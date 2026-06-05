फीफा विश्व कप 2026 में टिकट टिकटिंग गड़बड़ी: मुफ्त टिकट जारी, अब राशि वसूली की मांग

फीफा ने अपने आधिकारिक टिकटिंग पोर्टल पर हुई तकनीकी त्रुटि के कारण लगभग 60 दर्शकों को मुफ्त टिकट प्रदान किए, जिससे अब वह प्रभावित ग्राहकों से वास्तविक भुगतान की मांग कर रहा है। इस लेख में त्रुटि की वजह, रद्दीकरण प्रक्रिया और भविष्य की प्रतिबंधात्मक कदमों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

फीफा विश्व कप 2026 के टिकट बुकिंग प्रक्रिया में एक गंभीर तकनीकी त्रुटि के कारण लगभग साठ दर्शकों को मुफ्त में टिकट आवंटित हो गए, जिससे फुटबॉल के वैश्विक शासक निकाय को अब उन दर्शकों से वास्तविक राशि वसूलने की आवश्यकता पड़ी है। यह गड़बड़ी 21 मई 2026 को फीफा की आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट पर हुई, जब चेक‑आउट चरण के दौरान भुगतान संबंधी जानकारी सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हुई। परिणामस्वरूप, सिस्टम ने कुछ उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के टिकट जारी कर दिया, जबकि वास्तविक कीमतें लाखों डॉलर से लेकर कई लाख भारतीय रूपए तक हो सकती थीं। फीफा ने इस समस्या को स्वीकार कर तुरंत सभी प्रभावित ऑर्डर रद्द कर दिए और एक आधिकारिक ई‑मेल के माध्यम से टिकटों की असली कीमत की सूचना दी। इसके साथ ही, उन ग्राहकों को कहा गया कि यदि उन्होंने गलती से भुगतान किया हो तो पूर्ण रिफंड प्रदान किया जाएगा और यदि भुगतान नहीं किया हो तो सात दिनों के भीतर सही राशि अदा करके टिकट सुरक्षित किए जा सकते हैं। फीफा ने 3 जून को सभी प्रभावित प्रशंसकों को एक आधिकारिक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें बताया गया कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और टिकटों की वास्तविक मूल्य प्रणाली में सही ढंग से नहीं दिखी। संदेश में यह भी कहा गया कि टिकटों को रद्द कर दिया गया है और यदि वे चाहते हैं तो सही राशि का भुगतान करके अपने टिकट को मान्य कर सकते हैं। नहीं तो सात दिनों के भीतर इन आरक्षित टिकटों को प्रणाली से हटा दिया जाएगा। इस बीच, फीफा ने इस गड़बड़ी से हुए संभावित आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना तब हो रही है, जब विश्व कप 2026 के टिकटों की कीमतों पर पहले से ही बहस चल रही है। अप्रैल में फीफा की रीसेल प्लेटफ़ॉर्म पर फाइनल मैच के कुछ सीटों की कीमत 23 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई थी, जिससे विश्व के फुटबॉल प्रेमियों में असंतोष की लहर दौड़ गई। ऐसे में जब कुछ दर्शकों को मुफ्त टिकट मिलते हैं, तो यह भरोसे को प्रभावित कर सकता है। फीफा ने भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्याओं को रोकने के लिए अपनी ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को अपडेट करने और अधिक कठोर सत्यापन प्रक्रियाएँ लागू करने का वादा किया है। अब प्रशंसकों से अनुरोध किया गया है कि वे संभावित शुल्क की जानकारी के लिए अपनी ई‑मेल इनबॉक्स और फीफा टिकटिंग खातों की नियमित जाँच करें, ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों से अवगत रह सकें.

फीफा विश्व कप 2026 के टिकट बुकिंग प्रक्रिया में एक गंभीर तकनीकी त्रुटि के कारण लगभग साठ दर्शकों को मुफ्त में टिकट आवंटित हो गए, जिससे फुटबॉल के वैश्विक शासक निकाय को अब उन दर्शकों से वास्तविक राशि वसूलने की आवश्यकता पड़ी है। यह गड़बड़ी 21 मई 2026 को फीफा की आधिकारिक टिकटिंग वेबसाइट पर हुई, जब चेक‑आउट चरण के दौरान भुगतान संबंधी जानकारी सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हुई। परिणामस्वरूप, सिस्टम ने कुछ उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के टिकट जारी कर दिया, जबकि वास्तविक कीमतें लाखों डॉलर से लेकर कई लाख भारतीय रूपए तक हो सकती थीं। फीफा ने इस समस्या को स्वीकार कर तुरंत सभी प्रभावित ऑर्डर रद्द कर दिए और एक आधिकारिक ई‑मेल के माध्यम से टिकटों की असली कीमत की सूचना दी। इसके साथ ही, उन ग्राहकों को कहा गया कि यदि उन्होंने गलती से भुगतान किया हो तो पूर्ण रिफंड प्रदान किया जाएगा और यदि भुगतान नहीं किया हो तो सात दिनों के भीतर सही राशि अदा करके टिकट सुरक्षित किए जा सकते हैं। फीफा ने 3 जून को सभी प्रभावित प्रशंसकों को एक आधिकारिक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें बताया गया कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और टिकटों की वास्तविक मूल्य प्रणाली में सही ढंग से नहीं दिखी। संदेश में यह भी कहा गया कि टिकटों को रद्द कर दिया गया है और यदि वे चाहते हैं तो सही राशि का भुगतान करके अपने टिकट को मान्य कर सकते हैं। नहीं तो सात दिनों के भीतर इन आरक्षित टिकटों को प्रणाली से हटा दिया जाएगा। इस बीच, फीफा ने इस गड़बड़ी से हुए संभावित आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना तब हो रही है, जब विश्व कप 2026 के टिकटों की कीमतों पर पहले से ही बहस चल रही है। अप्रैल में फीफा की रीसेल प्लेटफ़ॉर्म पर फाइनल मैच के कुछ सीटों की कीमत 23 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई थी, जिससे विश्व के फुटबॉल प्रेमियों में असंतोष की लहर दौड़ गई। ऐसे में जब कुछ दर्शकों को मुफ्त टिकट मिलते हैं, तो यह भरोसे को प्रभावित कर सकता है। फीफा ने भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्याओं को रोकने के लिए अपनी ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को अपडेट करने और अधिक कठोर सत्यापन प्रक्रियाएँ लागू करने का वादा किया है। अब प्रशंसकों से अनुरोध किया गया है कि वे संभावित शुल्क की जानकारी के लिए अपनी ई‑मेल इनबॉक्स और फीफा टिकटिंग खातों की नियमित जाँच करें, ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों से अवगत रह सकें





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