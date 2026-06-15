फीफा वर्ल्ड कप 2026: यासिन अयारी ने गोल दागा लेकिन जश्न नहीं मनाया, जानिए वजह

स्वीडन के युवा मिडफील्डर यासिन अयारी ने ट्यूनीशिया के खिलाफ मैच में दो गोल दागे लेकिन पैतृक देश से जुड़े होने के कारण उन्होंने जश्न नहीं मनाया। इस भावनात्मक पल ने पूरे टूर्नामेंट में चर्चा बटोरी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. 15 जून को ग्वाडालूप के एस्टाडियो बीबीवीए में खेले गए इस मैच में स्वीडन की जीत के हीरो रहे 22 वर्षीय मिडफील्डर यासिन अयारी , जिन्होंने दो गोल दागे.

लेकिन सबसे चर्चित पहलू रहा उनका गोल के बाद का रिएक्शन. जब उन्होंने पहला गोल किया तो जश्न मनाने के बजाय दोनों हाथ उठाकर ट्यूनीशियाई प्रशंसकों से माफी मांगी. इसका कारण उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है. अयारी का जन्म स्वीडन में हुआ, लेकिन उनके पिता ट्यूनीशिया और मां मोरक्को से हैं.

ऐसे में उनका ट्यूनीशिया से गहरा नाता है. इससे पहले भी ट्यूनीशिया फुटबॉल महासंघ ने उन्हें 2022 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अयारी और उनके पिता ने स्वीडन को चुना. पिता ने कहा कि स्वीडन ने उन्हें अपनाया और विकसित किया, इसलिए उन्हें इस देश के लिए खेलना चाहिए. अयारी ने भी माना कि वह खुद को पूरी तरह स्वीडिश मानते हैं.

मैच में उन्होंने सातवें मिनट में 20 गज की दूरी से शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद इंजरी टाइम में भी उन्होंने एक और बेहतरीन गोल किया. स्वीडन के अन्य गोल अलेक्जेंडर इसाक, विक्टर ग्योकेरेस और मटियास स्वानबर्ग ने किए. ट्यूनीशिया के लिए एक गोल वाहबी खजरी ने किया.

मैच से पहले ट्यूनीशियाई कोच साबरी लामूशी ने अयारी के फैसले का सम्मान किया था. अयारी का यह व्यवहार खेल भावना और पारिवारिक सम्मान का उदाहरण बन गया. स्वीडन के खेल और अयारी की कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया. इस जीत के साथ स्वीडन ने ग्रुप में मजबूत स्थिति बना ली है.

आगे के मैचों में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. अयारी की प्रतिभा और उनकी विनम्रता ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट का चर्चित चेहरा बना दिया है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वह इस वर्ल्ड कप के उदीयमान सितारों में से एक होंगे. स्वीडन की टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और उसके पास गहराई है.

इसाक और ग्योकेरेस जैसे स्ट्राइकर्स फॉर्म में हैं. टीम का मिडफील्ड अयारी की रचनात्मकता से संचालित हो रहा है. रक्षापंक्ति भी मजबूत दिखी. कुल मिलाकर, स्वीडन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा और वह नॉकआउट चरण में प्रवेश का प्रबल दावेदार है.

ट्यूनीशिया के लिए यह हार बड़ी झटका है, लेकिन उनके पास अभी भी अगले मैचों में सुधार का मौका है. वर्ल्ड कप के इस संस्करण में कई युवा खिलाड़ी छाए हैं और अयारी उनमें से एक हैं. उनकी कहानी ने दिखाया कि कैसे पारिवारिक मूल्य और राष्ट्रीय गौरव संतुलित हो सकते हैं. फुटबॉल प्रशंसकों के लिए यह एक अविस्मरणीय पल था.

अयारी के इस कदम की सोशल मीडिया पर भी सराहना हो रही है. लोग उनके सम्मान और विनम्रता की तारीफ कर रहे हैं. उम्मीद है कि आगे के मैचों में भी वह इसी लय में खेलते रहेंगे और स्वीडन को सफलता दिलाएंगे





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फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया यासिन अयारी गोल जश्न नहीं मनाया

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