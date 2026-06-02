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बंका में BPSC से नियुक्त 6 हजार शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने का आदेश

शिक्षा News

बंका में BPSC से नियुक्त 6 हजार शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने का आदेश
BPSCशिक्षा विभागसेवा पुस्तिका
📆02-06-2026 19:46:00
📰Dainik Jagran
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बंका जिले में BPSC द्वारा नियुक्त 6 हजार शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा पुस्तिका खोलने का आदेश जारी किया है। इससे शिक्षकों की सेवा के दौरान होने वाली सारी जानकारी सेवा पुस्तिका में दर्ज होने लगेगी और उनकी सूचीबद्ध सेवा के कार्यों को सुविधाजनक बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम अप्रैल 2025 में उठाया गया है।

बंका जिले में बीपीएससी द्वारा नियुक्त कराये गए लगभग छह हजार शिक्षक ों के लिए शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा पुस्तिका , जिसे सर्विस बुक की संज्ञा भी दी जाती है, खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से प्रधानाध्यापक ों और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर प्रेषित किया गया है, जिससे शिक्षक ों की विस्तृत सेवा जानकारी का अधिकारिक दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले इन शिक्षक ों की सेवा पुस्तिका का संधारण प्रक्रिया लगातार देरी से चल रही थी, जिसके कारण शिक्षक ों को परेशानी हो रही थी और शिक्षा विभाग के लिए भी यह एक चुनौती बन रही थी। आदेश के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक की सेवा पुस्तिका उनके संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा खोली जाएगी। प्राइमरी और मध्य शिक्षा स्तर के शिक्षक ों की सेवा पस्तिकाएं बीईओ या स्थानीय शैक्षणिक अधिकारियों के माध्यम से तैयार की जाएंगी और अंत में डीपीओ स्तर पर स्थापना के लिए जमा की जाएंगी। वहीं, हाई स्कूल स्तर के 9-10 और 11-12 कक्षा के शिक्षक ों की सेवा पुस्तिका एं प्रधानाध्यापक द्वारा खोली जाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से डीपीओ स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। शिक्षा विभाग ने इन सभी अधिकारियों को निर्धारित फार्मेट के अनुसार सेवा पुस्तिका ओं को तैयार करने और जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि कार्य प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी रह सके। इस प्रक्रिया का महत्व यह है कि सेवा पुस्तिका सरकारी कर्मियों के सेवा काल का अधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कर्मी की पूरी सेवा विवरण, सनद, अपराध दंड, आराम, चuttी, वेतन वर्धन और अन्य संभावित कार्यवाहियों का विस्तार से विवरण होता है। शिक्षक की सेवा के प्रारंभ होने के साथ ही इसे संबंधित विभाग द्वारा खोला जाता है और बाद में उनकी सेवा का विस्तार होने के साथ-साथ इसमें सभी अपडेट्स दर्ज किए जाते रहते हैं। प्रत्येक शिक्षक की जानकारी पहले पन्ने पर फोटो के साथ दर्ज की जाती है और विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित होती है। बंका में BPSC के माध्यम से नवंबर 2023 से शिक्षक ों की तैनाती प्रक्रिया शुरू हुई थी। TRRI-1 के तहत बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हो गए थे, जिन्होंने प्राइमरी से इंटर स्तर तक के विद्यालयों में सेवा प्रारंभ कर दी थी, लेकिन उनकी सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की गई। ढाई साल बाद TRRI-2 और पिछले TRRI-3 के तहत लगभग छह हजार शिक्षक ों की तैनाती हुई, लेकिन फिर भी सेवा पुस्तिका की तैयारी में देरी होने से शिक्षक निरंतर परेशान रहे थे। अब आदेश से प्रक्रिया गति में आएगी, जिससे शिक्षक ों की विधिकृत सेवा प्रमाणपत्र ठीक समय पर तैयार हो पaugeगा। शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही इस कार्य का अधिकांश हिस्सा पूरा करने की योजना बना रहा है.

बंका जिले में बीपीएससी द्वारा नियुक्त कराये गए लगभग छह हजार शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा पुस्तिका, जिसे सर्विस बुक की संज्ञा भी दी जाती है, खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों के स्तर पर प्रेषित किया गया है, जिससे शिक्षकों की विस्तृत सेवा जानकारी का अधिकारिक दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण प्रक्रिया लगातार देरी से चल रही थी, जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही थी और शिक्षा विभाग के लिए भी यह एक चुनौती बन रही थी। आदेश के अनुसार, प्रत्येक शिक्षक की सेवा पुस्तिका उनके संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा खोली जाएगी। प्राइमरी और मध्य शिक्षा स्तर के शिक्षकों की सेवा पस्तिकाएं बीईओ या स्थानीय शैक्षणिक अधिकारियों के माध्यम से तैयार की जाएंगी और अंत में डीपीओ स्तर पर स्थापना के लिए जमा की जाएंगी। वहीं, हाई स्कूल स्तर के 9-10 और 11-12 कक्षा के शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं प्रधानाध्यापक द्वारा खोली जाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से डीपीओ स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। शिक्षा विभाग ने इन सभी अधिकारियों को निर्धारित फार्मेट के अनुसार सेवा पुस्तिकाओं को तैयार करने और जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि कार्य प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी रह सके। इस प्रक्रिया का महत्व यह है कि सेवा पुस्तिका सरकारी कर्मियों के सेवा काल का अधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कर्मी की पूरी सेवा विवरण, सनद, अपराध दंड, आराम, चuttी, वेतन वर्धन और अन्य संभावित कार्यवाहियों का विस्तार से विवरण होता है। शिक्षक की सेवा के प्रारंभ होने के साथ ही इसे संबंधित विभाग द्वारा खोला जाता है और बाद में उनकी सेवा का विस्तार होने के साथ-साथ इसमें सभी अपडेट्स दर्ज किए जाते रहते हैं। प्रत्येक शिक्षक की जानकारी पहले पन्ने पर फोटो के साथ दर्ज की जाती है और विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित होती है। बंका में BPSC के माध्यम से नवंबर 2023 से शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू हुई थी। TRRI-1 के तहत बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हो गए थे, जिन्होंने प्राइमरी से इंटर स्तर तक के विद्यालयों में सेवा प्रारंभ कर दी थी, लेकिन उनकी सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की गई। ढाई साल बाद TRRI-2 और पिछले TRRI-3 के तहत लगभग छह हजार शिक्षकों की तैनाती हुई, लेकिन फिर भी सेवा पुस्तिका की तैयारी में देरी होने से शिक्षक निरंतर परेशान रहे थे। अब आदेश से प्रक्रिया गति में आएगी, जिससे शिक्षकों की विधिकृत सेवा प्रमाणपत्र ठीक समय पर तैयार हो पaugeगा। शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही इस कार्य का अधिकांश हिस्सा पूरा करने की योजना बना रहा है

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BPSC शिक्षा विभाग सेवा पुस्तिका सर्विस बुक बंका जिला शिक्षक नियुक्ति डीईओ डीपीओ प्रधानाध्यापक

 

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