फ्लिपकार्ट समर सेल: MarQ AC पर शानदार छूट, जानें कीमत और फीचर्स

9 मई 2026 को फ्लिपकार्ट की समर सेल में MarQ के 0.75 टन के एयर कंडीशनर पर विशेष छूट मिलेगी। यह AC कम कीमत में बेहतरीन कूलिंग और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है।

9 मई 2026 को फ्लिपकार्ट पर आयोजित होने वाली समर सेल में एयर कंडीशनर ्स को विशेष छूट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेल में कई बेहतरीन एयर कंडीशनर मॉडल उपलब्ध होंगे, लेकिन MarQ का 0.75 टन का एयर कंडीशनर सबसे किफायती विकल्पों में से एक है। यह एयर कंडीशनर उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो कम बजट में प्रभावी कूलिंग की तलाश में हैं। यह विशेष रूप से छोटे कमरों को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और कम बिजली की खपत के साथ बेहतरीन कूलिंग प्रदान करता है। MarQ 0.

75 टन के एयर कंडीशनर में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर लगा है, जो कूलिंग को अधिक कुशल बनाता है। यह एयर कंडीशनर 3-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि यह बिजली की खपत को कम करता है, जिससे आपके बिजली बिल में बचत होती है। इस कीमत पर कन्वर्टर टेक्नोलॉजी की पेशकश एक अतिरिक्त लाभ है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को कूलिंग क्षमता और बिजली की खपत को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है। यह सुविधा गर्मियों में कमरे को जल्दी ठंडा करने में मदद करती है और 52 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करती है। कम कीमत के बावजूद, इस एयर कंडीशनर में उच्च गुणवत्ता वाले कॉपर कॉइल्स और ब्लू फिन कोटिंग का उपयोग किया गया है, जो जंग लगने से बचाते हैं और एयर कंडीशनर की लाइफ को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एक डस्ट फिल्टर भी लगा है, जो हवा को साफ रखने में मदद करता है, जिससे यह धूल से एलर्जी वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। यह एयर कंडीशनर न केवल किफायती है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है। फिलहाल, MarQ 0.75 टन 3-स्टार इन्वर्टर AC की कीमत ₹19,999 है। हालांकि, फ्लिपकार्ट की 9 मई को होने वाली समर सेल में इसकी कीमत में और भी कमी आने की संभावना है। यह सेल उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो एक नया एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे हैं। इस सेल में अन्य एयर कंडीशनर मॉडल पर भी आकर्षक छूट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, खबर में यह भी बताया गया है कि अभिनेता थलपति विजय iPhone का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि एक विशेष फोन का उपयोग करते हैं जिसकी कीमत जानकर लोग हैरान रह जाएंगे। यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फ्लिपकार्ट की यह समर सेल निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए कई आकर्षक सौदे लेकर आएगी और गर्मी के मौसम में राहत प्रदान करेगी। इस सेल का इंतजार करने वाले ग्राहकों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि वे अपनी पसंद का एयर कंडीशनर छूट के साथ खरीद सकें। यह सेल न केवल एयर कंडीशनर पर छूट प्रदान करेगी, बल्कि अन्य घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी विशेष ऑफर लेकर आएगी। इसलिए, इस सेल में भाग लेना निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा





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