बंगाल में TMC के भीतर सत्ता संघर्ष: बागी गुट ने हासिल किया आधिकारिक मान्यता

बंगाल में TMC पार्टी में विधायकों के बीच सत्ता झड़प तीव्र हुई, जहाँ बागी गुट ने स्पीकर की मान्यता प्राप्त कर आधिकारिक रूप से सत्ता में प्रवेश किया, जबकि ममता बनर्जी की नेतृत्व शैली पर सवाल उठे।

बंगाल में 4 मई को प्रदेश चुनाव के परिणाम घोषित हुए और 6 मई को नए चुने गये विधायकों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नवनीत विधायकों को अभिषेक बनर्जी की प्रशंसा करने के लिए कहा, जिससे कई विधायकों में असहजता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि अभिषेक का योगदान राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण है, परन्तु यह टिप्पणी कई सदस्यों को इस अनुभूति कराती रही कि पार्टी का केंद्र अब एक ही खास परिवार के इर्द‑गिर्द घूम रहा है। इस तनाव का माहौल तब और तेज हो गया जब दिल्ली के बंग भवन में 22 मई को बागी TMC विधायक ऋतभर्त बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच एक आकस्मिक मुलाक़ात हुई। इस मुलाक़ात के बाद ऋतभर्त ने कोष्ठ में बने बागी गुट को सार्वजनिक समर्थन दिया और जल्द ही 58 विधायकों का समूह स्पीकर को एक अनुरोध पत्र सौंपा, जिसमें ऋतभर्त को विधायक दल का नेता मानने की मांग की गई। स्पीकर ने इस अनुरोध को मान्य कर दिया, जिससे बागी समूह को आधिकारिक वैधता मिल गई और पार्टी के भीतर सत्ता का संतुलन बिखरना शुरू हो गया। इस संदर्भ में दो प्रमुख नेताओं - ऋतभर्त बनर्जी और संदीपन साहा - ने स्पीकर के पास एक औपचारिक शिकायत दायर की, जिसमें उन्होंने विधायी दल के नेतृत्व संरचना से जुड़े दस्तावेज़ों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया। यह शिकायत CID द्वारा जांच के रूप में दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की साइलेंट जांच शुरू की। इस बीच, वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने भी समान चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन बाद में उन्होंने बागी गुट से अलगाव ले लिया। TMC के भीतर यह विभाजन तब और स्पष्ट हो गया जब कांग्रेस और DMK के गठबंधन को लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ, और ममता बनर्जी के कालीघाट आवास में आयोजित एक बैठक में कम ही विधायक उपस्थित हुए। यह कम उपस्थिति पार्टी नेतृत्व को एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश में विफल बना दिया। स्थिति और जटिल हो गई जब 25 मई को यह आरोप सामने आया कि विधायक दल की लीडरशिप स्ट्रक्चर से जुड़े दस्तावेज़ों पर कई हस्ताक्षर जाली हैं। यह आरोप राजनीति क गलियारों में जलते हुए रीढ़ जैसा बन गया, जिससे पार्टी के भीतर निराशा और विरोध का माहौल और तीव्र हो गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए बताया कि CID जांच पहले ही शुरू हो चुकी है, परन्तु इस सूचना के कुछ ही घंटों बाद TMC ने ऋतभर्त और संदीपन को पार्टी से निकाल दिया। दोनों नेता अपने निकासी के बाद अभिषेक बनर्जी पर सत्ता के हड़पने का आरोप लगाते हुए 'ऑपरेशन क्राउन प्रिंस' नामक एक अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी समय, बागी गुट ने स्पीकर को नया संदेश भेजकर स्थिति पर पुनः काबू पाने का प्रयास किया, परन्तु बागियों के समर्थन में वृद्धि ही हुई। अंत में, 58 विधायकों की एक पैंतालीस-जन्य टीम ने आधिकारिक तौर पर बागी समूह को स्वीकार कर लिया, जिससे TMC की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी स्पष्ट रूप से सामने आई और राज्य राजनीति का परिदृश्य नई जटिलताओं के साथ पुनः लिखी गई.

बंगाल में 4 मई को प्रदेश चुनाव के परिणाम घोषित हुए और 6 मई को नए चुने गये विधायकों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नवनीत विधायकों को अभिषेक बनर्जी की प्रशंसा करने के लिए कहा, जिससे कई विधायकों में असहजता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि अभिषेक का योगदान राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण है, परन्तु यह टिप्पणी कई सदस्यों को इस अनुभूति कराती रही कि पार्टी का केंद्र अब एक ही खास परिवार के इर्द‑गिर्द घूम रहा है। इस तनाव का माहौल तब और तेज हो गया जब दिल्ली के बंग भवन में 22 मई को बागी TMC विधायक ऋतभर्त बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच एक आकस्मिक मुलाक़ात हुई। इस मुलाक़ात के बाद ऋतभर्त ने कोष्ठ में बने बागी गुट को सार्वजनिक समर्थन दिया और जल्द ही 58 विधायकों का समूह स्पीकर को एक अनुरोध पत्र सौंपा, जिसमें ऋतभर्त को विधायक दल का नेता मानने की मांग की गई। स्पीकर ने इस अनुरोध को मान्य कर दिया, जिससे बागी समूह को आधिकारिक वैधता मिल गई और पार्टी के भीतर सत्ता का संतुलन बिखरना शुरू हो गया। इस संदर्भ में दो प्रमुख नेताओं - ऋतभर्त बनर्जी और संदीपन साहा - ने स्पीकर के पास एक औपचारिक शिकायत दायर की, जिसमें उन्होंने विधायी दल के नेतृत्व संरचना से जुड़े दस्तावेज़ों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया। यह शिकायत CID द्वारा जांच के रूप में दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की साइलेंट जांच शुरू की। इस बीच, वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने भी समान चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन बाद में उन्होंने बागी गुट से अलगाव ले लिया। TMC के भीतर यह विभाजन तब और स्पष्ट हो गया जब कांग्रेस और DMK के गठबंधन को लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ, और ममता बनर्जी के कालीघाट आवास में आयोजित एक बैठक में कम ही विधायक उपस्थित हुए। यह कम उपस्थिति पार्टी नेतृत्व को एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश में विफल बना दिया। स्थिति और जटिल हो गई जब 25 मई को यह आरोप सामने आया कि विधायक दल की लीडरशिप स्ट्रक्चर से जुड़े दस्तावेज़ों पर कई हस्ताक्षर जाली हैं। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में जलते हुए रीढ़ जैसा बन गया, जिससे पार्टी के भीतर निराशा और विरोध का माहौल और तीव्र हो गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए बताया कि CID जांच पहले ही शुरू हो चुकी है, परन्तु इस सूचना के कुछ ही घंटों बाद TMC ने ऋतभर्त और संदीपन को पार्टी से निकाल दिया। दोनों नेता अपने निकासी के बाद अभिषेक बनर्जी पर सत्ता के हड़पने का आरोप लगाते हुए 'ऑपरेशन क्राउन प्रिंस' नामक एक अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी समय, बागी गुट ने स्पीकर को नया संदेश भेजकर स्थिति पर पुनः काबू पाने का प्रयास किया, परन्तु बागियों के समर्थन में वृद्धि ही हुई। अंत में, 58 विधायकों की एक पैंतालीस-जन्य टीम ने आधिकारिक तौर पर बागी समूह को स्वीकार कर लिया, जिससे TMC की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी स्पष्ट रूप से सामने आई और राज्य राजनीति का परिदृश्य नई जटिलताओं के साथ पुनः लिखी गई





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