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फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम की शहादत बाद अनुग्रह राशि पर विवाद: कथित पत्नी ने 21 लाख रुपये का चेक ले लिया, परिवार ने आरोप लगाया

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फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम की शहादत बाद अनुग्रह राशि पर विवाद: कथित पत्नी ने 21 लाख रुपये का चेक ले लिया, परिवार ने आरोप लगाया
फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभमशहादतअनुग्रह राशि
📆17-06-2026 21:53:00
📰Dainik Jagran
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फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद उनकी कथित पत्नी श्रेया राय को 21 लाख रुपये का सरकारी अनुग्रह चेक जारी करने पर शुभम के परिवार ने आलोचना की है। परिवार का कहना है कि उन्हें शादी की जानकारी नहीं थी और श्रेया राय ने पति के पश्चात श्रीदेह के साथ ही चेक ले लिया और परिवार के बिना ही अपने शहर लौट गई। विवाद बढ़ते हुए शुभम के पिता ने सरकार से पूछताछ की मांग की।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद उनकी कथित पत्नी श्रेया राय को 21 लाख रुपये का चेक मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। शुभम की शहादत के बाद हarcelasganj सीओ ने श्रेया राय को सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 21 लाख रुपये का चेक दिया। शुभम के परिवार ने कहा कि उन्हें इस शादी की जानकारी नहीं थी और श्रेया राय ने पति के पार्थिक शरीर के साथ हarcelasganj थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव आकर शामिल होने के बाद चेक ले लिया और तुरंत अपने शहर आजमगढ़ लौट गई। शुभम के माता-पिता ने कहा कि चेक देने और लेने की सूचना उन्हें नहीं मिली, जिससे दोनों की नीयत पर संदेश है। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर श्रेया राय वास्तव में शुभम की पत्नी हैं तो वह अनुग्रह की पूर्ण हकदार हैं, लेकिन उन्हें परिवार के साथ श्राद्धकर्म भी निभाना चाहिए था। वायुसेना अधिकारियों ने शुभम की माँ को तिरंगा और टोपी दिया, जबकि श्रेया राय को बिहार सरकार द्वारा चेक दिया। शुभम के परिवार के प्रति श्रेया राय की इस व्यवहार से विवाद भड़का है। शुभम की शहादत से पूर्व उनकी शादि नवंबर 2026 में होने वाली थी, लेकिन दादी के निधन के कारण 2027 होली तक टाल दी गई। 13 जून को शुभam मिशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। श्रेया राय ने परिवार के साथ शामिल होकर चेक ले लिया और लौट गई। शुभम के पिता ने कहा कि सीओ और श्रेया दोनों ने उनसे छुपाकर चेक दिया और लिया। शुभम के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि परिवार को वित्तीय सहायता मिले। शुभम ही परिवार का सहारा था और उसकी मृत्यु पर परिवार बेहद सản्निहित हुआ है.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद उनकी कथित पत्नी श्रेया राय को 21 लाख रुपये का चेक मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। शुभम की शहादत के बाद हarcelasganj सीओ ने श्रेया राय को सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 21 लाख रुपये का चेक दिया। शुभम के परिवार ने कहा कि उन्हें इस शादी की जानकारी नहीं थी और श्रेया राय ने पति के पार्थिक शरीर के साथ हarcelasganj थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव आकर शामिल होने के बाद चेक ले लिया और तुरंत अपने शहर आजमगढ़ लौट गई। शुभम के माता-पिता ने कहा कि चेक देने और लेने की सूचना उन्हें नहीं मिली, जिससे दोनों की नीयत पर संदेश है। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर श्रेया राय वास्तव में शुभम की पत्नी हैं तो वह अनुग्रह की पूर्ण हकदार हैं, लेकिन उन्हें परिवार के साथ श्राद्धकर्म भी निभाना चाहिए था। वायुसेना अधिकारियों ने शुभम की माँ को तिरंगा और टोपी दिया, जबकि श्रेया राय को बिहार सरकार द्वारा चेक दिया। शुभम के परिवार के प्रति श्रेया राय की इस व्यवहार से विवाद भड़का है। शुभम की शहादत से पूर्व उनकी शादि नवंबर 2026 में होने वाली थी, लेकिन दादी के निधन के कारण 2027 होली तक टाल दी गई। 13 जून को शुभam मिशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। श्रेया राय ने परिवार के साथ शामिल होकर चेक ले लिया और लौट गई। शुभम के पिता ने कहा कि सीओ और श्रेया दोनों ने उनसे छुपाकर चेक दिया और लिया। शुभम के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि परिवार को वित्तीय सहायता मिले। शुभम ही परिवार का सहारा था और उसकी मृत्यु पर परिवार बेहद सản्निहित हुआ है

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फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम शहादत अनुग्रह राशि चेक विवाद श्रेया राय परिवार आरोप

 

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