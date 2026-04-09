फॉक्सवैगन टाइगुन का नया मॉडल: शानदार बदलाव और बेहतरीन फीचर्स

फॉक्सवैगन ने भारत में टाइगुन का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें आकर्षक लुक, हाई-टेक इंटीरियर और उन्नत सुरक्षा फीचर्स हैं। इस नए मॉडल में इंजन विकल्प भी बेहतर किए गए हैं। कीमत की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।
फॉक्सवैगन (Volkswagen) कंपनी ने भारत में एसयूवी सेगमेंट में अपनी लोकप्रिय कार टाइगुन (Taigun) का नया मॉडल , फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया है। इस नए मॉडल में लुक्स से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टाइगुन पहले से अधिक आकर्षक और सुविधा संपन्न हो गई है। हम आपको बताते हैं कि नई टाइगुन में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही, इसके इंजन , फीचर्स और प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी देते हैं।\नई टाइगुन अब पहले से अधिक प्रीमियम दिखती है। कार के अगले हिस्से (ग्रिल) में एक चमकती हुई लाइट दी गई है। इसके
अतिरिक्त, कार के आगे और पीछे कंपनी का लोगो लगाया गया है, जो रात में चमकता है। कार के बंपर को नया डिजाइन दिया गया है और पीछे की टेल-लाइट्स अब और भी स्टाइलिश हो गई हैं। इसमें चमकदार काले रंग के अलॉय व्हील्स और एवोकाडो पर्ल और स्टील ग्रे जैसे नए रंग भी जोड़े गए हैं। इंटीरियर को काफी हाई-टेक बनाया गया है। केबिन में 25.65 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 26.03 सेमी का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें AI स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट भी है जो 'हेलो फॉक्सवैगन' कहने पर सक्रिय होता है। कार में टर्न-बाय-टर्न इंडिकेटर और टच क्लाइमेट कंट्रोल भी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए, एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे लक्जरी फीचर्स दिए गए हैं।\फॉक्सवैगन ने नई टाइगुन में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। टाइगुन को सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी सुरक्षा का प्रमाण है। कार में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और पार्किंग सेंसर सहित 40 से अधिक सुरक्षा विशेषताएं हैं। नई टाइगुन में दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं, जो पहले से बेहतर हैं। 1.0 लीटर इंजन 115 hp की पावर प्रदान करता है और अब इसमें 6-स्पीड के बजाय नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ड्राइविंग और भी स्मूथ होगी। 1.5 लीटर इंजन 150 hp की पावर उत्पन्न करता है और उन लोगों के लिए है जो अधिक गति पसंद करते हैं। इसमें ईंधन बचाने के लिए ACT तकनीक भी दी गई है। टाइगुन कई अलग-अलग मॉडलों (Comfortline से लेकर GT Plus Sport तक) में उपलब्ध होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है। जल्द ही कंपनी इसकी कीमत की घोषणा करेगी, जिसके बाद डिलीवरी शुरू हो जाएगी। कंपनी कार के साथ 4 साल की वारंटी, 4 साल तक रोडसाइड असिस्टेंस और 3 फ्री सर्विस का ऑफर दे रही है।
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