बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, सायोनी घोष के बयान पर सियासी बवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 206 सीटों पर जीत, राघव चड्ढा पर सायोनी घोष की विवादास्पद टिप्पणी और बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने 206 सीटों पर शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य में पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। यह जीत बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। हालांकि, बंगाल चुनाव अभियान के दौरान विभिन्न राजनीति क दलों के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस चुनावी रण में कई विवादास्पद बयान भी दिए गए, जिनमें से एक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सायोनी घोष का बयान था, जिसने काफी चर्चा बटोरी। सायोनी घोष ने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा को 'चड्ढा-चड्ढी' कहकर संबोधित किया, जिससे बीजेपी ने टीएमसी सांसद को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया। इस बयान ने राजनीति क गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। राघव चड्ढा ने सायोनी घोष की टिप्पणी पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बंगाल चुनाव के परिणामों पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की और इसे बेमिसाल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'शानदार चुनावी नतीजों के लिए पूरे बीजेपी परिवार को बधाई!

पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक और निर्णायक जीत सचमुच बेमिसाल है। असम और पुडुचेरी के नतीजे भी विकास और सुशासन में लोगों के अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।' चड्ढा ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतिक सोच और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत हर उस नागरिक की जीत है जो एक मजबूत और विकसित भारत का सपना देखता है। राघव चड्ढा का यह बयान बीजेपी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीत देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह साबित करता है कि लोग विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल, राघव चड्ढा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इस दौरान, सायोनी घोष ने उन पर निशाना साधते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में, जब उनसे कहा गया कि कुछ लोग राघव चड्ढा के बारे में कहते हैं कि उनके पास पहले जैसा उत्साह और ऊर्जा है, तो सायोनी घोष ने कहा, “मेरे नाम में चड्डा नहीं है। चड्डा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा।” इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे सिख और पंजाबी समुदाय के प्रति अपमानजनक बताया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि महुआ मोइत्रा द्वारा गुजरातियों के अपमान के बाद, अब सयोनी घोष की बारी है सिख और पंजाबी समुदाय को निशाना बनाने की। उन्होंने यह भी कहा कि भवानीपुर में गुजराती, सिख और पंजाबी मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही वह सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। मालवीय ने चेतावनी दी कि इन समुदायों के गौरव और गरिमा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और वे इसका जवाब वहीं देंगे। इस पूरे प्रकरण ने बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ दिया और विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। चुनाव परिणाम के बाद, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और टीएमसी पर समुदायों को विभाजित करने का आरोप लगाया





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