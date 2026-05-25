बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'युवा शक्ति' पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत नौकरी मिलने तक हर महीने 3,000 रुपये और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी।

बंगाल में बेरोजगार युवा ओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, ' युवा शक्ति ' पोर्टल शुरू हुआ। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवा ओं के लिए ' युवा शक्ति ' पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत नौकरी मिलने तक हर महीने 3,000 रुपये और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। यह पोर्टल पिछली सरकार के कार्यकाल में चल रही 'युवा साथी' योजना का ही एक उन्नत और अपडेटेड रूप है। इच्छुक आवेदक इस योजना से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'युवा साथी' योजना के पुराने 55 लाख लाभार्थियों के डेटा का नए सिरे से सत्यापन करने का फैसला लिया गया है। जब तक यह जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए भत्ता अस्थायी रूप से रुका रहेगा। माना जा रहा है कि जो युवा पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे थे, उन्हें सीधे ' युवा शक्ति ' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि नए आवेदकों को पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही नई आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी.

बंगाल में बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये, 'युवा शक्ति' पोर्टल शुरू हुआ। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 'युवा शक्ति' पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत नौकरी मिलने तक हर महीने 3,000 रुपये और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। यह पोर्टल पिछली सरकार के कार्यकाल में चल रही 'युवा साथी' योजना का ही एक उन्नत और अपडेटेड रूप है। इच्छुक आवेदक इस योजना से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'युवा साथी' योजना के पुराने 55 लाख लाभार्थियों के डेटा का नए सिरे से सत्यापन करने का फैसला लिया गया है। जब तक यह जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए भत्ता अस्थायी रूप से रुका रहेगा। माना जा रहा है कि जो युवा पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे थे, उन्हें सीधे 'युवा शक्ति' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि नए आवेदकों को पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही नई आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी





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