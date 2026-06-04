फीफा विश्व कप 2026: पेनल्टी पर सबसे सफल खिलाड़ी - मेसी से रोनाल्डो तक

विश्व कप 2026 से पहले जानिए उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा पेनल्टी गोल किए हैं, जिसमें लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अन्य शामिल हैं।

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून 2026 से हो रही है, जिसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। इस 23वें संस्करण में रिकॉर्ड 48 टीमें भाग लेंगी और कुल 104 मैच खेल े जाएंगे। फुटबॉल के इतिहास में कई मैच पेनल्टी के माध्यम से तय हुए हैं, और ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि विश्व कप में सबसे ज्यादा पेनल्टी गोल किसने किए हैं। पेनल्टी स्पॉट से गोल करना एक कला है, और कुछ खिलाड़ियों ने इसमें महारत हासिल की है। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने विश्व कप में पेनल्टी पर सबसे अधिक सफलता हासिल की है। अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता ने 4 प्रयासों में 4 गोल किए हैं। वह 1994, 1998 और 2002 के विश्व कप में अपनी पेनल्टी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पुर्तगाल के यूसेबियो ने भी 4 में 4 गोल किए, खासकर 1966 के विश्व कप में उनकी शानदार पेनल्टी ने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। नीदरलैंड के रॉब रेनसेनब्रिंक ने 1974 और 1978 के विश्व कप में 4 पेनल्टी में से 4 को गोल में बदला। इंग्लैंड के हैरी केन ने 2018 और 2022 के विश्व कप में 5 प्रयासों में 4 गोल किए हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 6 पेनल्टी में से 4 गोल किए हैं, जिसमें 2022 के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ एक पेनल्टी भी शामिल है। फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन, स्पेन के फर्नांडो हिएरो, ऑस्ट्रेलिया के माइल जेदिनाक, नीदरलैंड के जोहान नीस्केन्स और बुल्गारिया के ह्रिस्टो स्टोइचकोव ने 3-3 प्रयासों में 3-3 गोल किए हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 पेनल्टी में से 3 गोल किए हैं, जिसमें 2018 में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक का हिस्सा एक पेनल्टी था। इन खिलाड़ियों के अलावा, लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप 2026 में विशेष महत्व है। मेसी, जिन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को खिताब दिलाया था, संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेल ेंगे। उनके पास पेनल्टी गोल ों की संख्या बढ़ाने का मौका है, और वह टीम को फिर से चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपने अंतिम विश्व कप में उतर सकते हैं। उनका सपना पुर्तगाल को पहला विश्व कप दिलाना है, और पेनल्टी से गोल करने की उनकी क्षमता टीम के लिए अहम हो सकती है। विश्व कप 2026 में कई नए और पुराने चेहरे पेनल्टी स्पॉट पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल होते हैं और क्या मेसी या रोनाल्डो अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर पाएंगे। फीफा विश्व कप का यह संस्करण कई रोमांचक पेनल्टी मौकों का गवाह बन सकता है, जो मैचों का रुख बदल सकते हैं.

फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 11 जून 2026 से हो रही है, जिसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। इस 23वें संस्करण में रिकॉर्ड 48 टीमें भाग लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल के इतिहास में कई मैच पेनल्टी के माध्यम से तय हुए हैं, और ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि विश्व कप में सबसे ज्यादा पेनल्टी गोल किसने किए हैं। पेनल्टी स्पॉट से गोल करना एक कला है, और कुछ खिलाड़ियों ने इसमें महारत हासिल की है। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने विश्व कप में पेनल्टी पर सबसे अधिक सफलता हासिल की है। अर्जेंटीना के गैब्रियल बतिस्तुता ने 4 प्रयासों में 4 गोल किए हैं। वह 1994, 1998 और 2002 के विश्व कप में अपनी पेनल्टी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पुर्तगाल के यूसेबियो ने भी 4 में 4 गोल किए, खासकर 1966 के विश्व कप में उनकी शानदार पेनल्टी ने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। नीदरलैंड के रॉब रेनसेनब्रिंक ने 1974 और 1978 के विश्व कप में 4 पेनल्टी में से 4 को गोल में बदला। इंग्लैंड के हैरी केन ने 2018 और 2022 के विश्व कप में 5 प्रयासों में 4 गोल किए हैं। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 6 पेनल्टी में से 4 गोल किए हैं, जिसमें 2022 के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ एक पेनल्टी भी शामिल है। फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन, स्पेन के फर्नांडो हिएरो, ऑस्ट्रेलिया के माइल जेदिनाक, नीदरलैंड के जोहान नीस्केन्स और बुल्गारिया के ह्रिस्टो स्टोइचकोव ने 3-3 प्रयासों में 3-3 गोल किए हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 पेनल्टी में से 3 गोल किए हैं, जिसमें 2018 में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक का हिस्सा एक पेनल्टी था। इन खिलाड़ियों के अलावा, लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप 2026 में विशेष महत्व है। मेसी, जिन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को खिताब दिलाया था, संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेलेंगे। उनके पास पेनल्टी गोलों की संख्या बढ़ाने का मौका है, और वह टीम को फिर से चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपने अंतिम विश्व कप में उतर सकते हैं। उनका सपना पुर्तगाल को पहला विश्व कप दिलाना है, और पेनल्टी से गोल करने की उनकी क्षमता टीम के लिए अहम हो सकती है। विश्व कप 2026 में कई नए और पुराने चेहरे पेनल्टी स्पॉट पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल होते हैं और क्या मेसी या रोनाल्डो अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर पाएंगे। फीफा विश्व कप का यह संस्करण कई रोमांचक पेनल्टी मौकों का गवाह बन सकता है, जो मैचों का रुख बदल सकते हैं





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