बंगाल में टीएमसी का शासनकाल समाप्त होने वाला है: योगी आदित्यनाथ

पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया और बंगाल की बदहाली के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया और भाजपा सरकार के सुशासन और विकास की गारंटी देने पर जोर दिया।

पश्चिम बंगाल के धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बंगाल, जो कभी कला, साहित्य और औद्योगिक समृद्धि का केंद्र था, आज बदहाली की ओर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी सरकारों पर बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया, और कहा कि यह स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों की विरासत के खिलाफ है। उन्होंने टीएमसी पर “जय श्रीराम” और “हर-हर महादेव” जैसे नारों को दबाने और धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया, जबकि सड़कों पर नमाज और इफ्तार की दावतें आयोजित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गुंडागर्दी, कर्फ्यू और दंगे समाप्त हो गए हैं, और बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पर अंकुश लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी की कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने डबल इंजन की भाजपा सरकार के सुशासन और विकास की गारंटी देने पर जोर दिया, और कहा कि यह बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार और माताओं-बहनों के लिए स्वावलंबन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने महाकाली और बाबा तारकनाथ जैसे पवित्र स्थानों के विकास का वादा किया और कहा कि “जय श्रीराम” और “हर-हर महादेव” जैसे नारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने टीएमसी पर एससी-एसटी विरोधी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति का उचित सम्मान नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता से टीएमसी के गुंडों को जवाब देने और “आमार सोनार बांग्ला” (मेरा स्वर्णिम बंगाल) के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लूट, घूसखोरी और गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की वर्तमान स्थिति को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह राज्य कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी और आर्थिक इंजन हुआ करता था, लेकिन अब यह बदहाली और अराजकता का शिकार है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बंगाल को कर्ज में डुबो दिया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने विशेष रूप से डेमोग्राफी बदलने की साजिश का उल्लेख किया, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने और हिंदू आबादी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के सपनों के खिलाफ है, जिन्होंने बंगाल को गौरव और प्रेरणा दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी पर धार्मिक भेदभाव करने और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी बिना डर के व्यापार कर सकते हैं, और गुंडों और माफियाओं को कड़ी सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बंगाल में भी यही बदलाव लाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता से आह्वान किया कि वे टीएमसी के शासन से मुक्ति पाने के लिए एकजुट हों और भाजपा को सत्ता में लाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में सुशासन , विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने महाकाली और बाबा तारकनाथ जैसे पवित्र स्थानों के विकास का वादा किया और कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दी कि वे अब जवाबदेह होंगे और उन्हें उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने बंगाल की जनता से “आमार सोनार बांग्ला” के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया और कहा कि यह राज्य फिर से भारत का गौरव बनेगा। उन्होंने कहा कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन्होंने बंगाल की जनता को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार उनके सपनों को साकार करेगी और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करेगी.

पश्चिम बंगाल के धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बंगाल, जो कभी कला, साहित्य और औद्योगिक समृद्धि का केंद्र था, आज बदहाली की ओर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी सरकारों पर बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया, और कहा कि यह स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों की विरासत के खिलाफ है। उन्होंने टीएमसी पर “जय श्रीराम” और “हर-हर महादेव” जैसे नारों को दबाने और धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया, जबकि सड़कों पर नमाज और इफ्तार की दावतें आयोजित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गुंडागर्दी, कर्फ्यू और दंगे समाप्त हो गए हैं, और बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पर अंकुश लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी की कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने डबल इंजन की भाजपा सरकार के सुशासन और विकास की गारंटी देने पर जोर दिया, और कहा कि यह बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार और माताओं-बहनों के लिए स्वावलंबन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने महाकाली और बाबा तारकनाथ जैसे पवित्र स्थानों के विकास का वादा किया और कहा कि “जय श्रीराम” और “हर-हर महादेव” जैसे नारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने टीएमसी पर एससी-एसटी विरोधी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति का उचित सम्मान नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता से टीएमसी के गुंडों को जवाब देने और “आमार सोनार बांग्ला” (मेरा स्वर्णिम बंगाल) के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लूट, घूसखोरी और गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की वर्तमान स्थिति को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह राज्य कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी और आर्थिक इंजन हुआ करता था, लेकिन अब यह बदहाली और अराजकता का शिकार है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बंगाल को कर्ज में डुबो दिया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने विशेष रूप से डेमोग्राफी बदलने की साजिश का उल्लेख किया, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने और हिंदू आबादी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के सपनों के खिलाफ है, जिन्होंने बंगाल को गौरव और प्रेरणा दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी पर धार्मिक भेदभाव करने और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी बिना डर के व्यापार कर सकते हैं, और गुंडों और माफियाओं को कड़ी सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बंगाल में भी यही बदलाव लाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता से आह्वान किया कि वे टीएमसी के शासन से मुक्ति पाने के लिए एकजुट हों और भाजपा को सत्ता में लाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में सुशासन, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने महाकाली और बाबा तारकनाथ जैसे पवित्र स्थानों के विकास का वादा किया और कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दी कि वे अब जवाबदेह होंगे और उन्हें उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने बंगाल की जनता से “आमार सोनार बांग्ला” के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया और कहा कि यह राज्य फिर से भारत का गौरव बनेगा। उन्होंने कहा कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन्होंने बंगाल की जनता को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार उनके सपनों को साकार करेगी और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल टीएमसी चुनाव सुशासन डेमोग्राफी हिंदू मुस्लिम लव जिहाद लैंड जिहाद

United States Latest News, United States Headlines