फीफा विश्व कप 2026: नया नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्यों बहस हो रही है?

फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार एक ऐसा नियम लागू किया गया है, जिसने खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल के स्वरूप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह नियम सभी मैचों में प्रत्येक हाफ के बीच तीन मिनट का अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक है। फीफा का कहना है कि यह नियम सभी टीमों के लिए समान परिस्थितियां सुनिश्चित करता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि गर्मी खिलाड़ियों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है।

फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार एक ऐसा नियम लागू किया गया है, जिसने खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल के स्वरूप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे इस विश्व कप में फीफा ने सभी मैचों में प्रत्येक हाफ के बीच तीन मिनट का अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक लागू किया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अत्यधिक गर्मी से बचाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, लेकिन इस फैसले के समर्थकों और विरोधियों दोनों के अपने-अपने तर्क हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 का विश्व कप इतिहास के सबसे गर्म टूर्नामेंटों में से एक साबित हो सकता है। अमेरिका के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। इसी खतरे को देखते हुए फीफा ने यह फैसला लिया कि हर मैच में, मौसम कैसा भी हो, खिलाड़ियों को बीच में तीन मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक दिया जाएगा। फीफा का कहना है कि यह नियम सभी टीमों के लिए समान परिस्थितियां सुनिश्चित करता है और पिछले टूर्नामेंटों के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। गर्मी खिलाड़ियों के लिए कितनी खतरनाक?

वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्म मौसम में खिलाड़ी एक घंटे में एक से दो लीटर तक पसीना बहा सकते हैं। अक्सर खिलाड़ी उतना पानी नहीं पी पाते जितना शरीर से बाहर निकल जाता है। शोध बताते हैं कि यदि शरीर के वजन का केवल दो प्रतिशत हिस्सा भी पानी की कमी के कारण कम हो जाए तो खिलाड़ी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिक्रिया समय और शारीरिक दक्षता प्रभावित होती है





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