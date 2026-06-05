बंगाल में 35 मंत्रियों के विभागीय बंटवारे में विलंब, नई सरकार पर बढ़ती चर्चा

बंगाल की नई सरकार में 35 मंत्रियों ने शपथ ली, परंतु विभागीय आवंटन अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग से इस मुद्दे पर नई अटकलें उभरीं। राज्य सरकार का इरादा है कि इस सप्ताहांत में बंटवारे की घोषणा की जाएगी।

बंगाल में 1 जून को 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, परन्तु शपथ के केवल पाँच दिनों बाद भी विभागीय बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। इस अनुक्रमिक विलंब के कारण राज्य की राजनीति क गलियों में चर्चा तेज हो गई है। नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत, शपथ ली गई कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को अपने-अपने कार्यस्थल का आवंटन कब मिलेगा, इस प्रश्न पर अटकलें चल रही हैं। प्रारम्भ में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विभागीय बंटवारे की घोषणा होने की आशा थी, परंतु यह निर्णय दो दिनों के लिये स्थगित कर दिया गया। फिर शुक्रवार को भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, जिससे मंत्रियों को अभी तक अपना विभाग सौंपा नहीं गया है। इस बीच, नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को अचानक दिल्ली यात्रा की, जिससे राजनीति क माहौल में नई फुसफुसाहटें पनपीं। दिल्ली में वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से दो घंटे तक एक विस्तृत बैठक में भागी। इस मुलाकात के बाद कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार और विभागीय बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्य के उच्च स्तर पर अभी भी गहन विचार-विमर्श चल रहा है। अधिकारी की इस यात्रा के बाद वह शाम को ही कोलकाता वापस लौट आईं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इस सप्ताहांत, यानी शनिवार या रविवार को मंत्रियों के विभागीय बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर, इस शपथ ग्रहण समारोह में 35 विधायकों ने भाग लिया, जिसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 सामान्य राज्य मंत्री शामिल थे। विभागीय नियुक्तियों के इस लंबित बंटवारे ने राज्य में प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित किया है और पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को भी नई चुनौतियों का सामना करवा रहा है। यदि आगामी घोषणा सुगम रूप से पूरी हो जाती है, तो यह नए सरकार की कार्यवाही में गति लाने में मददगार साबित हो सकता है.

बंगाल में 1 जून को 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, परन्तु शपथ के केवल पाँच दिनों बाद भी विभागीय बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। इस अनुक्रमिक विलंब के कारण राज्य की राजनीतिक गलियों में चर्चा तेज हो गई है। नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत, शपथ ली गई कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को अपने-अपने कार्यस्थल का आवंटन कब मिलेगा, इस प्रश्न पर अटकलें चल रही हैं। प्रारम्भ में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विभागीय बंटवारे की घोषणा होने की आशा थी, परंतु यह निर्णय दो दिनों के लिये स्थगित कर दिया गया। फिर शुक्रवार को भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, जिससे मंत्रियों को अभी तक अपना विभाग सौंपा नहीं गया है। इस बीच, नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को अचानक दिल्ली यात्रा की, जिससे राजनीतिक माहौल में नई फुसफुसाहटें पनपीं। दिल्ली में वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से दो घंटे तक एक विस्तृत बैठक में भागी। इस मुलाकात के बाद कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार और विभागीय बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्य के उच्च स्तर पर अभी भी गहन विचार-विमर्श चल रहा है। अधिकारी की इस यात्रा के बाद वह शाम को ही कोलकाता वापस लौट आईं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इस सप्ताहांत, यानी शनिवार या रविवार को मंत्रियों के विभागीय बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर, इस शपथ ग्रहण समारोह में 35 विधायकों ने भाग लिया, जिसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 सामान्य राज्य मंत्री शामिल थे। विभागीय नियुक्तियों के इस लंबित बंटवारे ने राज्य में प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित किया है और पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को भी नई चुनौतियों का सामना करवा रहा है। यदि आगामी घोषणा सुगम रूप से पूरी हो जाती है, तो यह नए सरकार की कार्यवाही में गति लाने में मददगार साबित हो सकता है





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