फ्रीबीज: देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ता खतरा

मुफ्त की घोषणाएं (फ्रीबीज) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन रही हैं, जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है और विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की योजनाओं को जारी रखा गया, तो यह सालाना एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च बढ़ा सकता है।

नरेंद्र नाथ: देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुफ्त की घोषणाएं ( फ्रीबीज ) अब एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। इनके भयावह नतीजे दिखने के बावजूद, इस चक्र से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। राजनीतिक और वित्तीय हलकों में इसकी चर्चा छिपी हुई है, लेकिन नेता सार्वजनिक रूप से इस पर अपनी राय देने से बच रहे हैं। विधानसभा चुनाव ों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में मुफ्त की घोषणाओं के कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे जरूरी खर्चों के लिए भी पैसे की कमी हो रही है।\असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम

बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 37,000 करोड़ रुपये कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए। इनमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपये केवल नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) के रूप में थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फ्रीबीज का यह सिलसिला जारी रहा, तो सालाना एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हो सकता है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी 38,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसके बाद सरकार के पास जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा। नतीजतन, बिजली की दरें बढ़ाई गईं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्य रुक गए। राज्य को वित्तीय संकट से निपटने के लिए शराबबंदी हटाने जैसे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी परेशानी आ रही है। मध्य प्रदेश लगातार कर्ज ले रहा है। लगभग सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्टों में भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है।\कुछ साल पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की घोषणाओं पर एक खुली बहस शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा शासित राज्यों और केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं के कारण यह मुद्दा गंभीर स्तर तक नहीं पहुंच सका। पिछले दो-तीन वर्षों में, देश में मुफ्त कल्याणकारी योजनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वर्ष 2025-26 के बजट के अनुमान के अनुसार, केवल महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं पर राज्यों का खर्च 1,68,040 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इससे वित्त वर्ष 2026 में राजस्व व्यय में 7-9% की वृद्धि हो सकती है। राजस्व व्यय में वृद्धि विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सड़क, पुल, बांध जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों के लिए यही पैसा इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसा न होने पर रोजगार सृजन भी प्रभावित होता है। स्कूल, कॉलेज और कौशल विकास में कमी से भविष्य में आर्थिक प्रगति धीमी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले भी ऐसी ही मुफ्त घोषणाएं लागू की जा सकती हैं। केंद्र सरकार भी ऐसी योजनाओं के दबाव में आएगी। अगले दो वर्षों में, केंद्र सरकार के सामने आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में ईरान युद्ध का व्यापक आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, तो राहत पैकेज की आवश्यकता होगी, जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, अगले वर्ष की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान लागू करना होगा, जिससे राज्यों को भी वेतन बढ़ाना पड़ेगा। यह वर्ग एक बड़ा मतदाता वर्ग भी है। सीमित खजाने और घटते संसाधनों के बीच मुफ्त योजनाओं और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आर्थिक दबाव, बढ़ती महंगाई और चुनावी वादों के बीच तालमेल बिठाना अब कठिन होता जा रहा है





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