बंगाल चुनाव: भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए टीएमसी ने जताया जीत का भरोसा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, टीएमसी मंत्री डॉ. शशि पांजा ने भाजपा के घुसपैठ संबंधी आरोपों को गलत बताया और पार्टी की जीत का विश्वास जताया। उन्होंने भाजपा के उपचुनावों में हार का हवाला देते हुए उनकी जमीनी स्तर पर कमजोर स्थिति बताई।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीति क तापमान बढ़ गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के बीच आरोप-प्रत्यारोप ों का सिलसिला लगातार जारी है। इस राजनीति क गहमागहमी के बीच, टीएमसी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉ.
शशि पांजा ने भाजपा द्वारा चुनाव में उठाए जा रहे सीमा पार से घुसपैठ और घुसपैठियों से संबंधित मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है, और इसे केवल एक गलत ब्रांडिंग करार दिया है। डॉ. पांजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के आरोप जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं और इनका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना है। एक प्रमुख समाचार चैनल को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में, डॉ.
पांजा ने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर गहरा विश्वास जताया और भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय है और किसी भी प्रकार के अति-आत्मविश्वास की बात निराधार है। डॉ. पांजा ने बताया कि पार्टी पूरे राज्य में गहन और व्यस्त चुनाव प्रचार में लगी हुई है। टीएमसी की विशाल रैलियां, महत्वपूर्ण बैठकें और डोर-टू-डोर अभियान लगातार जारी हैं, जिसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता सीधे मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उन्हें पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वर्तमान और भविष्य के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए, डॉ.
शशि पांजा ने 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हुए विभिन्न उपचुनावों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा ने 21 में से 21 उपचुनावों में हार का सामना किया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर जनता का समर्थन पार्टी के साथ नहीं है। इस परिणाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा जनता के विश्वास को जीतने में विफल रही है। डॉ.
पांजा ने आगे कहा कि टीएमसी की बढ़ती मजबूती किसी भी प्रकार के अति-आत्मविश्वास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वर्षों की निरंतर और अथक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले पांच सालों से ही नहीं, बल्कि पिछले 15 सालों से टीएमसी लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (दीदी) का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने राज्य के हर घर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना है और उनका समाधान करने का प्रयास किया है। दीदी के अथक प्रयासों और जनता के प्रति समर्पण के कारण ही टीएमसी आज इस मुकाम पर पहुंची है। डॉ.
पांजा ने विश्वास व्यक्त किया कि ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और पश्चिम बंगाल में एक मजबूत और स्थिर सरकार का गठन करेगी। डॉ.
शशि पांजा ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे केवल खोखले वादे और झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां आम जनता के हित में नहीं हैं और वे केवल कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करती है और वे राज्य को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉ.
पांजा ने जनता से अपील की कि वे भाजपा के झूठे प्रचार में न आएं और टीएमसी को अपना समर्थन दें, जो हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है और उनके हितों की रक्षा करती रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और जो पश्चिम बंगाल को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। डॉ.
पांजा ने यह भी स्पष्ट किया कि टीएमसी किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता का समर्थन नहीं करती है और वे हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने में विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी का लक्ष्य एक ऐसा पश्चिम बंगाल बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता टीएमसी को फिर से सत्ता सौंपेगी और राज्य में एक नई सुबह का आगाज करेगी
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