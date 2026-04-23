फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा समाप्त किया

फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन की सुविधा लागू कर दी है। यह निर्णय भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रमाण है।

फ्रांस के हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारत ीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब उन्हें पारगमन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रांस ीसी सरकार ने हाल ही में एक समझौते को लागू किया है जिसके तहत फ्रांस से गुजरने वाले भारत ीय नागरिकों को वीजा -मुक्त पारगमन की सुविधा मिलेगी। यह घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में की। जायसवाल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि फ्रांस ीसी सरकार ने यह सुविधा लागू कर दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और यह कदम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जायसवाल ने आगे बताया कि यह निर्णय भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों की हालिया भारत यात्रा के दौरान 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया था। इस साझेदारी के तहत, दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। यह वीजा -मुक्त पारगमन सुविधा भी इसी सहयोग का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों के बीच लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ होगा, और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ बढ़ेगी। नई दिल्ली स्थित फ्रांस ीसी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घोषणा को साझा किया है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, भारत ीय पासपोर्ट धारकों को अब फ्रांस के किसी भी हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से गुजरते समय एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो फ्रांस के माध्यम से किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं। पहले, उन्हें फ्रांस में कुछ घंटों के लिए भी पारगमन वीजा की आवश्यकता होती थी, जिससे उनकी यात्रा योजना में जटिलता आती थी। अब, इस सुविधा के कारण उनकी यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को दर्शाता है, और यह उम्मीद की जाती है कि यह भविष्य में भी मजबूत होता रहेगा। इस कदम से भारत ीय यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और फ्रांस के साथ भारत के संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। यह भारत के नागरिकों के लिए एक सकारात्मक विकास है और यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुविधा भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी.

फ्रांस के हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब उन्हें पारगमन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रांसीसी सरकार ने हाल ही में एक समझौते को लागू किया है जिसके तहत फ्रांस से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को वीजा-मुक्त पारगमन की सुविधा मिलेगी। यह घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में की। जायसवाल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि फ्रांसीसी सरकार ने यह सुविधा लागू कर दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने इस दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और यह कदम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जायसवाल ने आगे बताया कि यह निर्णय भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों की हालिया भारत यात्रा के दौरान 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया था। इस साझेदारी के तहत, दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। यह वीजा-मुक्त पारगमन सुविधा भी इसी सहयोग का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों के बीच लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ होगा, और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ बढ़ेगी। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घोषणा को साझा किया है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब फ्रांस के किसी भी हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से गुजरते समय एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो फ्रांस के माध्यम से किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं। पहले, उन्हें फ्रांस में कुछ घंटों के लिए भी पारगमन वीजा की आवश्यकता होती थी, जिससे उनकी यात्रा योजना में जटिलता आती थी। अब, इस सुविधा के कारण उनकी यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को दर्शाता है, और यह उम्मीद की जाती है कि यह भविष्य में भी मजबूत होता रहेगा। इस कदम से भारतीय यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और फ्रांस के साथ भारत के संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। यह भारत के नागरिकों के लिए एक सकारात्मक विकास है और यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुविधा भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी





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