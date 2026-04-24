बंगाल में मतदान पर दावों का दौर: शाह का टीएमसी पर प्रहार, ममता ने जताया समर्थन

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमित शाह ने टीएमसी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, जबकि ममता बनर्जी ने जनता के समर्थन का दावा किया।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद राजनीति क माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) और तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) दोनों ही अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें डूबते सूरज को दिखाया गया है। उन्होंने इस वीडियो के साथ टिप्पणी करते हुए कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज अब ढल रहा है, और बंगाल में बदलाव की लहर आ रही है। उनका मानना है कि जनता टीएमसी के शासन से तंग आ चुकी है और अब एक नई सरकार चाहती है। वहीं, टीएमसी ने भाजपा के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारी मतदान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि पहले चरण में जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से पार्टी कम से कम 125 सीटें जीतेगी, और यह आंकड़ा 134 तक भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने पहले ही चरण में भाजपा की कमर तोड़ दी है और ममता बनर्जी की लगातार चौथी बार सरकार बनने का रास्ता साफ कर दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि राज्य की महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया है, जो मुख्यमंत्री बनर्जी पर उनके भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं और मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने भी भाजपा के दावों को निराधार बताया है। उन्होंने बिहार के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि उच्च मतदान प्रतिशत का मतलब हमेशा सरकार बदलना नहीं होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी सरकार ने राज्य में विकास के कई कार्य किए हैं और जनता इन कार्यों से संतुष्ट है। चुनाव आयोग ने 89.

93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस भारी मतदान ने बंगाल के चुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। अब सभी की निगाहें दूसरे और तीसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, ताकि यह पता चल सके कि जनता का रुझान किस तरफ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल का चुनाव देश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह चुनाव न केवल राज्य सरकार के भविष्य को तय करेगा, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी। बंगाल की जनता ने इस बार मतदान के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे बदलाव चाहती हैं, लेकिन यह बदलाव किस दिशा में होगा, यह अभी भी देखना बाकी है। टीएमसी और भाजपा दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं





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