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फीफा वर्ल्ड कप 2026: लियोनेल मेसी के इतिहास रचेंगे

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फीफा वर्ल्ड कप 2026: लियोनेल मेसी के इतिहास रचेंगे
फीफा वर्ल्ड कप 2026लियोनेल मेसीइतिहास
📆05-06-2026 11:53:00
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी रचेंगे इतिहास, इन 3 बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर मचाएंगे धमाल।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी रचेंगे इतिहास , इन 3 बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर मचाएंगे धमाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 : इस बार लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचाने के लिए उतरेंगे.

उनके पास इस बार 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से होने वाली है. ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक 3 देशों की मेजबानी में होस्ट किया जाएगा. इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे.

इस बार फुटबॉल के इस महाकुंभ में कुल 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. इन सभी टीमों को 4-4 के 11 ग्रुप में बांटा गया है. इस सभी टीमों के बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले 11 से 27 जून तक चलने वाले है.

वहीं 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक राउंड ऑफ 32 के मैच खेले जाएंगे. इसके बाद 4 से 7 जुलाई तक राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेले जाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच 9 से 11 जुलाई तक खेले जाएंगे. वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को खेला जाएगा. 19 जुलाई को तीसरे स्थान के लिए मैच होगा.

वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच 19 जुलाई को होगा. इस बार अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी नजर भी टूर्नामेंट में नजर आने वाले हैं. वो बतौर डिफेंडिंग चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उतरने वाले हैं. 2022 में लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी. उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को हराया था.

अब एक बार फिर से मेसी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचाने के मौका होगा. वो इस बार 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं

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