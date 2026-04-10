बंगाल चुनाव: भाजपा का घोषणापत्र जारी, महिलाओं को ₹3 हजार महीना और UCC लागू करने का वादा

भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को ₹3 हजार प्रति माह, बेरोजगार युवाओं को ₹3 हजार प्रति माह की सहायता, UCC लागू करने और सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का वादा किया गया है।

आज, भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र , जिसे 'भरोसे का पत्र' नाम दिया गया है, जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणापत्र को जारी करते हुए राज्य में अपनी सरकार आने पर किए जाने वाले वादों का खुलासा किया। घोषणापत्र में महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह, बे रोजगार युवाओं को ₹3,000 प्रति माह की सहायता, पहले छह महीनों में समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) लागू करने और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिनों के भीतर सातवां वेतनमान देने का वादा किया गया है। अमित शाह

ने कहा कि पिछले 15 साल बंगाल की जनता के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं और वर्तमान सरकार (ममता बनर्जी की सरकार) घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता में आई है। उन्होंने घुसपैठियों को पहचानने, हटाने और निर्वासित करने का वादा किया। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।\अमित शाह ने घोषणा की कि भाजपा सरकार नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कई योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने नदी-नालों की वैज्ञानिक पेट्रोलिंग व्यवस्था बनाने, सभी सरकारी पदों को स्थायी करने और पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी देने की योजना बनाने का वादा किया। भाजपा सरकार भारत सरकार की उन योजनाओं को पुनर्जीवित करेगी जिन्हें वर्तमान सरकार ने विफल कर दिया है। कोलकाता के विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी, ताकि इसे देश की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी बनाया जा सके। राज्य की पुलिस बल सहित सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क बनाई जाएगी। भाजपा सरकार गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 और 6 पोषण किट प्रदान करेगी। राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। कोलकाता मेट्रो का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा। 61 रेलवे परियोजनाओं को एक साल में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये परियोजनाएं विकास का आधार बन सकें। 200 दिनों में सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। घुसपैठियों को हटाने के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे और सिंडिकेट को खत्म करके उद्योग लगाने वालों को पहले 100 दिनों में मदद मुहैया कराई जाएगी। राज्य में 4 नई औद्योगिक टाउनशिप बसाई जाएंगी और हल्दिया पोर्ट का विकास किया जाएगा। एमएसएमई (MSME) के लिए बंगाल सरकार निगम बनाकर मदद करेगी।\इस बीच, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। दोनों पार्टियों ने 25 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन AIMIM अब अकेले चुनाव लड़ेगी। AIMIM के अनुसार, हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों ने दिखाया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। भाजपा सरकार कैंसर स्क्रीनिंग और प्रसूति महिलाओं को डिलीवरी के समय अस्पताल में सुविधाएं प्रदान करेगी। पहले 6 महीने में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। बंगाल की सीमा पर गो-तस्करी को रोका जाएगा। बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 मासिक सहायता दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा और भ्रष्ट लोगों को जेल भेजा जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग स्क्वॉड बनाया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए धान, आलू और आम की खेती के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। भाजपा सरकार पहले 100 दिनों में रोडमैप जारी करेगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के जरिए बंगाल का विकास करेगी। अमित शाह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को डीए (DA) सुनिश्चित किया जाएगा और सातवां वेतनमान लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को हर महीने ₹3,000 देगी। शाह ने कहा कि भाजपा बंगाल के सपने को साकार करेगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास भय से मुक्त होकर भरोसे का शासन स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान बंगाल की खोई हुई अस्मिता को हासिल करने का है





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