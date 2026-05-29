भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि नई भाजपा सरकार टाटा समूह को हुगली के सिंगुर में वापस लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने इसे बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया और पिछली सरकार की जमीन खरीदने की नीति को व्यावहारिक और दोषपूर्ण कहा। नई सरकार श्रम-प्रधान और पूंजी-प्रधान दोनों उद्योगों के संतुलन के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को एक मीडिया ब्रिफिंग में कहा कि नई भाजपा सरकार टाटा समूह को हुगली जिले के सिंगुर में वापस लाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने यह एक ऐतिहासिक मोड़ का द明月?

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Let's craft text. First paragraph: Background about Tata Nano project leaving Singur, controversy, current BJP govt's intention to bring back Tata Motors, emphasis on industrial development of Bengal, statement by Shantanu Bhattacharya? Actually it's Shantanu? The name given is





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