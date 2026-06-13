फीफा विश्व कप 2026: कतर बनाम स्विट्जरलैंड मैच में ब्रील एम्बोलो ने 17वें मिनट में दागा पहला गोल

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप बी मैच में स्विट्जरलैंड ने कतर के खिलाफ 1-0 की बढ़त बना ली है। ब्रील एम्बोलो ने 17वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को आगे कर दिया। मैच सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेला जा रहा है।

फीफा विश्व कप 2026 के आठवें मुकाबले में ग्रुप बी की टीमें कतर और स्विट्जरलैंड सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में आमने-सामने हैं। मैच की शुरुआत से पहले तीसरी ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें मशहूर गायिका कैटी पैरी ने प्रस्तुति दी। इसके बाद दोनों टीमों ने मैदान में उतरकर जोरदार शुरुआत की। स्विट्जरलैंड ने 17वें मिनट में ब्रील एम्बोलो के शानदार हेडर से पहला गोल दागा। एम्बोलो ने ग्रेनिट झाका के क्रॉस पर हवा में उछलकर गेंद को गोल में डाला, जिससे कतर के गोलकीपर मेशाल बरशम बेबस रह गए। इस गोल के बाद स्विट्जरलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लगातार हमले किए। कतर की टीम बराबरी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन स्विस डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। मैच के पहले हाफ में स्विट्जरलैंड 1-0 से आगे है और कतर को दूसरे हाफ में वापसी करनी होगी। मैच से पहले स्विट्जरलैंड के कप्तान ग्रेनिट झाका ने कहा कि उनकी टीम विश्व कप अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वे अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोच मुरात याकिन ने टीम के अनुभव पर भरोसा जताया, क्योंकि 2022 विश्व कप के 17 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कतर पर जीत से स्विट्जरलैंड को ग्रुप-बी में मजबूत बढ़त मिल सकती है और टीम की नजर नॉकआउट में बेहतर प्रदर्शन पर है। वहीं, कतर के कोच जूलन लोपेटेगी ने कहा कि टीम सिर्फ विश्व कप में पहुंचने से संतुष्ट नहीं है और वे स्विट्जरलैंड के खिलाफ चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तैयारी के दौरान कुछ मैत्री मैच रद्द हुए और हालिया नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन कप्तान हसन अल हायदोस ने कहा कि टीम ने 2022 विश्व कप के अनुभव से काफी सीख ली है। उन्होंने कहा, 'हम नतीजों का वादा नहीं कर सकते, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर देंगे।' यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है, क्योंकि ग्रुप-बी में हर अंक कीमती है। स्विट्जरलैंड की नजर नॉकआउट चरण में बेहतर प्रदर्शन करने पर है, जबकि कतर अपने पिछले अनुभवों से सबक लेकर मजबूत प्रदर्शन करना चाहता है। मैच के दौरान दर्शकों को रोमांचक फुटबॉल देखने को मिल रही है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और स्विट्जरलैंड अपनी बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि कतर वापसी कर पाता है या नहीं। मैच के दूसरे हाफ में और भी रोमांच देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। फीफा विश्व कप 2026 का यह मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव साबित हो रहा है.

फीफा विश्व कप 2026 के आठवें मुकाबले में ग्रुप बी की टीमें कतर और स्विट्जरलैंड सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में आमने-सामने हैं। मैच की शुरुआत से पहले तीसरी ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें मशहूर गायिका कैटी पैरी ने प्रस्तुति दी। इसके बाद दोनों टीमों ने मैदान में उतरकर जोरदार शुरुआत की। स्विट्जरलैंड ने 17वें मिनट में ब्रील एम्बोलो के शानदार हेडर से पहला गोल दागा। एम्बोलो ने ग्रेनिट झाका के क्रॉस पर हवा में उछलकर गेंद को गोल में डाला, जिससे कतर के गोलकीपर मेशाल बरशम बेबस रह गए। इस गोल के बाद स्विट्जरलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और लगातार हमले किए। कतर की टीम बराबरी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन स्विस डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। मैच के पहले हाफ में स्विट्जरलैंड 1-0 से आगे है और कतर को दूसरे हाफ में वापसी करनी होगी। मैच से पहले स्विट्जरलैंड के कप्तान ग्रेनिट झाका ने कहा कि उनकी टीम विश्व कप अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वे अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोच मुरात याकिन ने टीम के अनुभव पर भरोसा जताया, क्योंकि 2022 विश्व कप के 17 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कतर पर जीत से स्विट्जरलैंड को ग्रुप-बी में मजबूत बढ़त मिल सकती है और टीम की नजर नॉकआउट में बेहतर प्रदर्शन पर है। वहीं, कतर के कोच जूलन लोपेटेगी ने कहा कि टीम सिर्फ विश्व कप में पहुंचने से संतुष्ट नहीं है और वे स्विट्जरलैंड के खिलाफ चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तैयारी के दौरान कुछ मैत्री मैच रद्द हुए और हालिया नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन कप्तान हसन अल हायदोस ने कहा कि टीम ने 2022 विश्व कप के अनुभव से काफी सीख ली है। उन्होंने कहा, 'हम नतीजों का वादा नहीं कर सकते, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर देंगे।' यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है, क्योंकि ग्रुप-बी में हर अंक कीमती है। स्विट्जरलैंड की नजर नॉकआउट चरण में बेहतर प्रदर्शन करने पर है, जबकि कतर अपने पिछले अनुभवों से सबक लेकर मजबूत प्रदर्शन करना चाहता है। मैच के दौरान दर्शकों को रोमांचक फुटबॉल देखने को मिल रही है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और स्विट्जरलैंड अपनी बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि कतर वापसी कर पाता है या नहीं। मैच के दूसरे हाफ में और भी रोमांच देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। फीफा विश्व कप 2026 का यह मुकाबला फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव साबित हो रहा है





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फीफा विश्व कप 2026 कतर बनाम स्विट्जरलैंड ब्रील एम्बोलो ग्रुप बी फुटबॉल मैच

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