और DD स्पोर्ट्स पर मुफ्त मैच

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। भारत में मैच रात के समय शुरू होंगे। जानिए कि किन चैनलों पर और किस समय देख सकते हैं और कौन से मैच DD स्पोर्ट्स पर मुफ्त में होंगे।

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने वाली है, जिसके लिए हर कोई उत्साहित है। टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेल े जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेल े जाने वाले इस टूर्नामेंट का भारत में भी बड़ा उत्साह है, लेकिन समयzone के अंतर के कारण मैच भारतीय समय के अनुसार रात के समय शुरू होंगे। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच 12 जून को बारीक अंधेरे में 12:30 बजे (IST) खेल ा जाएगा। कुल 104 मैचों में से 8 बड़े मैचों का प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर मुफ्त में किया जाएगा, जिनमें ओपनिंग मैच, चार क्वार्टरफाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होंगे। बाकी सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट जी एंटरटेनमेंट के स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा। हिंदी कमेंट्री के लिए Unite8 Sports 1 और HD, अंग्रेजी के लिए Unite8 Sports 2 और HD चैनल उपलब्ध होंगे। साथ ही, Zee5 ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। फीफा विश्व कप 2026 इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया है। टीमें 12 ग्रुप में बँटी हुई हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमें हैं। ग्रुप स्टेज के बाद हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 8 तीसरी स्थान की टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी। इसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और 19 जुलाई को खेल ा जाने वाला फाइनल मैच शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल उत्साही के लिए यह टूर्नामेंट रात के समय शुरू होने के कारण नींद छीन लेने वाला सार घोषणा किया गया है.

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने वाली है, जिसके लिए हर कोई उत्साहित है। टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का भारत में भी बड़ा उत्साह है, लेकिन समयzone के अंतर के कारण मैच भारतीय समय के अनुसार रात के समय शुरू होंगे। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच 12 जून को बारीक अंधेरे में 12:30 बजे (IST) खेला जाएगा। कुल 104 मैचों में से 8 बड़े मैचों का प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर मुफ्त में किया जाएगा, जिनमें ओपनिंग मैच, चार क्वार्टरफाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होंगे। बाकी सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट जी एंटरटेनमेंट के स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा। हिंदी कमेंट्री के लिए Unite8 Sports 1 और HD, अंग्रेजी के लिए Unite8 Sports 2 और HD चैनल उपलब्ध होंगे। साथ ही, Zee5 ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी। फीफा विश्व कप 2026 इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया है। टीमें 12 ग्रुप में बँटी हुई हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमें हैं। ग्रुप स्टेज के बाद हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 8 तीसरी स्थान की टीमें नॉकआउट राउंड में जाएंगी। इसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और 19 जुलाई को खेला जाने वाला फाइनल मैच शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल उत्साही के लिए यह टूर्नामेंट रात के समय शुरू होने के कारण नींद छीन लेने वाला सार घोषणा किया गया है





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