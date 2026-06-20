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फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, गाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का हक, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

न्यायपालिका News

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, गाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का हक, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
फुटपाथ पर चलनामौलिक अधिकारगाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का हक
📆20-06-2026 03:21:00
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें फुटपाथ पर चलना को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अदालत ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए फुटपाथों की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19(1)(d) के तहत मिलने वाले 'देश में कहीं भी आने-जाने के अधिकार' का एक अहम हिस्सा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें फुटपाथ पर चलना को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अदालत ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए फुटपाथों की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19(1)(d) के तहत मिलने वाले 'देश में कहीं भी आने-जाने के अधिकार' का एक अहम हिस्सा है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, तो उसे पूरा करना प्रशासन का कर्तव्य है। अदालत ने कहा है कि सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के मुकाबले पैदल चलने का अधिकार प्राथमिक है, और इसे तरजीह दी जाएगी। अदालत ने इतिहास और सभ्यता का उदाहरण देते हुए एक बेहद खूबसूरत टिप्पणी की है कि इंसान ने सड़कों पर पहिए आने से बहुत पहले ही पैदल चलना शुरू कर दिया था। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि आज भी देश में ऐसे दर्दनाक हादसे लगातार हो रहे हैं, जिनमें लोग अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। अदालत ने कहा है कि शुरुआत में ये एक तरह का अभिजात्य वर्ग का असर था, लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और सस्ते वाहन बाजार में आए, पूरी सड़क पर मोटर वाहनों का कब्जा हो गया। अदालत ने आगे कहा कि इन गाड़ियों ने पैदल चलने वालों को इस तरह किनारे धकेल दिया, मानो वे ड्राइवरों के लिए कोई रुकावट या परेशानी हों। अदालत ने कहा है कि अब ये सब तुरंत बंद होना चाहिए। अदालत ने मौजूदा कानून की कमियों पर भी उंगली उठाई है, जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने कभी भी पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकार को नहीं पहचाना। अदालत ने कहा है कि सुरक्षित और आरामदायक फुटपाथों का न होना, और अगर वो हैं भी, तो उन पर मोटर वाहनों का हावी हो जाना एक बड़ी समस्या रही है। अदालत ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार सिर्फ एक ही मांग करता है- एक ऐसा आरामदायक स्थान जहां कोई भी नागरिक बिना किसी डर या चिंता के सुकून से चल सके। अदालत ने इस फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसमें कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वो इस फैसले की कॉपी देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों और लॉ कमिशन को भेजें, ताकि इसके लिए एक जरूरी और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें फुटपाथ पर चलना को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अदालत ने एक सड़क हादसे के मामले में सुनवाई करते हुए फुटपाथों की सुरक्षा और निर्माण के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19(1)(d) के तहत मिलने वाले 'देश में कहीं भी आने-जाने के अधिकार' का एक अहम हिस्सा है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, तो उसे पूरा करना प्रशासन का कर्तव्य है। अदालत ने कहा है कि सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के मुकाबले पैदल चलने का अधिकार प्राथमिक है, और इसे तरजीह दी जाएगी। अदालत ने इतिहास और सभ्यता का उदाहरण देते हुए एक बेहद खूबसूरत टिप्पणी की है कि इंसान ने सड़कों पर पहिए आने से बहुत पहले ही पैदल चलना शुरू कर दिया था। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि आज भी देश में ऐसे दर्दनाक हादसे लगातार हो रहे हैं, जिनमें लोग अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। अदालत ने कहा है कि शुरुआत में ये एक तरह का अभिजात्य वर्ग का असर था, लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और सस्ते वाहन बाजार में आए, पूरी सड़क पर मोटर वाहनों का कब्जा हो गया। अदालत ने आगे कहा कि इन गाड़ियों ने पैदल चलने वालों को इस तरह किनारे धकेल दिया, मानो वे ड्राइवरों के लिए कोई रुकावट या परेशानी हों। अदालत ने कहा है कि अब ये सब तुरंत बंद होना चाहिए। अदालत ने मौजूदा कानून की कमियों पर भी उंगली उठाई है, जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ने कभी भी पैदल चलने वालों के मौलिक अधिकार को नहीं पहचाना। अदालत ने कहा है कि सुरक्षित और आरामदायक फुटपाथों का न होना, और अगर वो हैं भी, तो उन पर मोटर वाहनों का हावी हो जाना एक बड़ी समस्या रही है। अदालत ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार सिर्फ एक ही मांग करता है- एक ऐसा आरामदायक स्थान जहां कोई भी नागरिक बिना किसी डर या चिंता के सुकून से चल सके। अदालत ने इस फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसमें कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वो इस फैसले की कॉपी देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों और लॉ कमिशन को भेजें, ताकि इसके लिए एक जरूरी और मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके

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फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार गाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का हक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला न्यायपालिका

 

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