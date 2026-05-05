बंगाल की खाड़ी में भारत ने जारी किया नोटाम, अग्नि-IV मिसाइल परीक्षण की संभावना

भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3,550 किलोमीटर के दायरे में नोटिस टू एयरमेन (नोटाम) जारी किया है, जिससे क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। यह नोटाम पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बीच जारी किया गया है, जिससे अग्नि-IV मिसाइल के परीक्षण की संभावना जताई जा रही है।

नई दिल्ली: भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक व्यापक क्षेत्र के लिए नोटिस टू एयरमेन ( नोटाम ) जारी किया है। यह नोटाम बंगाल की खाड़ी में लगभग 3,550 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट जारी करता है, जिसका अर्थ है कि नोटिस की अवधि के दौरान यह क्षेत्र खतरनाक घोषित किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह नोटाम पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी और ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बीच जारी किया गया है। इसका तात्पर्य है कि बंगाल की खाड़ी में यह चेतावनी 25 अप्रैल, 2026 से 6 मई, 2026 तक प्रभावी रहेगी। 2025 में, 6 और 7 मई की रात में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। अग्नि-IV के परीक्षण के लिए चुने गए समय का महत्व!

इंडिया टुडे ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिस क्षेत्र को खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया है, उससे संकेत मिलता है कि यह नोटाम अग्नि-IV मिसाइल के परीक्षण के लिए जारी किया गया है। हालांकि, परीक्षण के लिए चुने गए समय का महत्व सबसे अधिक है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बाद इस तरह के परीक्षण को एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संदेश माना जा रहा है। अग्नि-IV एक दो-स्टेज मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) है, जो ठोस ईंधन का उपयोग करती है और 1,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि-IV की मारक क्षमता 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक है। 20 मीटर लंबी अग्नि-IV मिसाइल में उच्च सटीकता के लिए अत्याधुनिक एवियोनिक्स का उपयोग किया गया है। इसकी अनुमानित गोलाकार त्रुटि 100 मीटर से भी कम है, जो इसकी सटीकता को दर्शाती है। अग्नि-IV मिसाइल को सड़क मार्ग से भी तेजी से स्थानांतरित और तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नोटिस टू एयरमेन (नोटाम) कब जारी किया जाता है?

नोटिस टू एयरमेन (नोटाम) तब जारी किया जाता है जब किसी विशिष्ट हवाई क्षेत्र में नागरिक विमानों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, नोटाम या तो किसी परीक्षण के लिए जारी किया जाता है या युद्धाभ्यास के दौरान उपयोग किया जाता है। हालांकि, दो या अधिक देशों के बीच तनाव या युद्ध जैसी स्थिति में भी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने लगभग एक साल से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है। इसी तरह, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच, खाड़ी के कई देशों के हवाई क्षेत्र में उड़ानों को सीमित अनुमति दी गई है। जब नोटाम जारी होता है, तो यात्री विमानों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इससे सैन्य विमानों, मिसाइलों या ड्रोन को बिना किसी जोखिम के अपने मिशन को पूरा करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर, यह एक सुरक्षात्मक उपाय है। यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अग्नि-IV मिसाइल का परीक्षण भारत की निवारक क्षमता को मजबूत करेगा और पड़ोसी देशों को एक स्पष्ट संदेश देगा। यह परीक्षण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भी संकेत देगा कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। बंगाल की खाड़ी में जारी नोटाम इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की संभावना को दर्शाता है और सभी संबंधित पक्षों को सतर्क रहने की आवश्यकता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नोटिस टू एयरमेन नोटाम अग्नि-IV मिसाइल बंगाल की खाड़ी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य परीक्षण पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Delhi Pollution: GRAP IV को लेकर SC की फटकार, पालन करने में विफल सरकार, भारी वाहनों की एंट्री पर दिया ये निर्देशDelhi Pollution: SC Strict Instructions to Delhi Government and delhi police over GRAP IV, GRAP IV को लेकर SC की फटकार, पालन करने में विफल सरकार

Read more »

दिल्ली वासियों को मोदी सरकार का तोहफा, अब यहां भी रफ्तार भरेगी मेट्रो; लाखों लोगों को मिलेगा फायदाRithala - Narela -Nathupur (Kundli) corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज-IV प्रोजेक्ट के तहत रिठाला-नरेला-नाथपुर कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है.

Read more »

ரூ.50 லட்சம் பரிசுத்தொகை... போட்டியை அறிவித்த மாநில அரசுDelhi Air Pollution: BS-IV வாகனங்களின் காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க பயனளிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கும்பட்சத்தில் ரூ.50 லட்சம் வரை பரிசு வழங்கப்படும் என டெல்லி அரசு அறிவிப்பு.

Read more »

दिल्ली में GRAP-IV की सख्ती के बीच चार दिन में 2.12 लाख नए PUC जारी, प्रदूषकों पर शिकंजा कसने की तैयारीदिल्ली में GRAP-IV की सख्ती के बीच प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 2.

Read more »

सिंपल सूट पहनकर नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़ीं जान्हवी कपूर, कीमत जान रह जाएंगे दंग!बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने अपने 29वें जन्मदिन पर तिरुपति के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए. जान्हवी नंगे पैर 3,550 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचीं.

Read more »

पीएमजीएसवाई-IV के तहत जम्मू-कश्मीर को मिलीं 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएंपीएमजीएसवाई-IV के तहत जम्मू-कश्मीर को मिलीं 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं

Read more »