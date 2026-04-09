फ्रांस 2030 तक रक्षा खर्च में 36 अरब यूरो की वृद्धि करेगा, परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाएगा

फ्रांस ने 2030 तक अपने रक्षा खर्च में 36 अरब यूरो की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाना और मिसाइल-ड्रोन के स्टॉक को मजबूत करना है। यह कदम यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और नाटो के प्रति अनिश्चितता के कारण उठाया गया है। फ्रांस अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और वैश्विक सुरक्षा में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पेरिस: फ्रांस ने आगामी चार वर्षों (2030 तक) के लिए अपनी सैन्य योजना में संशोधन करते हुए, रक्षा खर्च में 36 अरब यूरो (लगभग 53.

6 अरब डॉलर) की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हाल ही में पारित अद्यतन सैन्य योजना कानून के अंतर्गत लिया गया है, जो देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को विस्तारित करने और मिसाइल-ड्रोन के भंडार को मजबूत करने पर केंद्रित है। स्पष्ट रूप से, फ्रांस आने वाले वर्षों में अपनी मिसाइलों के साथ-साथ परमाणु हथियारों की संख्या में भी वृद्धि करेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले महीने, मार्च में, परमाणु शस्त्रागार के विस्तार और यूरोपीय सहयोगियों के लिए निवारक क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस सरकार ने यूरोजोन में सबसे बड़े बजट घाटे में से एक के बावजूद रक्षा खर्च में वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके पीछे यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों से बढ़ते सुरक्षा संबंधी दबाव, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में नाटो को लेकर बढ़ती अनिश्चितता जैसे कारण हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार नाटो से अलग होने के संकेत दिए हैं, जिससे फ्रांस चिंतित है। संशोधित 2024-2030 सैन्य योजना कानून के अनुसार, रक्षा खर्च इस दशक के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वर्तमान लगभग 2 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, 2030 में वार्षिक रक्षा बजट 76.3 अरब यूरो तक पहुँच जाएगा, जो 2017 के बजट के स्तर का दोगुना होगा।\फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉट्रिन ने 8 अप्रैल को जारी बिल के सारांश में लिखा कि अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संतुलन में आए गहरे और कठोर बदलावों ने फ्रांस को अधिक मजबूती और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। फ्रांस ने स्थायी और बहुआयामी संघर्षों की ओर हो रहे वैश्विक बदलाव को स्वीकार किया है। फ्रांस नाटो के 2 प्रतिशत के लक्ष्य का पालन करता है और उन रक्षा प्रतिबद्धताओं पर धन खर्च करता है जिनका दायरा अन्य देशों की तुलना में व्यापक है। इसमें परमाणु हथियारों के जखीरे से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल हैं। हालाँकि, इस अद्यतन का मुख्य केंद्र बिंदु परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मार्च में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे यूरोपीय साझेदार देशों को फ्रांस के विमानों को परमाणु प्रतिरोधक मिशनों के लिए तैनात करने का अवसर मिलेगा। मसौदे में परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है, और परमाणु हथियारों पर होने वाले व्यय को कुल रक्षा बजट के 13 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले महीने एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा था कि फ्रांस अपनी परमाणु रक्षा नीति के विकास के तहत अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाएगा और यूरोपीय देशों को निवारक क्षमता प्रदान करेगा। उनका मानना है कि अगले 50 वर्षों तक परमाणु हथियार महत्वपूर्ण बने रहेंगे। मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस परमाणु हथियारों की अपनी वर्तमान संख्या 300 से अधिक करेगा। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, स्वीडन और डेनमार्क ने नई निवारक रणनीति में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है। उनका कहना है कि हम मिलकर हथियार जमा कर रहे हैं ताकि संभावित दुश्मन हम पर हमला करने से डरें।\फ्रांस अपने 290 पनडुब्बी और हवा से लॉन्च किए जाने वाले हथियारों के शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए सालाना 5.6 अरब यूरो खर्च करता है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। यूक्रेन में रूस के साथ चार वर्षों से चल रहे युद्ध ने नाटो सहयोगियों के हथियारों के भंडार में कमियों को उजागर किया है। पश्चिम एशिया में भी हालिया संघर्षों ने इन कमियों को उजागर किया है। फ्रांस ने तोपखाने के गोले, हवाई रक्षा इंटरसेप्टर और लंबी दूरी की मिसाइलों के भंडार को फिर से भरने के लिए अतिरिक्त 8.5 अरब यूरो का प्रावधान किया है। मसौदे में 'डीप-स्ट्राइक' (गहरी मार करने वाली) क्षमताओं के तहत, 2,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एक नई पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास पर भी काम करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, फ्रांस अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम न केवल फ्रांस की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि यूरोपीय संघ के भीतर रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देगा। यह निर्णय दर्शाता है कि फ्रांस वैश्विक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा और आने वाले वर्षों में अपनी सैन्य ताकत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फ्रांस रक्षा खर्च परमाणु हथियार सैन्य यूक्रेन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भारत का ईवी चार्जिंग बाजार 2030 तक 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्टभारत का ईवी चार्जिंग बाजार 2030 तक 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

Read more »

CWG 2030: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलना तय, इस तारीख को लगेगी मोहरभारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की औपचारिक मंजूरी बुधवार को ग्लासगो में मिलने वाली है. आयोजन अहमदाबाद में होगा जहां विशाल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. नाइजीरिया को पछाड़कर मिली यह मेजबानी भारत के 2036 ओलंपिक सपने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

Read more »

Commonwealth Games 2030 India: भारत का अहमदाबाद शहर करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, हुआ ऐलानCommonwealth Games 2030 India: भारत का अहमदाबाद शहर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा. इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. 2010 के बाद भारत पहली बार भारत में राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन होगा. खेल समाचार | क्रिकेट

Read more »

ISS 2030 में रिटायर! अंतरिक्ष का युग बदलने वाले ये हैं नए स्पेस स्टेशन; चाइना-इंडिया भी रेस में...ISS retirement 2030: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) 2030 तक रिटायर होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों जैसे Axiom Space और Blue Origin नए स्पेस स्टेशन लॉन्च कर अंतरिक्ष में शोध और खोज जारी रखेंगी.

Read more »

Gujarat Govt: 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयार जारी है', राज्य मंत्री जयराम गामित ने दी जानकारीराज्य | गुजरात Gujarat Govt MoS Jairam Gamit on CommonWealth Games 2030 Gujarat Govt: 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयार जारी है', राज्य मंत्री जयराम गामित ने दी जानकारी

Read more »

जयपुर मेट्रो फेज-2: प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक दौड़ेगी, SMS अस्पताल, एयरपोर्ट सहित 36 जगहों पर बनेंगे स्टेशनJaipur Metro Phase-2 : राजस्थान को केंद्र से बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर...

Read more »