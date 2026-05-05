बंगाल चुनाव परिणाम: माकपा कार्यकर्ताओं का जश्न, बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत

बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यह जश्न सीधे जीत का नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन में बदलाव और वामपंथ के लिए संभावित अवसरों का प्रतीक है। तृणमूल कांग्रेस की संभावित कमजोरी को वाम खेमे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है।

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता । बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ सोमवार को एक और तस्वीर उभरकर सामने आई, वो थी माकपा कार्यकर्ताओं का जश्न। यह जश्न सीधे जीत का नहीं, बल्कि राजनीति क संतुलन के बदलते संकेतों का था। पार्टी कार्यालयों में भीड़, नारेबाजी और उत्साह ने इस बात का संकेत दिया कि वाम खेमे के लिए यह सिर्फ सीटों का खेल नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में वापसी का क्षण है। दोपहर में भाजपा की जीत के संकेत से ही कोलकाता से लेकर जिलों तक माकपा के दफ्तरों में आज असामान्य हलचल देखने को मिली। जैसे-जैसे रुझान आने लगे, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता गया। दिलचस्प बात यह कि माकपा को सिर्फ एक सीट मिली है। मौजूदा राजनीति क समीकरणों में छिपी हैं उत्साह की जड़ें। दरअसल, इस उत्साह की जड़ें मौजूदा राजनीति क समीकरणों में छिपी हैं। पिछले एक दशक से बंगाल की राजनीति मुख्यत: तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गई थी। इस ध्रुवीकरण में वामपंथ लगभग हाशिये पर चला गया था। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे ने संकेत दिया है कि सत्ता की लड़ाई में भले ही माकपा सीधे मुकाबले में न हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की संभावित कमजोरी को वाम खेमे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह जश्न किसी की हार या जीत का नहीं है, बल्कि उस माहौल के टूटने का है जिसमें वाम राजनीति को खत्म मान लिया गया था। आज तस्वीर बदलती दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि माकपा का यह उत्साह प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक रणनीतिक सोच भी है। भाजपा की जीत और तृणमूल की हार, दोनों ही परिस्थितियां वामपंथ के लिए राजनीति क जगह खोल सकती हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्ष की नई भूमिका में वाम दल अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अंतत: बंगाल की राजनीति में यह दृश्य एक दिलचस्प मोड़ को दर्शाता है-जहां तीसरा खिलाड़ी भी अपनी वापसी की पटकथा लिखने की कोशिश में जुटा है। यह उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2011 में माकपा के 34 वर्षों के लंबे शासन को उखाड़ फेंक बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थीं। उसके बाद के कुछ वर्षों में माकपा कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर अत्याचार के आरोप लगे थे, जिससे वामपंथ ी आंदोलन कमजोर हो गया था। अब, भाजपा की जीत के साथ, माकपा कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जागृत हुई है। वे मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ और भाजपा के साथ संभावित गठबंधन के माध्यम से वे बंगाल की राजनीति में अपनी खोई हुई जगह को फिर से हासिल कर सकते हैं। माकपा के कार्यकर्ताओं का यह जश्न एक संकेत है कि वे राजनीति क रूप से सक्रिय रहने और बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माकपा ने हमेशा से ही बंगाल में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया है। वे गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा की जीत के साथ, माकपा को इन मूल्यों को बढ़ावा देने और बंगाल के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। माकपा के नेताओं ने यह भी कहा है कि वे भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। वे बंगाल में एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सरकार चाहते हैं जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। माकपा का यह रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। वे न केवल अपनी खोई हुई जगह को फिर से हासिल करना चाहते हैं, बल्कि बंगाल के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में माकपा बंगाल की राजनीति में क्या भूमिका निभाता है.

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ सोमवार को एक और तस्वीर उभरकर सामने आई, वो थी माकपा कार्यकर्ताओं का जश्न। यह जश्न सीधे जीत का नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन के बदलते संकेतों का था। पार्टी कार्यालयों में भीड़, नारेबाजी और उत्साह ने इस बात का संकेत दिया कि वाम खेमे के लिए यह सिर्फ सीटों का खेल नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में वापसी का क्षण है। दोपहर में भाजपा की जीत के संकेत से ही कोलकाता से लेकर जिलों तक माकपा के दफ्तरों में आज असामान्य हलचल देखने को मिली। जैसे-जैसे रुझान आने लगे, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता गया। दिलचस्प बात यह कि माकपा को सिर्फ एक सीट मिली है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में छिपी हैं उत्साह की जड़ें। दरअसल, इस उत्साह की जड़ें मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में छिपी हैं। पिछले एक दशक से बंगाल की राजनीति मुख्यत: तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गई थी। इस ध्रुवीकरण में वामपंथ लगभग हाशिये पर चला गया था। लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे ने संकेत दिया है कि सत्ता की लड़ाई में भले ही माकपा सीधे मुकाबले में न हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की संभावित कमजोरी को वाम खेमे अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह जश्न किसी की हार या जीत का नहीं है, बल्कि उस माहौल के टूटने का है जिसमें वाम राजनीति को खत्म मान लिया गया था। आज तस्वीर बदलती दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि माकपा का यह उत्साह प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक रणनीतिक सोच भी है। भाजपा की जीत और तृणमूल की हार, दोनों ही परिस्थितियां वामपंथ के लिए राजनीतिक जगह खोल सकती हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्ष की नई भूमिका में वाम दल अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अंतत: बंगाल की राजनीति में यह दृश्य एक दिलचस्प मोड़ को दर्शाता है-जहां तीसरा खिलाड़ी भी अपनी वापसी की पटकथा लिखने की कोशिश में जुटा है। यह उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2011 में माकपा के 34 वर्षों के लंबे शासन को उखाड़ फेंक बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थीं। उसके बाद के कुछ वर्षों में माकपा कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर अत्याचार के आरोप लगे थे, जिससे वामपंथी आंदोलन कमजोर हो गया था। अब, भाजपा की जीत के साथ, माकपा कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जागृत हुई है। वे मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ और भाजपा के साथ संभावित गठबंधन के माध्यम से वे बंगाल की राजनीति में अपनी खोई हुई जगह को फिर से हासिल कर सकते हैं। माकपा के कार्यकर्ताओं का यह जश्न एक संकेत है कि वे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने और बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माकपा ने हमेशा से ही बंगाल में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया है। वे गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा की जीत के साथ, माकपा को इन मूल्यों को बढ़ावा देने और बंगाल के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। माकपा के नेताओं ने यह भी कहा है कि वे भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। वे बंगाल में एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सरकार चाहते हैं जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। माकपा का यह रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। वे न केवल अपनी खोई हुई जगह को फिर से हासिल करना चाहते हैं, बल्कि बंगाल के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में माकपा बंगाल की राजनीति में क्या भूमिका निभाता है





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