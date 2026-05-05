फोर्स मोटर्स ने लॉन्च की नई ट्रैवलर एन रेंज, आराम और मजबूती में सुधार

फोर्स मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय यात्री वाहन श्रृंखला, ट्रैवलर को नया रूप दिया है। नई ट्रैवलर एन रेंज में बेहतर आराम, सुविधा, मजबूती और प्रदर्शन के साथ-साथ कम रखरखाव लागत का वादा किया गया है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। फोर्स मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय यात्री वाहन श्रृंखला, ट्रैवलर को एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण दिया है, और नई ट्रैवलर एन रेंज को लॉन्च किया है। यह नई रेंज आराम , सुविधा, मजबूती और प्रदर्शन के मामले में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ आती है, और इसे पहले से सस्ता और आसान रखरखाव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फोर्स मोटर्स अब अपनी आने वाली सभी यात्री गाड़ियों को इसी नई ट्रैवलर एन रेंज के अनुरूप बनाएगी, जो पुरानी ट्रैवलर का स्थान लेगी। फोर्स ट्रैवलर ने 40 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, और आज भी 70% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। यह वाहन एंबुलेंस, स्कूल बस, डिलीवरी वैन और अन्य वाणिज्यिक उपयोगों के लिए एक पसंदीदा विकल्प रहा है, और इसने उद्योग में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। नई ट्रैवलर एन रेंज को लॉन्च करते हुए, फोर्स मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रशांत फिरोदिया ने कहा कि फोर्स ट्रैवलर भारत के शेयर-मोबिलिटी क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम रहा है और अपने सेगमेंट में लगातार सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि नई रेंज को विकसित करते समय, मालिकों, ड्राइवरों और यात्रियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए आराम , उपयोग में आसानी और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, साथ ही वाहन के रखरखाव की लागत को कम करना है ताकि ऑपरेटर इसका बेहतर उपयोग कर सकें। फिरोदिया ने यह भी उल्लेख किया कि वाहन की संरचना को और मजबूत किया गया है, और कंपनी ने अपनी निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अर्बानिया से प्राप्त सीख का उपयोग किया है। नई ट्रैवलर एन रेंज न केवल कंपनी की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, बल्कि यह आज के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भी अधिक उपयुक्त है। नई रेंज में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें एक आधुनिक कार जैसा इंटीरियर, पूरी तरह से नया कॉकपिट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। बेहतर आराम के लिए नई सीटें लगाई गई हैं, और केबिन में शोर और कंपन को कम करने के लिए NVH (Noise, Vibration, and Harshness) को काफी कम किया गया है। बेहतर कूलिंग के लिए एक नया HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) सिस्टम भी प्रदान किया गया है। बाहरी रूप से, नई ट्रैवलर एन रेंज में DRL (Daytime Running Lights) और LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक नया फ्रंट लुक दिया गया है, और पीछे के हिस्से को भी आधुनिक रूप देने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। मजबूती और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, शीट मेटल संरचना को नए तरीके से तैयार किया गया है और बॉडी एडजस्टमेंट को कम किया गया है। निर्माण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों, जैसे कि रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड डोर होमिंग का उपयोग किया गया है, जिससे वाहन की बिल्ड क्वालिटी और मजबूती में सुधार हुआ है। नई ट्रैवलर एन रेंज FM 2.

6 CR इंजन के साथ आती है, जो BS-VI स्टेज-2 उत्सर्जन मानकों का पालन करता है। यह एंबुलेंस, स्कूल बस और डिलीवरी वैन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध है। कंपनी इस नई रेंज के साथ फोर्स केयर की सुविधा भी प्रदान कर रही है, जिसमें वारंटी, मरम्मत और सड़क किनारे सहायता जैसी सेवाएं शामिल हैं। नई फोर्स ट्रैवलर एन रेंज की बुकिंग मई 2026 के मध्य से देशभर में फोर्स मोटर्स डीलरशिप पर शुरू हो जाएगी। यह नई रेंज निश्चित रूप से यात्री वाहन बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी और ग्राहकों को एक बेहतर और अधिक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगी





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