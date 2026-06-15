फ्लिपकार्ट जून एपिक सेल: स्मार्टफ़ोन, एसी व होम एप्प्लायंसेज़ पर बम्पर ऑफ़र

फ्लिपकार्ट ने जून में लॉन्च किया एपिक सेल, जिसमें Samsung Galaxy S25, iPhone 17, Google Pixel 10 आदि स्मार्टफ़ोन और विभिन्न एसी व होम एप्लायंसेज़ पर विशेष छूट दी गई है।

फ्लिपकार्ट ने जून महीने के लिए एक विशेष "एपिक सेल" शुरू कर दिया है, जिसमें विभिन्न उत्पाद श्रेणियों पर आकर्षक छूट और बंपर ऑफ़र दी जा रही है। इस सेल में स्मार्टफ़ोन, होम एप्लायंसेज़, एयर कंडीशनर और कई अन्य सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को बजट के भीतर हाई‑एंड प्रोडक्ट खरीदने का बेहतर अवसर मिलता है। प्रत्येक उत्पाद की लिस्टिंग में प्रभावी कीमत (Effective Price) और मूल लॉन्च प्राइस दोनों दर्शाए गए हैं, जिससे खरीददारों को वास्तविक बचत का स्पष्ट चित्र मिलते हैं। इस तरह की विस्तृत जानकारी और सीमित समय की डील्स की वजह से फ्लिपकार्ट का यह इवेंट ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों में काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। स्मार्टफ़ोन सेक्शन में प्रमुख ब्रांडों के फलब्लॉस ऑफ़र उपलब्ध हैं। सैमसंग का नवीनतम फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S25 इस सेल में केवल 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसका मूल लॉन्च प्राइस अधिक था। ऐप्पल के iPhone 17 को भी 73,999 रुपये में लिस्ट किया गया है, जो इसकी सामान्य कीमत 82,999 रुपये से काफी कम है, जिससे एप्पल प्रेमी भी इस डील को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। गूगल के पिक्सल 10 की प्रभावी कीमत 62,999 रुपये बताई गई है, जिसमें AI‑संचालित कई नई विशेषताएँ शामिल हैं। इन सभी फ़ोन मॉडल्स में पावरफ़ुल प्रोसेसर, बेहतर कैमरा सेटअप और विस्तारित बैटरी लाइफ़ जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जो इस सेल को तकनीकी उत्साहियों के लिए एक स्वर्ग बनाती हैं। होम एप्लायंसेज़ के क्षेत्र में भी फ्लिपकार्ट ने आकर्षक विकल्पों का खजाना तैयार किया है। 1‑टन MarQ By फ्लिपकार्ट 3‑स्टार एयर कंडीशनर को केवल 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो सामान्य बाजार कीमतों से काफी कम है। विभिन्न ब्रांडों के 3‑स्टार और 5‑स्टार एसी मॉडल उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपने कमरे के आकार और आवश्यक कूलिंग क्षमता के आधार पर चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, डिशवॉशर, जूसर, ब्लेंडर आदि जैसे घरेलू सामान भी शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से शुरू हो कर विविध मूल्य सीमा में उपलब्ध हैं। इन सभी उत्पादों पर अतिरिक्त डिस्काउंट कूपन और फ्री डिलीवरी ऑफ़र भी लागू हैं, जो शॉपिंग अनुभव को और भी सुखद बनाते हैं। फ्लिपकार्ट की इस जून एपिक सेल की विशेषता यह भी है कि हर प्रोडक्ट पेज पर प्रभावी कीमत के साथ-साथ मूल लॉन्च प्राइस और संभावित बचत प्रतिशत दिखाया गया है, जिससे उपभोक्ता अपने खर्च पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें। साथ ही, सीमित स्टॉक और टाइम‑बाउंड डील्स की वजह से खरीदारों को जल्दी निर्णय लेना पड़ता है, जिससे इस सेल की उत्सुकता और खरीदारी की गति दोनों बढ़ती है। इस प्रकार, फ्लिपकार्ट ने इस बार न केवल विविध उत्पाद श्रेणियों को किफायती बनाया है, बल्कि उपभोक्ता विश्वास को भी मजबूती प्रदान की है.

फ्लिपकार्ट ने जून महीने के लिए एक विशेष "एपिक सेल" शुरू कर दिया है, जिसमें विभिन्न उत्पाद श्रेणियों पर आकर्षक छूट और बंपर ऑफ़र दी जा रही है। इस सेल में स्मार्टफ़ोन, होम एप्लायंसेज़, एयर कंडीशनर और कई अन्य सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को बजट के भीतर हाई‑एंड प्रोडक्ट खरीदने का बेहतर अवसर मिलता है। प्रत्येक उत्पाद की लिस्टिंग में प्रभावी कीमत (Effective Price) और मूल लॉन्च प्राइस दोनों दर्शाए गए हैं, जिससे खरीददारों को वास्तविक बचत का स्पष्ट चित्र मिलते हैं। इस तरह की विस्तृत जानकारी और सीमित समय की डील्स की वजह से फ्लिपकार्ट का यह इवेंट ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों में काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। स्मार्टफ़ोन सेक्शन में प्रमुख ब्रांडों के फलब्लॉस ऑफ़र उपलब्ध हैं। सैमसंग का नवीनतम फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S25 इस सेल में केवल 59,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसका मूल लॉन्च प्राइस अधिक था। ऐप्पल के iPhone 17 को भी 73,999 रुपये में लिस्ट किया गया है, जो इसकी सामान्य कीमत 82,999 रुपये से काफी कम है, जिससे एप्पल प्रेमी भी इस डील को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। गूगल के पिक्सल 10 की प्रभावी कीमत 62,999 रुपये बताई गई है, जिसमें AI‑संचालित कई नई विशेषताएँ शामिल हैं। इन सभी फ़ोन मॉडल्स में पावरफ़ुल प्रोसेसर, बेहतर कैमरा सेटअप और विस्तारित बैटरी लाइफ़ जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जो इस सेल को तकनीकी उत्साहियों के लिए एक स्वर्ग बनाती हैं। होम एप्लायंसेज़ के क्षेत्र में भी फ्लिपकार्ट ने आकर्षक विकल्पों का खजाना तैयार किया है। 1‑टन MarQ By फ्लिपकार्ट 3‑स्टार एयर कंडीशनर को केवल 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो सामान्य बाजार कीमतों से काफी कम है। विभिन्न ब्रांडों के 3‑स्टार और 5‑स्टार एसी मॉडल उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपने कमरे के आकार और आवश्यक कूलिंग क्षमता के आधार पर चयन कर सकते हैं। इसके अलावा, डिशवॉशर, जूसर, ब्लेंडर आदि जैसे घरेलू सामान भी शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से शुरू हो कर विविध मूल्य सीमा में उपलब्ध हैं। इन सभी उत्पादों पर अतिरिक्त डिस्काउंट कूपन और फ्री डिलीवरी ऑफ़र भी लागू हैं, जो शॉपिंग अनुभव को और भी सुखद बनाते हैं। फ्लिपकार्ट की इस जून एपिक सेल की विशेषता यह भी है कि हर प्रोडक्ट पेज पर प्रभावी कीमत के साथ-साथ मूल लॉन्च प्राइस और संभावित बचत प्रतिशत दिखाया गया है, जिससे उपभोक्ता अपने खर्च पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें। साथ ही, सीमित स्टॉक और टाइम‑बाउंड डील्स की वजह से खरीदारों को जल्दी निर्णय लेना पड़ता है, जिससे इस सेल की उत्सुकता और खरीदारी की गति दोनों बढ़ती है। इस प्रकार, फ्लिपकार्ट ने इस बार न केवल विविध उत्पाद श्रेणियों को किफायती बनाया है, बल्कि उपभोक्ता विश्वास को भी मजबूती प्रदान की है





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